Åbonde: VSK kan bli en otäck överraskning i höst

En minuts erfarenhet i backlinjen

Hade någon inför säsongen sagt att VSK borta mot Sundsvall skulle ställa upp med en trebackslinje vars erfarenhet av superettaspel inför 2021 uppgick till en minut – ja, då hade nog alla förväntat sig katastrof. Men det var exakt vad trion Jesper Merbom Adolfsson, Viktor Steen och Gustaf Lagerbielke hade gjort i landets näst högsta serie när kalendern bläddrade över till 2021, i ett sent inhopp för Steen mot Brage förra säsongen.

Vi kan slänga in högerspringaren Samuel Sörman i ekvationen också, och erfarenheten inför säsongen ökar ingenting.

Men för att vara så orutinerat som VSK-försvaret var den här kvällen så löste man uppgiften med den äran. Det såg lite hårigt ut ibland, men då ska man också komma ihåg att det var ett av superettans allra bästa anfall man ställdes mot.

Insatsen mot Sundsvall var ett tydligt bevis på det starka arbete Thomas Askebrand och Kalle Karlsson gjort i att bygga ett ramstarkt VSK där alla vet sina roller, och spelare väldigt sällan faller ur ramen. Årets grönvita lag kanske inte alltid är det roligaste att se på, men det kommer ge nog med resultat för att VSK åtminstone kommer att vara ett stabilt mittenlag året igenom.

Snart kommer Tronêts ketchup

Det är inte utan att man undrar vad som går igenom Filip Tronêts huvud när utdelningen inte vill komma den här säsongen. Mot GIF Sundsvall gör han – faktiskt – en kanonmatch i VSK-anfallet, och med lite flyt och/eller kyla hade nollan i målkolumnen faktiskt kunnat bytas ut mot ett hattrick.

Men det ser ut att saknas självförtroende hos den skicklige anfallaren just nu, och sällan har det väl blivit tydligare än när han kom i ett omställningsläge på tilläggstid i den första halvleken. Möjligheten fanns att driva in mot mål och ta det egna avslutet från ett jätteläge – i stället väntade Tronêt närmast in motståndaren, och spelade i stället bollen till Olle Edlund som avslutade utanför.

En Filip Tronêt med självförtroende försöker i stället ta den bollen mot mål på egen hand, och placerar kanske också in 1–1 vid den bortre stolpen.

Men det råder ändå inga större tvivel om att utdelningen kommer att komma för Filip Tronêt. Ketchupflaskan är proppfull och väntar bara på att den första skvätten ska komma ut – då kommer det bara att rasa in poäng framåt.

Hur bra kan ett fullfjädrat VSK bli?

Fem potentiella startspelare med stora superettankvaliteter saknades, och ändå var VSK på vippen att plocka med sig en poäng borta mot tungt favorittippade GIF Sundsvall. Med sommaruppehållet här ligger VSK stabilt med i mitten, fortsatt med möjlighet att haka på i toppen – och saker och ting har knappat gått som på räls för Grönvitt.

Att flytta ned Pedro Ribeiro i backlinjen skulle ge VSK en ny dimension, men han har missat det mesta av säsongen med en vadskada. Emil Skogh var en av de stora nycklarna till den framgångsrika VSK-offensiven, men har fått våren förstörd av en fraktur i foten.

Filip Tronêt har fortfarande inte hittat nätet, Filip Almström Tähti har fått syna det röda kortet tre gånger – och ändå har VSK varit stabila egentligen rakt igenom.

Det väcker förstås frågan: Hur bra kan VSK egentligen vara om man får alla bitar på plats, både vad gäller flyt med skador och skicklighet i offensiven? Ett VSK med vinden emot är bevisligen ett mittenlag på nästan en halv säsong. Ett VSK med vinden i ryggen kan mycket väl bli en otäck överraskning för konkurrenterna i superettan i höst.

Matchfakta/Superettan

GIF Sundsvall–VSK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (24) Linus Hallenius

Varningar, GIF: – VSK: Olle Edlund

Domare: Enzo Vesprini

Publik: 500

Så spelade VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, Viktor Steen (ut 90), Gustaf Lagerbielke – Samuel Sörman, Simon Johansson, Kevin Custovic, Olle Edlund (ut 60), Brian Span (ut 75) – Filip Tronêt, Viktor Prodell

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert, Anders Hellblom, Patric Åslund (in 90), Justin Salmon (in 60), William Videhult (in 75), Claus Royo