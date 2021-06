19-åringens starka debut – mitt i VSK:s backproblem: ”En ära att få starta”

Matchen mot GIF Sundsvall var Viktor Steens andra någonsin i superettan. I den första, i ett inhopp mot Brage i slutet av förra säsongen, blev det dock bara en minuts speltid.

Med det i åtanke stod Viktor Steen för en minst sagt stark insats, särskilt sett till att det var ett topplag i superettan som stod på andra sidan.

– Jag tycker att det var en fullt godkänd match av mig. Det var kul att få spela, det var en ära att få starta, säger Steen efter matchen.

VSK ställde upp med en både ung och orutinerad backlinje. Jesper Merbom Adolfsson var äldst med 22 år – och Viktor Steens korta inhopp mot Brage förra säsongen var innan 2021 den enda erfarenhet någon i trion hade från spel i superettan.

– De har två jättebra forwards, men vi gör det bra mot dem alla tre. Sen är det synd att de får in ett mål.

Efter att ha hamnat i underläge i den första halvleken pressade VSK hårt för ett kvitteringsmål, speciellt i den andra halvleken då Grönvitt hade flera chanser att göra mål. De avslutade matchen med 17 avslut, sex av dem på mål.

– Det är bara att kolla på andra halvlek, vi måste ha dubbelt så många chanser som dem. Det är synd att vi inte får in ett kvitteringsmål men en godkänd match ändå, säger Steen.

Nu väntar ett uppehåll med 27 dagar till nästa match. Trots förlust så finns det saker som Steen vill ta med sig från matchen mot Sundsvall.

– Vi tar med oss prestationen. Det är självklart inte det resultat vi hoppades på men vi tar med oss flera bitar från de offensiva spelet och många bra från det defensiva. Framför allt att vi kommer till fler lägen än i tidigare matcher.

Matchfakta/Superettan

GIF Sundsvall–VSK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (24) Linus Hallenius

Varningar, GIF: – VSK: Olle Edlund

Domare: Enzo Vesprini

Publik: 500

Så spelade VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, Viktor Steen (ut 90), Gustaf Lagerbielke – Samuel Sörman, Simon Johansson, Kevin Custovic, Olle Edlund (ut 60), Brian Span (ut 75) – Filip Tronêt, Viktor Prodell

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert, Anders Hellblom, Patric Åslund (in 90), Justin Salmon (in 60), William Videhult (in 75), Claus Royo