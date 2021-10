3,7 (!) mål per match – nygamla anfallaren vill bryta rivalens dominans

Det vankas slutspel i svenska cupen i ABB Arena i helgen och VSK måste, som så många gånger förr de senaste åren, anses vara en av favoriterna till finalplatsen.

Anfallaren Linda Lohiniva menar att klubben självklart går för seger men att många måste förstå att vägen till final ligger allt annat än öppen.

– Känslan är att Sandviken kommer vara ganska bra i år, vilket jag tror är bra att få en utmaning redan i semifinalen. Det är bara i de svåra matcherna som man utvecklas.

– Även om finalen spelas dagen efter semifinalen så önskar man ändå en krigarmatch för att inte bara promenera hem en seger. Så jag ser först och främst fram emot en bra match mot Saik, säger hon.

Lohiniva har öst in mål under cupspelet och ligger på det smått makalösa snittet 3,7 mål per match hittills. Elva mål på tre matcher.

– (Linda skrattar). Det känns som att jag gjort fler poäng hittills i cupen än jag gjorde på hela förra säsongen. Men det är väl positionsbytet som har gjort det, vilket är väldigt roligt.

Faktum är att det är en nygammal roll som fått 27-åringen att växla upp ytterligare. För några säsonger sedan bytte hon anfallsrollen mot en plats på mittfältet, men nu väljer alltså tränare Olle Wiberg att flytta tillbaka henne till spetspositionen.

Och hon ser själv sin utveckling.

– Framför allt är jag en smartare anfallare nu än när jag flyttade till VSK. Man märker att man utvecklats som spelare. Jag hade tröttnat på att spela forward men känner att motivationen är tillbaka.

Är det något i rollen som mittfältare som utvecklat dig som anfallare?

– Absolut. Man vågar komma längre ner i banan och inte bara stå och vänta. Nu deltar man i spelet på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Ett annat lugn har nog gjort mycket att man tajmar rätt.

På förhand är det många som förväntar sig att det är VSK och Villa Lidköping som står där på söndag klockan 14.00 när finalen av svenska cupen avgörs.

Och efter sex raka förluster mot just Villa så kan inte de grönvita anses vara favoriter till cupguldet.

– Det är nog alla andra som förväntar sig att vi ska vara med där och utmana dem igen, men samtidigt har Villa inte blivit sämre direkt, konstaterar Lohiniva.

Vad var det som gjorde att ni inte kom åt dem förra säsongen?

– De var bara ruskigt bra. Känslan var att vi aldrig riktigt kom nära att slå dem. Vi hade nog ingen riktigt klar bild över hur vi skulle vinna mot dem, men det ska vi se till att ha denna säsong.

Känner du att ni kan utmana dem i år?

– Det är väl klart att vi ska kunna göra det. Sen har vi inte mött dem än. Vi kanske ligger jättelångt ifrån, precis jämnt med dem eller till och med gått förbi. Det är jättesvårt att säga nu innan, det spekulerar jag inte i.

FAKTA/Så spelas slutspelet

Lördag:

Semifinal: VSK–Sandviken, 17.00

Söndag:

Bronsmatch 11.00

Final 14.00 – VLT liverapporterar finalen om VSK spelar