Ado Sadzak om VSK:s transferfönster – så blir det med provspelarna: "Pågår fortfarande samtal"

Under måndagen öppnade transferfönstret för lagen i Superettan. Nu kliver VSK in i värvningsperioden med en tydlig strategi.

– Det är klart att vi har några grejer på gång. Vi har olika spår som vi jobbar med, men namnen på spelarna vill jag inte avslöja. Det jag kan säga är att om ska vi ta in en spelare nu så måste det vara någon som kan kliva in och göra skillnad direkt. Och om vi plockar in någon kan det samtidigt bli aktuellt att låna ut någon spelare, säger Ado Sadzak, sportsligt ansvarig i VSK.

– Vi gör mycket av det här arbetet i det dolda. Det är ingen enkel grej. Man måste se till att det inte stör spelarna eller tränarna.

Är det någon speciell position som ni vill förstärka?

– Det är inget jag vill gå ut med. Det sätter onödig press på spelarna som spelar på den positionen. Men det är klart att vi har suttit ner med tränarna och försökt lyssna på deras önskemål.

VSK har haft två provspelare på plats under början av juli. Det har handlat om anfallaren Oke Akpoveta och backen Claus Royo. Sadzak berättar att Grönvitt har tagit ett beslut om en av spelarna, medan det fortfarande förs diskussioner med den andra.

– Jag har pratat med Oke och hans agent och meddelat att vi inte kommer gå vidare med honom. Det är en duktig spelare och han gjorde det bra under provspelet, men han spetsar inte till den nuvarande truppen. Kvalitetsmässigt så skulle det inte bli någon skillnad om vi plockar in honom i laget.

– Angående Claus Royo så pågår det fortfarande samtal. Vi får se vad det leder till.

Det är även klart hur det blir med Diego Montiel, som tränade med VSK under den senaste veckan. Det blir ingen återkomst till Grönvitt under sommaren. I stället har han skrivit på för danska Vejle.