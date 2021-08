Adlerteg om den udda OS-upplevelsen – och framtidsbeskedet: ”En längtan efter det andra livet”

Anmäl text- och faktafel

Jonna Adlerteg har hunnit landa efter det intensiva OS-äventyret borta i Tokyo. Det har gått drygt två veckor sedan hon föll på målsnöret mot en finalplats på mästerskapet. Det blev en tolfteplats i barrkvalet med en sammanlagd poängutdelning på 14,533 poäng, blott 0,033 poäng från den sista finalplatsen.

Men trots att Adlerteg föll med små marginaler, ser hon ändå tillbaka på OS-insatsen som något positivt.

– Jag är fortfarande väldigt nöjd över min prestation. Jag känner att jag verkligen fick till en bra serie vilket jag är väldigt nöjd över. Sedan var det ju surt att det var så nära att man lyckades ta sig till en final, säger Adlerteg.

Hur surt kändes det att det bara skiljde ytterst små marginaler från en finalplats?

– Det fanns självklart små detaljer som jag skulle kunna ha gjort bättre. Men det fanns samtidigt väldigt många saker som jag också hade kunnat gjort sämre. Så jag känner inte direkt att jag är besviken. Det här var lite så som det blev. Jag ser det ändå som en stor prestation att jag kunde prestera när det väl gällde.

Kontrasterna var också stora jämfört med hennes OS-debut i London år 2012 då hon som 17-åring klev in som ett framtidsnamn. I Tokyo klev hon in för sitt andra OS med en större portion rutin.

– Jag tyckte att den här upplevelsen under det här OS:et var bättre och roligare än under det förra i London 2012. Även om det förra var under vanliga omständigheter så var det ändå nästan tio år sedan dess och nu var jag mycket mera mogen och mottaglig till allting runtomkring tävlingen. Jag har haft det mycket mera roligt runtomkring nu med att träffa andra svenska atleter samt fått sett mina vänner inom gymnastiken som jag har lärt känna genom åren.

Det blev dock ett OS under minst sagt speciella omständigheter till följd av pandemin med karantän i OS-byn och mängder med coronatester.

– Vi fick bara lämna OS-byn i speciella bussar som gick till arenan. Vi fick bara åka till gymnastikarenorna och inte till några av de andra arenorna för de andra sporterna. Det var lite tråkigt för jag älskar ju Tokyo och Japan så jag hade ju gärna velat åka in till stan. Men det får bli en annan gång. Sedan testade vi oss varje dag med salivtest där man fick spotta.

Kändes det surrealistiskt att uppleva OS på ett sådant här sätt?

– Man vande sig ganska så fort med sådana här saker där man lämnade sitt salivtest under varje dag och det blev en rutin likt att man gick och åt frukost. Första dagarna så tyckte man att det var jättekonstigt men när man hade varit där i drygt tre veckors tid så blev det tillslut en vana. Det var samma sak med munskydden där borta.

Adlerteg har hunnit landa på hemmaplan efter ett intensivt äventyr i Tokyo. Men vad som händer och sker härnäst för 26-åringen står just nu oklart, även om hon siktar mot ett VM senare i höst.

– Jag vet inte riktigt, jag ska känna efter. Vi har ju ett VM nu i oktober och jag har sagt att jag ska känna efter även till det. Jag har varit ledig under de senaste veckorna och ska vara ledig lite till under den här veckan. Känner jag då att det fortfarande är kul och att det går bra så kommer jag nog att köra till VM.

– Men känner jag att det bara är jobbigt och inte fungerar så kommer jag inte att köra. Jag känner att jag har fått ut det som var min OS-satsning. Sedan efter VM så kommer jag att ta en längre paus och sedan se vad som händer. Jag har aldrig varit ledig tidigare under en längre period från gymnastiken.

Under samtalet nämner hon vikten av att kunna få prioritera vardagen som en viktig faktor mot hennes beslut. Under förra året började hon också att studera till biomedicinsk analytiker på Örebro Universitetet.

– Jag har hela tiden känt mig motiverad. Men samtidigt så har jag också känt en längtan efter det andra livet. Jag bor ju inte tillsammans med min pojkvän i Örebro samtidigt som jag tränar i Eskilstuna. Det handlar mer om sådana saker med att kunna komma vidare lite i livet. Det har inte riktigt funkat med min OS-satsning där jag har haft det här målet att kunna motivera mig mot.

Adlerteg utvecklar:

–Men nu så känner jag att nu har jag gjort min OS-satsning och om jag ska fortsätta vidare under de ytterligare åren framöver så behöver jag nog ändra på vissa saker. Satsningen måste i så fall vara på ett annat sätt. Nu har det verkligen varit så att allting har utgått från träningen.