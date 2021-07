35-årige Andreas bolag omsatte miljoner – gjorde storaffär med företaget bakom gigantiska skärmen på Piccadilly Circus

Anmäl text- och faktafel

Redan som nioåring hade Andreas Pettersson, 35, ett "samla-pant-bolag" tillsammans med vänner i Ramnäs, och i ungdomen sålde han ett år flest Majblommor i hela Västmanland i sin årskull.

– Jag ville slå alla rekord som fanns, en riktig vinnarskalle liksom. I allt jag har jobbat med efter det har jag alltid försökt jobba på ett sätt där jag kan hitta en egen vinkel och vara lite fri.

Tillsammans med kollegan och vännen Jonas Westerlund startade han vid 24 års ålder "All in!", som snart skulle äga flera digitala utomhusledskärmar i Västerås, Örebro och Uppsala.

– Jag hade varit i New York och sett att de hade sådana överallt och tänkte att det var skithäftigt. Det fanns ju inte riktigt här då, så vi började undersöka hur det skulle gå att göra.

De lyckades köpa in skärmar som sattes upp på olika ställen i Västerås, och företag fick betala för att visa sin reklam på dem. När "All in!" år 2016 hade vuxit till att ha 8-10 anställda och omsatte 10-15 miljoner, beslutade de sig för att sälja bolaget. En lönsam affär. Företaget som idag äger skärmarna i Västerås är samma som äger den digitala skärmen vid Piccadilly Circus i London.

Vad var det som gjorde att ni lyckades?

– Vi vågade kasta oss ut. Sedan betydde min kollega Jonas jättemycket. Litar man på någon till 100 procent kan man komma väldigt långt med att bygga bolag. Tyvärr har han gått bort, och i dag när jag jobbar med nya bolag och kör fast tänker jag ofta på hur jag och Jonas hade gjort.

Med hjälp av pengarna från försäljningen av företaget har Andreas, tillsammans med sin fru, den senaste tiden kunnat arbeta för att ta fram appen Remember som ska säkerställa att minnen bevaras. I appen registrerar man sig med personnummer för att kunna lägga upp bilder och videor, som man sedan kan välja att dela med specifika personer. Skulle något hända användaren känner appen av det automatiskt genom samspel med statens personadressregister och personerna man delat med får tillgång till allt.

– Man kan försäkra hus, bil och båt. Men kan man försäkra minnen? Ja, snart!

– Nu håller vi även på med en uppdatering där det ska gå att ta kort eller filma med både fram- och bakkamera på mobilen samtidigt. Vet du någon som har en video från när den var liten och tar sina första steg, där man även ser förälderns reaktion samtidigt? Det vill vi göra!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Friheten! Att jag får göra det jag brinner för, men också är fri att kunna göra det varifrån jag vill.

Vad skulle du säga till dem som vill starta bolag men inte vet var de ska börja?

– Läs på och ta reda på all fakta du kan! Det finns jättemycket på nätet. Och våga ta hjälp av andra, man behöver inte uppfinna hjulet själv.

Andreas drömmer om att Remember blir en app som alla känner till och används av gemene man. På frågan om han tror att han kommer starta fler bolag i framtiden svarar han skrattande:

– Ja, det kommer garanterat att bli fler företag.

Mer om Andreas:

Gör: Entreprenör och skapare av appen Remember.

Ålder: 35 år.

Uppvuxen: Ramnäs.

Bor: Hallstahammar.

Familj: Fru och tre barn.

Intressen: Sport, vara med familjen och resa.

Drömresemål: Sydamerika.

Läser: Olika affärsmagasin.

Om sig själv: "Driven, kreativ och envis."

Linkedin: Andreas Pettersson.

Hemsida: rmembr.app