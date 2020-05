Åbonde: Därför kan VIK-spelarna fortfarande lämna – och det blir Zätas nästa drag

Vad betyder förlängningarna för VIK?

– Jag tror det är viktigt för VIK, både som klubb och som lag, att kunna börja presentera spelare inför kommande säsong. Ur ett klubbperspektiv är det viktigt, särskilt så som läget är i samhället nu, att kunna presentera positiva nyheter både till sina supportrar och sponsorer. En positiv skjuts kring klubben ger potentialen att sälja fler säsongskort och biljetter, men ökar också möjligheterna för att sponsorer kliver in med pengar även i tuffa tider.

– Sett till laget tror jag att det skickar positiva signaler till de spelare som fortfarande funderar kring sin framtid. Ju tidigare man får starka namn på plats, desto mer ökar förstås möjligheterna att spelare som Jimmie Jansson och Sebastian Benker, som kan ha andra alternativ, väljer att stanna.

Innebär detta att spelarna garanterat stannar?

– Det enkla svaret på den frågan är förstås nej, eftersom SHL fortfarande kan plocka spelare med allsvenska kontrakt tills i juli. Vad gäller Anthon Eriksson kan man nog vara ganska säker på att fredagens besked innebär att han blir kvar i klubben. Även om han är en favorit hos många VIK-supportrar har han sannolikt inte några intresserade SHL-klubbar efter sig.

– Alexander Younan tror jag dock inte man ska räkna in till hundra procent ännu, även om det här förstås innebär att han är betydligt närmare att stanna än han var innan. Ett normalt år tror jag man hade kunnat krita in honom i laguppställningen med bläckpenna nu, men eftersom ekonomin är osäker hos ganska många klubbar nu vågar jag bara ta fram blyertspennan. Att ingen SHL-klubb var villig att ge honom ett kontraktserbjudande nu betyder inte med säkerhet att ingen kommer göra det för att fylla på en sista plats i truppen till en ganska billig peng.

Kan Anthon Eriksson få en större roll nästa säsong?

– Anthon Eriksson visade förra säsongen att han har en del offensiv i sig, särskilt under den delen av säsongen när han fick chansen att spela med Isac Skedung och William Wikman. Samtidigt ska man inte sticka under stol med att många spelare i VIK hade sin bästa tid på säsongen just bredvid den duon. Det som talar för att han skulle klara av att ta en större roll kommande säsong är att han kändes mer redo för tempot i hockeyallsvenskan förra året. Från att tidigare mycket ha gått rakt på mål och tryckt sig in på kassen visade han prov på ett spelsinne som är ganska vasst vid vissa tillfällen. Får Patrik Zetterberg ihop den truppen han vill tror jag fortsatt att VIK ser Eriksson som en spelare för fjärdekedjan, men samtidigt är det förstås väldigt tacksamt att kunna flytta honom uppåt i hierarkin vid skador.

Vad blir nästa drag för Patrik Zetterberg?

– Svårt att säga, men jag tror att drömmen för Patrik Zetterberg är att nästa nyhet han får meddela är en riktigt stor en. Antingen den centern han är på jakt efter, även om han själv säger att han inte har någon stress, eller Niclas Lundgren. En riktig toppvärvning kan verkligen ge den skjutsen jag pratade om tidigare, och både underlätta för sportchefen i resten av lagbygget och möjligen se till att han har en större kassa att arbeta med när han senare ska förstärka under säsongen. Vi såg ju exempelvis på Björklöven den gångna säsongen hur mycket det betyder att få en stad och ett näringsliv i ryggen.