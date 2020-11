Åbonde: ”Så kan VIK ersätta Asplund – om han ens ska ersättas?”

Centern Rasmus Asplund lämnar VIK den 15 november och spelar därmed bara två matcher till för klubben - borta mot Västervik ikväll och hemma mot samma lag på fredag.

Det överraskande beskedet kom under tisdagen.

Just nu har NHL enligt rapporter siktet inställt på en start den 1 januari eller däromkring. Det betyder gissningsvis att träningslägren kommer dra igång i mitten av november – en månad efter att Asplund lämnar VIK. Det förvånar i alla fall mig kraftigt och känns inte som en optimal uppladdning.

Snarare tyder det i mina ögon på att 22-åringen som tillhör Buffalo inte fått ut så mycket av att starta upp säsongen i VIK som han hoppats på.

Den självklara frågan nu blir: Hur ska VIK ersätta en kvalitetsspelare som Rasmus Asplund?

Sportchef Patrik Zetterberg var själv inne på att truppmässiga önskemål och ekonomiska förutsättningar inte riktigt går hand i hand just nu. Skulle VIK må bra av att vara 14 forwards i truppen och inte 13 som man blir när Asplund lämnar? Absolut. Finns möjligheten att plocka in en spelare som skulle “ersätta” Asplund i den meningen att han skulle bli lagets bästa center? Det är mer tveksamt.

Rasmus Asplund har varit ett enormt budgetkap, som knappt kostat VIK någonting. Men att ta in ett nytt NHL-lån är för mig uteslutet, med tanke på att det troligen bara blir till slutet av november en sån spelare blir kvar.

Bredd är för min del helt ointressant i VIK just nu

Och när klubben plockat in Niclas Lundgren och Anton Mylläri på korttidskontrakt är det tack vare en extern finansiär. Ska Rasmus Asplund ersättas lär det krävas externa pengar även till det, och för att VIK ska kunna få in externa pengar krävs det kanske att det är ett profilstarkt namn som är aktuellt.

Dyker den typen av lucka upp, absolut, då skulle VIK må bra av att ersätta Asplund. Måste man gräva i den egna kassan tycker jag att VIK gott kan avstå.

SHL-lån nämns som ett alternativ för att ersätta centern. Men jag är högst tveksam till den lösningen.

Ska VIK ha in något i truppen just nu ska det vara en spelare som kliver in och är lagets bästa center. Och den typen av spelare tror jag helt enkelt inte att man hittar i ett SHL-lån. Är det en ung spelare på väg upp som är så pass vass spelar han redan regelbundet i SHL. Och de äldre spelare som kan vara aktuella för lån är knappast så starka att de kliver in som förstacenter i VIK.

Att riskera ekonomin för att skrälla sig upp i SHL måste givetvis vara helt uteslutet

Bredd är för min del helt ointressant i VIK just nu, det finns det redan alldeles för gott om (om det nu kan göra det). I så fall ser jag hellre att man ger någon junior chansen att fylla på.

Ska VIK hitta en spelare som kan kliva in och lyfta laget är min bästa gissning att man riktar in sig på en nordamerikansk AHL-spelare när den ligan ser ut att få det tuffare och tuffare att komma igång med säsongen. Men då är det just det här med ekonomin.

Frågan kanske snarare bör vara: Ska VIK ersätta Rasmus Asplund?

Givet är att ekonomin måste vara nummer ett den här säsongen. Att riskera ekonomin för att skrälla sig upp i SHL måste givetvis vara helt uteslutet, särskilt när man ser hur pass långt ifrån VIK är topplagen i ligan.

Och jag känner mig ganska säker på att VIK har en tillräckligt bra trupp som det är för att en bottenstrid inte ska bli aktuell.

Kan klubben på något sätt få in externt kapital som är öronmärkt för värvningar – kör. Annars tycker jag att styrelsen gör klokt i att hålla så hårt i plånboken det bara går.