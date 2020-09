Åbonde: Mina förslag – för att undvika coronakaos under hockeysäsongen

När VIK på tisdagen stängde ner sin A-lagsverksamhet efter att man fått sjukdomsfall i truppen, bara en dag efter att Bik Karlskoga bekräftat 13 fall av coronaviruset i och runt sin trupp, aktualiserades på allvar frågan om hur hockeyallsvenskan 2020/21 ska gå att genomföra. Och det är en berättigad fråga på alla sätt.

Vad händer egentligen om två lag, som nu, måste stänga ner sin verksamhet en längre tid för att man fått in coronaviruset i sina trupper?

Där finns ännu inget svar. Under tisdagen berättade ligans vd Stephan Guiance för VLT-sporten att en plan i det närmaste är klar, men inte är kommunicerad utåt ännu. Vad man i alla fall kan hoppas på är att det i planen finns utrymme för att flytta på matcher. Hockeyn får inte hamna i samma läge som fotbollsallsvenskan gjorde i förra veckan, när ett coronadrabbat Helsingborg tvingades spela mot Djurgården.

För att öka chansen att man klarar av att ta sig igenom en hel säsong, och samtidigt behålla så mycket sportslig rättvisa som möjligt, gäller det att vara smart.

Här är mina förslag för hur man kan anpassa den kommande säsongen, och göra den så coronasäker som möjligt.

► Minska antalet matcher – och skapa en dryg månads marginal i slutet

Hur genomför man den här punkten utan att C More och kommersiella partners blir griniga? Ja, det är förstås den trängande frågan. Den spontana tanken är att halvera serien rakt av, men det är ett väldigt stort tapp i antal matcher på tv och för annan reklamexponering. Men kanske kan man få C More och andra partners att vara nöjda om man kapar en fjärdedel av serien och spelar tre matcher mot varje lag? Det landar oss på 39 matcher.

Här är inte tanken att glesa ut spelschemat. Utan i stället att skapa sig en tidsmässig lucka i slutet av serien, för de matcher som med stor sannolikhet kommer tvingas att skjutas upp vid olika tidpunkter under säsongen. Här skapar man sig prutmån för att inte behöva tvinga lag att spela matcher vid sjukdom, och kan enkelt lägga till uppskjutna matcher i slutet av säsongen.

► Kapa ner slutspelet – och ta bort play in-rundan

Även detta är ett enkelt sätt att skapa utrymme för oväntade händelser i slutet av säsongen. Vi börjar med att kapa bort play in-rundan, och säger att de åtta bästa lagen går rakt till kvartsfinal. För ska vi vara ärliga så finns play in mest där för att fler lag ska få en del av slutspelskakan – men under en säsong där läktarna i bästa fall kommer vara glest befolkade är den ekonomiska vinningen på dessa matcher sannolikt minimal.

På samma sätt kan man spela hela slutspelet i bäst av fem matcher, i stället för att spela bäst av sju i semifinal och final. Det kapar fyra matchdatum per lag, och ger ytterligare en eller ett par veckor att spela på. Slutspelet är förstås en potentiell kassako ett normalt år, och ju fler matcher desto bättre ur det perspektivet. Men knappast våren 2021.

Genom de här två åtgärderna har vi skapat oss, uppskattningsvis, från en till en och en halv månad extra att röra oss med, utan att den sportsliga rättvisan förändrats fasansfullt mycket, samtidigt som 75 procent av de planerade matcherna spelas..

► Spela två – eller till och med tre – matcher i rad mot samma lag

Det som sägs i nuläget är att spelschemat som finns ska ligga kvar, och att matcherna från september läggs in i slutet av säsongen. Jag tror det bästa vore att göra om hela spelschemat i grunden – och se till att lag behöver exponeras för varandra så sällan som möjligt.

Ska VIK spela två bortamatcher mot Modo? Spela dem direkt efter varandra, tisdag-torsdag. Kanske ska till och med VIK:s hemmamatch mot Modo spelas direkt efter, på lördagen, så har de två lagen gjort sina tre matcher mot varandra och behöver inte ses igen i år. Då exponeras man för färre lag under samma tidsperiod, och risken att viruset sprids snabbt inom ligan minskas.

Sportsligt rättvist? Nej, inte hundraprocentigt. Vad händer om VIK saknar fyra nyckelspelare under en vecka, och därmed saknar dem i alla tre matcher mot en direkt konkurrent?

Oflyt. Prio 1 den här säsongen måste vara att säkerställa att serierna kan genomföras.

► Stäng serierna nedåt – men flytta upp lag ändå

Det här är punkten jag möjligtvis är något kluven över. Spelar man så spelar man, så att säga. Går lag upp, så åker lag också ur. Det är den givna grundinställningen.

Men 2020/21 är det kanske inte så enkelt. Att bestämma att inget lag åker ur SHL eller hockeyallsvenskan i år, och att ligorna i stället skickar ur två lag säsongen därpå, underlättar på mer än ett vis.

Det gör att den sportsliga orättvisan som kan uppstå till följd av att man gör om spelschemat enligt mitt förslag inte riskerar att skicka ett lag ur serien. Det gör också att lag inte kommer känna sig tvingade att satsa pengar de inte har mitt under rådande pandemi för att försöka rädda sig kvar i hockeyallsvenskan.

Det kan förstås skapa orättvisor på andra sätt. Ett lag som ligger sist efter halva säsongen kan lika bra göra sig av med hela laget och spara sina pengar till nästa år och då få ett bättre lag än man "borde". Då är det också en hyfsad fördel att inte ha mött det laget än. Och kapprustningen, ja den kan förstås komma nästa år i stället.

Det är kanske inte ett perfekt förslag, men så som läget är just nu finns det inget perfekt sätt att lösa det på.

Och att naivt gå in i en säsong med inställningen att det löser sig, det känns sämst av allt.