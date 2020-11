Åbonde: VIK fick rätt – men räcker det?

Det har stundtals pratats och undrats om inte VIK borde plocka in ytterligare något eller några NHL-lån, för att under en period spetsa en trupp som ganska tydligt saknat just spets. Jag har själv tyckt att Patrik Zetterberg nog borde försökt få in ytterligare ett skickligt lån som kunnat göra skillnad framåt, särskilt när många av de andra lagen laddat på ordentligt med vassa, unga spelare.

Men när lånetiderna nu börjar gå mot sitt slut går det inte att ge VIK annat än rätt i sin strategi att vara försiktiga med NHL-lånen.

Tidigare ikväll skrev vi om hur stor andel av de hockeyallsvenska lagens mål som haft poängmässig inblandning av NHL-lån. Där ligger VIK i botten, endast före Bik Karlskoga och Mora som är de enda två klubbar som helt sagt nej till NHL-förstärkningar.

Det kan vid en första tanke tyckas dåligt. Och det kanske det också i någon mån har varit. Ytterligare NHL-lån hade säkerligen gett VIK några fler mål framåt, och kanske också några poäng extra. Men det finns två ytterst goda nyheter för Gulsvart att ta med sig ur vår genomgång.

1. Inga av de mer NHL-förstärkta lagen har sprungit ifrån VIK.

Sett till poängsnitt är VIK i skrivande stund fyra i hockeyallsvenskan så här långt. Utöver överlägsna Björklöven och Timrå, som man i någon mån får räkna bort som direkta konkurrenter, har Gulsvart bara SSK framför sig.

Och visst, det är kanske så att VIK hade kunnat ligga före Södertälje med fler förstärkningar. Men ett SSK som har fyllt upp hela sin lånekvot har inte på något sätt sprungit ifrån VIK poängmässigt, något som var en farhåga jag hade. Och det leder ju oss osökt in på den andra glada nyheten för VIK, med det i bakhuvudet.

2. Nu kommer perioden där VIK ska dra nytta av sin strategi.

Rent logiskt ska lagen som förstärkt mest ha haft störst relativ styrka mot de andra lagen i inledningen av säsongen. Men för VIK:s del är det så klart precis tvärtom. Det är nu, när lånen försvinner, som den strategi Patrik Zetterberg valt ska ge utdelning.

För när lag som Södertälje och Vita Hästen, för att ta två tydliga exempel, lutat sig väldigt mycket mot NHL-förstärkningar i sin offensiva produktion har VIK gjort det förhållandevis lite.

Att tappa en spelare av Rasmus Asplunds kaliber är förstås en kvalitetsmässig försvagning, men jämför man med att Södertälje ska tappa Filip Gustavsson, Evan Bouchard, Lukas Vejdemo, Samuel Fagemo och Axel Andersson (möjligtvis blir den sistnämnde kvar hela året), så förstår man att i ett relativt perspektiv vinner VIK stort på att NHL-lånen lämnar serien.

Vi hamnar också i ett läge där spelare i vissa klubbar plötsligt kastas in i roller med ett betydligt högre produktionskrav än man haft i inledningen av säsongen. När VIK har spelare som är vana att spela i power play och med poängkrav måste nu många andra klubbar slussa in nya spelare där.

Att Vita Hästen haft NHL-lån inblandade i nästan två tredjedelar av sina mål betyder förstås inte att två tredjedelar av målproduktionen kommer försvinna framöver, men det är en rimlig slutsats att den offensiva smällen kommer bli betydligt hårdare för dem än den kommer att bli i VIK.

Det bådar gott inför resten av säsongen.

Framför allt om VIK:s insamling ger Patrik Zetterberg ett stort tillskott i kassakistan att spetsa truppen med.

Frågan är bara om det räcker för att närma sig topplagen?

