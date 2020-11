7 heta frågor till 9 Bandypuls-profiler inför elitseriestarten: "Uppenbart hög riskfaktor"

Amelia Mauritzon, 25, SAIK-expert på lokaltidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Mitt hjärta klappar lite extra för Albin Airisniemi. Teknisk, talangfull och växer mer och mer för varje säsong. Alltid trevlig att prata med utanför isen.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Det får nog nästan alla som jobbar bakom kulisserna för bandyns överlevnad. Nu pratar vi inte spelarprofiler eller tränare. Nu är vi nere på gräsrotsnivå, en kärleksfull hand som brer mackorna, omtanken bakom det bakade fikat, omsorgen bakom seriens vassast slipade skridskor, hen som torkar tårarna när prestationsångesten tar över, förebilden som får motivationen att brinna varje träning och varje match, hjärnorna som drar in sponsorpengar och klarar elitlicens, geniknölarna som gnuggas för att komma på innovativa lösningar för att gå runt. Bandyhjärtan som jobbar i det dolda för att få sporten att fortsätta existera. Jag vill läsa mer om eldsjälarna som döljer sig i spelargångarna.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Villa Lidköping och Villa Lidköping.

Vem vinner skytteligan?

– Ingen tvekan nu när han är hemma igen. Christoffer Edlund.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Eftersom att jag jobbar med SAIK till vardags får jag väl säga att jag hoppas att de får vara friska och skadefria så att de kan hålla en hög lägstanivå och fortsätta överraska som ifjol och fortsätta att slå från underläge som underdogs i "nya SAIK". Jag vill helt enkelt se de unga talangerna våga kliva fram och prestera, våga vinna. De har ju vuxit upp i SAIK tillsammans med flera världsspelare.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Hela säsongen riskerar att bli i princip publikfri (om den ens kommer kunna genomföras). Om det är det som krävs för att få tillbaka livet som vi är vana vid är det såklart inget misslyckande. Men otroligt tråkigt är det och en final i vår på Studenternas, publikfri igen, är inget jag ser fram emot.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– När kommer allt bli som vanligt igen? Problemet är ju att det inte finns något svar på det och det är det som gör det så svårt för idrotten, bandyn och alla att försöka bedriva verksamhet och att ta sig framåt. Det är som att famla i blindo.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. Edsbyn

3. AIK

4. Sandviken

5. Hammarby

6. Västerås SK

7. Vetlanda

8. Vänersborg

9. Bollnäs

10. Broberg

11. Sirius

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Fredrik Johansson, 29, VBK-expert på Vetlanda-Posten

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Det finns ett gäng färgstarka profiler därute men ska jag dra till med ett namn får det bli Johan Löfstedt. ”Löken” är en bra ambassadör för bandyn och brukar leverera storstilat såväl ute på isen som i intervjuer. Kan både vara brutalt ärlig och bjuda på citat med glimten i ögat. Bandysverige behöver mer sånt.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Alla andramålvakter därute som kuskar land och rike runt säsong efter säsong med knappt någon speltid alls. Det är ta mig tusan värt lite uppmärksamhet.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Det blir Villa Lidköping gånger två på den.

Vem vinner skytteligan?

– När Christoffer Edlund lirar i Elitserien så vinner han skytteligan. Så enkelt är det bara.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Om det är säsongens stora överraskning låter jag vara osagt. Men jag tror att en sån som Marcus ”Mackan” Magnusson i Tellus kan kliva in och göra det överraskande bra som nykomling i Elitserien. Nässjösonen har väntat länge på att få chansen i högsta serien men har alla förutsättningar för att lyckas prestera även på den här nivån.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Annandagen. Bandyns stora högtidsdag blir knappast någon fest utan publik.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Det är nog frågan alla vill ha ett svår på just nu. När kommer vi kunna återgå till det normala igen med välfyllda läktare och en nyhetsbevakning som inte handlar om covid-19-tester och matcher som riskerar att skjutas upp.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. Edsbyn

3. AIK

4. Hammarby

5. Sandviken

6. Västerås SK

7. Vetlanda

8. Bollnäs

9. Broberg

10. Sirius

11. Vänersborg

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Peter Axman, 62, nestor bandy på lokaltidningen Ljusnan och nyhetssajten Helahälsingland

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Tja, bandyn är kanske inte en sport där det dräller av kandidater i den kategorin. Jocke "solen-går-upp-imorgon-också" Forslund har alltid varit en favorit, som när Sandvikens filosofiske tränare tog över upptaktsträffen. Här finns ett spännande spektra av perspektiv. Jag kommer aldrig att glömma när han fick feeling efter Bollnäs avgörande semiseger i Lidköping 2017, slutade svara på mina frågor i liveintervjun och började sjunga med supportrarna i stället. Ett klipp som Filip & Fredrik plockade upp i Breaking News.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Anders Svensson, 45 år ung supermålvakt i Edsbyns IF. Lika vig som när han var en 15-årig ung mas hemma i Rättvik. En ädel årgång som aldrig är skadad och aldrig är dålig – en underskattad grundbult i mästarlagets framgångar. I min bok fortfarande given i landslaget.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Villa Lidköping vinner serien – men Edsbyn tar guldet igen med sin förmåga att vara som bäst när de gäller som mest i en helt avgörande titelmatch. Det är en konst i sig.

Vem vinner skytteligan?

– Christoffer Edlund, men med Erik Pettersson och Oscar Wikblad inte sååå långt bakom.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Ted Hedell visade i SM-finalen att han ligger i blocken för nästa stora steg, och är redan utpekad av sin tränare Magnus Olsson som en potentiell arvtagare till Jonas Edling. Och då menar "Kuben" inte på dansbandsbanan...och nu är kanske "överraskning" mycket sagt, men jag tror Albin Airisniemis fortsatta utveckling kommer att vara överraskande explosiv.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Här finns det uppenbart en hög riskfaktor för AIK. Allt annat än guldvittring och minst SM-final blir ju per automatik en misslyckande för detta stjärnspäckade "Real Gnaget".

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Hur är det möjligt att år efter år blunda för så många uppenbara parametrar (kontinuitet, spetskvalitet, tradition etc etc) i den moderna bandyhistoriken? Svaret söker jag hos alla – med årets undantag i Esa Määttä – tränare i Elitserien som (återigen) inte ser regerande mästarlaget Edsbyn som favorit till titeln. Det finns en sorts retroaktiv skadeglädje i detta fenomen som särskilt uppskattas av klubbledningen på Ön.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. Edsbyn

3. AIK

4. Sandviken

5. Västerås SK

6. Hammarby

7. Broberg

8. Vänersborg

9. Bollnäs

10. Vetlanda

11. Sirius

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Fredrik Mix, före detta elitseriespelare – nu bandyexpert på lokaltidningen Söderhamns Kuriren och Helahälsingland.

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Jag måste passa på den frågan. Men jag hoppas att det dyker upp någon som stämmer in på beskrivningen under säsongen. Bandyn behöver det.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Vadim Arkhipkin i Broberg. Ovärderlig för sitt lag med sin fart, skicklighet och arbetskapacitet.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Edsbyn tror jag tar hem grundserien även denna säsong. Sen vinner Villa slutspelet. Jag tycker deras trupp ser starkast ut på pappret.

Vem vinner skytteligan?

– Christoffer Edlund har vunnit elitseriens skytteliga vid sju tillfällen och jag ser inget som kan stoppa honom från att ta en ny titel.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Elitserien brukar inte bjuda på speciellt många överraskningar. Men jag har en känsla av att Hammarby kommer att förbättra tiondeplatsen från förra säsongen avsevärt.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– AIK kanske. De har själva sagt att de ska vinna guld och då räknas bara det.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Det är redan klart att säsongen inte kommer i gång som planerat. Nu undrar alla om den överhuvudtaget kommer att kunna slutföras. Men frågan förblir nog obesvarad ett bra tag till, tyvärr.

Tippa tabellen!

1. Edsbyn

2. Villa Lidköping

3. AIK

4. Sandviken

5. Hammarby

6. Västerås SK

7. Broberg

8. Bollnäs

9. Vetlanda

10. Vänersborg

11. Motala

12. Sirius

13. Frillesås

14. Tellus

Rasmus Ellvin, 27, VSK-expert på lokaltidningen VLT i Västerås

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Det råder garanterat delade meningar kring om han är skönast eller inte. Men på Twitter underhåller ”Bandyzocke” (Tobias Johnsson) nästan jämt – förutom när Liverpool spelar.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Har inget bra svar på det. Inbillar mig att den som vågar kliva fram och ta lite plats kommer att få all den uppmärksamhet som hen behöver. Problemet är att för få vill sticka ut.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Villa Lidköping x 2.

Vem vinner skytteligan?

– Har Christoffer Edlund någonsin INTE vunnit när han spelat i elitserien?

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Naivt, jag vet. Men vore det inte en helt fantastisk överraskning om det här pissiga coronaviruset bara försvann och vi fick en SM-final på ett fullsatt Studenternas?

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Det ovannämnda kommer givetvis inte att inträffa och mediapacket kommer återigen få sitta där själva och höra på dessa vidrigt förinspelade hejarramsor från ett föråldrat ljudsystem. Usch!

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Villas tränare Johan Sixtensson uppmärksammade det under förra årets upptaktsträff. Nu vill man ju veta. Hur många förpackningar pepparkaksdeg förbrukar VSK-tränaren Micke Carlsson under en säsong? Och har han spons?

Tippa tabellen!

1) Villa Lidköping

2) Edsbyn

3) Sandviken

4) AIK

5) Hammarby

6) Västerås SK

7) Broberg

8) Bollnäs

9) Vetlanda

10) Motala

11) Sirius

12) Vänersborg

13) Frillesås

14) Tellus

Christoffer Million, 31, redaktör på Bandypuls

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Svenne Olsson är en evig personlig favorit. Att se honom flina upp på bild inifrån Hällåsens gula korridorer igen gör mig glad på riktigt. Det är där han hör hemma, Mr Broberg.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Tommi Määttä. Inte säker på att hans storhet riktigt nått ut till alla stugor än.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– I samma stund som Christoffer Edlund och Erik Säfström presenterades i våras gjorde Villa också klart med serieseger och SM-guld. Spelet är grundmurat och spetsen är vassare än, ja, någonsin? Over to you, Edsbyn och AIK.

Vem vinner skytteligan?

– Skulle vara kul att svara något annat än nämnde Edlund, men vill inte komma ut som hycklare strax innan seriestarten.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Niclas Nyqvist i Vänersborg är alltjämt alldeles för okänd för den breda bandymassan. Efter den här säsongen kommer det vara slut med det. Lirare.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Att Villa får mitt guldtips ger ju per automatik ett titellöst AIK när vi stänger säsongen (om den överhuvudtaget når hela vägen in i mål). Det är inte vad Erik Pettersson och resten av stjärngänget har värvats för.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Ok, "längtar" är fel ord, men på daglig basis under jag förstås vart bandyn tar vägen efter historiens märkligaste säsong. Må tiden vara barmhärtig när den kommer med svaret.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. Edsbyn

3. AIK

4. Sandviken

5. Västerås SK

6. Hammarby

7. Vetlanda

8. Broberg

9. Vänersborg

10. Bollnäs

11. Sirius

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Jonna Igeland, 25, för evigt saknad redaktör på Bandypuls – nu livesändningsrattare på Bonnier News Locals TV-nav

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Bandyn har för få spelare som är aktiva i debatten på sociala medier. Därför: Hampus Kärnman.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Daniel Mossberg. Personlig favorit som jag alltid blir glad av att se både på isen och i media.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Jag tror att vi ska vara glada om vi får vinnare i elitserien och en SM-final, sett till hur läget i världen är just nu. Men om allt rullar på som planerat tror jag att Villa Lidköping vinner serien och att AIK tar guldet. Med det laget så SKA de ju bara göra det.

Vem vinner skytteligan?

– Frillesås och Tellus som håller sig kvar i elitserien – tack vare att den inte spelas färdigt (förlåt).

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Christoffer Edlund.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Tyvärr mitt eget lag i Bandypuls Manager. Men framför allt det faktum att säsongen kommer gå om intet – tråkigt nog tror jag att coronan kommer sätta stopp för spel rätt snart.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Det finns tyvärr allt för många frågor som förbundet behöver svara på – hur ska man ena bandy-Sverige efter sommarens hårda ordförandekonflikt, vilken väg vill man egentligen ta in i framtiden och bara nu senast, hur tänker man egentligen kring transferstoppet….?

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. AIK

3. Edsbyn

4. Västerås SK

5. Sandviken

6. Hammarby

7. Vetlanda

8. Vänersborg

9. Broberg

10. Bollnäs

11. Sirius

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Andreas Tagg, 38, redaktör på Bandypuls

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Lite oväntat har Hampus Kärnman seglat upp. Jag uppskattar att en spelare så tydligt driver debatten på sociala medier och inte drar sig för att stå för sina åsikter i en laddad fråga. Annars är ju Jesper Eriksson alltid ett namn i det här sammanhanget, bandyns citatmaskin nummer ett.

Vem får för lite uppmärksamhet?

– De brukar få mer uppmärksamhet, på gott och ont, vid den här tidpunkten på året. Ismakarna som sliter på mot alla odds i plusgradernas november, nästan ett uppdrag för självplågare. Pratar vi spelare är jag svag för Adam Wijk. Underskattad, otroligt viktig för Broberg och en tjurig vinnarskalle uppskattar jag alltid på något sätt.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Villa Lidköping och Villa Lidköping.

Vem vinner skytteligan?

– Går det att svara någon annan än Christoffer Edlund? Han är given och det säger det mesta om Edlunds nivå med tanke på konkurrensen från spelare som Joakim Andersson, Erik Pettersson och Oscar Wikblad.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Sirius har tvingats till kval fem av de senaste åtta säsongerna. Nu har jag en känsla av att Uppsalagänget kan knipa tiondeplatsen framför näsan på Bollnäs och därmed ta sig till slutspel för första gången på evigheter. Offensiv spets finns det mer av än på länge – allt hänger på att ett ungt och oprövat försvarslås håller ihop.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Dessvärre bandyförbundet. Förstår fortfarande inte behovet av ett onödigt övergångsstopp som bara riskerar att sätta spelare i skiten. På det ett coronaregelverk som riskerar att skapa konflikter om när och på vilka premisser matcher ska skjutas upp. Även om jag i det fallet har all respekt för att det är svårnavigerad mark.

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– SM-finalens framtid. Svaret från förbundet ligger en bit bort men jag ser nyfiket fram emot när det ska bollas upp på årsmötet. Har en känsla av att det finns åtminstone en klubb som backar AIK i den frågan.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. AIK

3. Edsbyn

4. Hammarby

5. Västerås SK

6. Sandviken

7. Vetlanda

8. Vänersborg

9. Broberg

10. Sirius

11. Bollnäs

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus

Rikard Bäckman, 36, chefredaktör på Bandypuls och livesportfixare på Bonnier News Local

Vem är skönast i bandy-Sverige just nu?

– Villa-dirren "Sparris" Johansson. En riktigt färgstark profil!

Vem får för lite uppmärksamhet?

– Klubbar, spelare, ledare och förbundsrepresentanter som kör strutsen när det händer något som inte ser så bra ut. Det vill säga huvudet i sanden-taktiken, en arbetsmodell jag inte ger mycket för.

Vilka vinner elitserien och vilka vinner SM-guld?

– Villa Lidköping och Villa Lidköping.

Vem vinner skytteligan?

– Den kommer givetvis Christoffer Edlund att defilera hem i överlägsen stil.

Vad, vem eller vilka blir säsongens största överraskning?

– Det vore ju en helt fantastisk propplösare om den jobbiga jävla coronan plötsligt kapitulerade och vek hädan – så att folk kan gå och kolla på bandy. Särskilt sannolikt är det dock inte 2020/2021.

Vad, vem eller vilka riskerar att bli säsongens misslyckande?

– Ser väl inte direkt fram emot en publikfri final till på "Studan".

Vilken fråga längtar du efter att få svar på, och vem ska svara på den?

– Om herr förbundsordförande kommer bojkotta media fram tills han avgår i vår. Det är ju han själv som skulle behöva svara på den frågan.

Tippa tabellen!

1. Villa Lidköping

2. AIK

3. Edsbyn

4. Sandviken

5. Hammarby

6. Västerås SK

7. Vetlanda

8. Broberg

9. Bollnäs

10. Vänersborg

11. Sirius

12. Motala

13. Frillesås

14. Tellus