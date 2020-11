Afrofuturismen – en svart framtid del 2: Rasens illusion och jakten på ett gemensamt ursprung 

Amerikanskan Pauline Hopkins har jämförts med självaste Johann Wolfgang von Goethe, den tyska förromantikens centralgestalt, kanske inte så mycket för hur hon skrev som det hon skrev om. Hopkins var i högsta grad en romantiker som använde den fantastiska berättelsen för att undersöka det rasistiska samhället.

Hon föddes i Portland 1859 och växte upp i Massachusetts som styvdotter till William Hopkins, en politiskt inflytelserik man. Redan som ung uppmärksammades Hopkins för sitt skrivande, men var under en tid verksam som dramatiker, skådespelerska och sångerska innan hon gjorde sig ett namn som journalist och författare.

I början av 1900-talet började Hopkins skriva uppmärksammade detektivhistorier och romantiska berättelser som utforskade frågan om ras i Amerika. Hon är mest känd för “Of One Blood: Or, The Hidden Self” (1902), hennes fjärde och sista roman som utforskar ämnen som kärlek och andlighet genom ett afroamerikanskt perspektiv.

Den handlar om Reuel Briggs, en fattig läkarstudent vid Harvard med blandad härkomst som inte vill kännas vid den afrikanska sidan av sig själv och som uppfattas som vit på grund av sin ljusa hy. Reuel blir tillfrågad ifall han vill följa med på en äventyrlig arkeologisk expedition till i Etiopien. Det är en jakt efter de gömda skatterna i Meroë, huvudstaden i det forntida etiopiska riket som nu endast är en stor ruin. Snart visar sig Meroë i själva verket vara en port till den hemliga staden Telassar där en dold afrikansk urcivilisation lever och frodas. Denna upptäckt innebär också att Reuel börjar en mystisk färd genom sin egen historia och sitt eget blod och finner sin egentliga identitet och hela mänsklighetens ursprung.

Hopkins roman har lånat sin titel från Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel där det står “Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.”. Hon pendlar mellan det verklighetstrogna och det fantastiska när hon utforskar hur svarta och vita är arvsmässigt sammanflätade, att de inte kan skiljas åt utan tillhör samma mänsklighet, “negern” är blott en kulturell föreställning och social konstruktion.

Just kulturens och det historiska minnets betydelse för människan är ett annat centralt tema i Hopkins roman, hur viktig den här för att vi ska förstå vilka vi själva är. I Amerikas fall är medvetenheten om den viktig för att begripa, i “One Blood” väjer inte Hopkins för att berätta om hur de amerikanska slavägarna använde sexuella övergrepp som en del av sitt förtryck, kvinnliga slavar användes inte bara som sexslavar och hur incest var vanligt på plantagerna då slavarna berövats sin historia och inte visste vem som svar släkt med vek eller rent av behandlades som avelsdjur och tvingades till incestuösa samlag för att utöka det egna slavbeståndet.

En mindre mystisk berättelse om rasernas enhet skrev Edward A. Johnson om i den utopiska romanen “Light Ahead for the Negro” (1904). Han föddes som slav i Wake County i North Carolina 1860. En fri svart kvinna undervisade honom i smyg och efter inbördeskriget fick han möjlighet att gå i skolan. Så småningom studerade han vid universitetet i Atlanta och arbetade sedan som rektor i Atlanta och i Raleigh i North Carolina och skrev också läroböcker om de svarta amerikanernas historia. Han läste därefter juridik vid Shaw University i Raleigh och blev sedan en framgångsrik advokat och republikansk politiker i New York.

Johnson skrev flera historiska verk, men också skönlitterära “Light Ahead for the Negro”. Likt många andra böcker i utopigenren är den tämligen tråkig och ingen vidare litteratur, men det märkvärdiga med den är Johnsons hoppfulla vision för framtiden. Han för oss till ett post-rasistiskt USA 2006 där de svarta amerikanerna har fått samma rättigheter som de vita och dessutom aktivt uppmuntras att studera och tilldelas land för att kunna skapa sig rikedom.

I W. E. B. Du Bois novell “The Comet” (1920) är världen på väg mot sin undergång. Den svarte budkillen Jim befinner sig nere i bankvalv i New York i samma stund som en jättelik komet kolliderar med jorden. När han kommer därifrån ser han inte till en levande människa, överallt ligger döda och i övrigt är staden öde. Plötsligt hör han en vit kvinna, Julia, skrika på hjälp från ett fönster. De försöker få kontakt med omvärlden, men sluter sig snart till att de är de enda överlevande, en ny Eva och Adam som föräldrar till en ny mänsklighet.

Du Bois var en socialistisk historiker, nationalekonom och sociolog och den förste svarte amerikanen att doktorera vid Harvard. Han föddes 1868 i Great Barrington i liberala och integrerade Massachusetts och blev efter forskarstudier vid Harvard och Berlins universitet professor vid universitetet i Atlanta och skrev ett flertal böcker om rasfrågan och de svarta amerikanernas historia.

“The Comet” är fylld av biblisk symbolik. Först tänker vi att Jim är en vanlig “budkille” (“messenger”), men snart inser vi det tvetydiga i hans benämning, Jim kan också vara en budbärare från Gud, det vill säga en ängel eller kanske snarast en profet. Både han och Julia reflekterar över sig själva som Adam och Eva, det samtida rasistiska Amerikas fördomar är plötsligt som bortblåsta av kometen när de betraktar varandra som jämlikar och tillsammans utgör Guds avbild. Det Du Bois i själva verket gör är att återvända till Skapelseberättelsen och omtolka eller rent av skriva om den för att framhäva människans grundläggande enhet och gemensamma ursprung, men givetvis lurar här snart åter frestelsen och ett nytt syndafall som påminner om människans övermod och benägenhet till ondska.

Även i Afrika sökte de svarta sin historia, under 20-, 30- och 40-talet skrev ett flertal författare om sina folk och kulturers förflutna i litterära framställningar med mytiska och magiska inslag. Den mest framträdande av dessa är ett av den afrikanska litteraturens verkliga mästerverk, Thomas Mokopu Mofolos fantastiska roman “Chaka” från 1922.

Han föddes i Khojane i Lesotho 1876, gick i skolan hos franska protestantiska missionärer och utbildade sig så småningom till lärare. Missionärerna fick upp ögonen för Mofolos fantastiska språk och uppmuntrade honom att bli författare och 1907 debuterade han med romanen “Meti oa bocabela” (ungefär “Österns upptäckare”), det första skrivna litterära verket på sesotho, en poetisk och mytisk berättelse om en ung sesothohövdings omvändelse till kristendomen.

Arton år senare skrev han sitt magnum opus “Chaka”, en underbar historisk roman och afrikansk klassiker. Mofolo skildrar den store zuluhärskaren Shakas liv från sin tuffa uppväxt som hatad oäkting, till sin brutala död som fruktad imperiebyggare. Det är en episk tragedi om den äregirige (anti)hjältens vansinnesfärd in i grymhetens och förödelse som ekar av antikens klassiker. Moflos psykologiska porträtt är vasst knivskarpa och på ett genialt vis använde han traditionella övernaturliga föreställningar för att ge historien ytterligare ett symboliskt och mytiskt djup.

Shaka är en världshistoriskt fascinerande person. Mofolo skildrar hur herdepojken, en utomäktenskaplig son till zulufolkets ledare Senzangakhona, konstant utsätts för våld och övergrepp av de andra i byn till dess att Shaka vinner respekt när han skyddar deras djur genom att döda ett lejon. Därefter växer han upp till att bli en reslig, stark, framgångsrik och fruktad krigare som ärver sin faders tron och skapar det mäktiga Zululand.

Shaka var ett militärt och politiskt geni som erövrade och reformerade zulufolkets samhälle. Likt de protestantiska renässansfurstarna tog han kontroll över sangomas, zuluernas lärda filosofer och medicinmän, och underordnade dem sig i funktionen som bärare av Zulurikets samlande statsreligion. Hela samhället blev också våldsamt militariserat, likt i antikens Sparta separeras pojkarna tidigt från sina föräldrar och uppfostras av armén och härdas tidigt i att döda andra människor. De är ute och strider under flera år i ständiga expansionskrig innan de får tillåtelse att gifta sig och bilda familjer. Zuluriket hade sina krigares fullständiga lojalitet, de levde och dog för det.

Var och en av Shakas arméer omfattade tusentals man och kännetecknades av att de rörde sig snabbt över stora avstånd och var överlägsna i närstrid. Efter hans död och när kriget mellan Zuluriket och det väldiga brittiska imperiet utbröt 1879 lyckades det senare, trots dess enorma ekonomi och tillgången på moderna vapen som gevär, artilleri och tidiga kulsprutor, med nöd och näppe besegra de spjutbeväpnade, snabbfotade och strategiskt överlägsna zulukrigarna.

Shakas expansion kostade uppskattningsvis två miljoner människor livet, på blott ett decennium utrotade han hela folk och kulturer som funnits södra Afrika i tusentals år. Mofolo skildrar levande hur en sådan människa själsligen deformeras, hur Shakas brott mot mänskligheten hemsöker honom i sömnen och den ständiga ångesten över att ha fiender precis över allt.

Storheten i Mofolos roman är att han knappast romantiserar sitt folks förflutna, zuluernas liv är brutalt och Shaka är jämförbar med alla andra mäktiga tyranner i världshistorien. Den judiska tysk-amerikanska filosofen Hannah Arendt hävdar kontroversiellt i sitt berömda verk “Totalitarismens ursprung” (1951) att boer och brittiska kolonisatörer förråades av den grymhet de mötte bland urfolken i Sydafrika och hos Mofolo är hans folks historia och kultur knappast något att idealisera.

Ironiskt nog blev “Chaka” också något av en tragedi för honom själv, Mofolos tidigare vänner bland de kristna missionärerna avskydde romanen då den helt utspelar sig i ett förkristet Afrika och saknar några som helst kristna motiv. Besviken drog han sig tillbaka och upphörde helt med att skriva böcker.

Den amerikanske journalisten och författaren George Samuel Schuyler gick längst i sitt angrepp mot föreställningen om mänskliga raser. Han föddes i Providence i Rhode Island 1895 och växte upp i Syracuse i New York. Som 17-åring inledde han en militär karriär inom armén och blev befordrad till löjtnant. Hans framtid som yrkesofficer tog abrupt slut när han upprörd efter ett gräl med en rasistisk grekisk migrant deserterade och därför dömdes till fem års fängelse. Efter nio månader som mönsterfånge släpptes han på fri fot och blev sedan som diversearbetare intresserad av socialismen, började umgås med andra svarta socialister och skrev i socialistiska tidningar.

Hans journalistiska värv ledde till att han som 27-åring anställdes på den afroamerikanska tidningen Pittsburgh Courier och lämnade socialismen bakom sig. I stället influerades han av den vite amerikanske essäisten och kulturkritikern H. L. Mencken som starkt inspirerad av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var öppen antidemokrat och förespråkade ett sorts elitiskt modernistiskt samhällsprojekt med stor tilltro till vetenskap och social ingenjörskonst. Schuyler hävdade att afroamerikanerna i själva verket var så formade av europeisk kultur att de blivit svarta anglosaxer, att fortsätta hävda sitt afrikanska ursprung fann han skrattretande. Schuyler, själv gift med en förmögen vit kvinna, fann att lösningen på rasfrågan var att tillåta blandäktenskap, något som då var olagligt i de flesta delstaterna. På så vis tänkte han sig att amerikanerna skulle kunna bli ett folk och nå ett enat samhälle.

Denna idé utgör grunden för hans kusliga roman “Black No More” (1931). Schuyler berättar historien om en vetenskapsman som skapar en metod för att göra svarta människor vita. De svarta amerikaner som lärt sig att hata sig själva, tröttnat på att ständigt vara underordnade och eller bara hoppas på att få vidga sitt kärlekslivs horisonter ställer sig en lång kö för att äntligen få bli vita. Följden blir raskt att den rasdiskriminering som utgör en grund för de vita ekonomiska överordning undermineras snabbt. Både de afroamerikanska ledarna och de vita rasisterna vill stoppa utvecklingen till varje pris då deras respektive ställning är hotad. En jättelik undersökning av varje amerikans genealogi som är tänkt att rädda rassystemet från kollaps visar ironiskt nog de alla är mer eller mindre blandade och åtminstone har ett uns afrikanskt ursprung. Ovilliga att inse och acceptera detta faktum drabbas de av panik och USA rasar samman i kaos och våld.

Schuyler kom med tiden att bli allt mer politiskt konservativ och under McCarthy-eran öppet antikommunistisk. Han blev en ideologisk motståndare till den liberala medborgarrättsrörelsen, avskydde Martin Luther King och hävdade att det inte går att civilisera människan genom lagstiftning utan att rasismen var ett grundfundament i det amerikanska samhället. Han kom också att stödja apartheid i Sydafrika och avfärda ANC som kommunistiskt.

Schuylers ståndpunkter gjorde honom tämligen kontroversiell och länge var han närmast “förbjuden” att läsa bland svarta amerikaner. I vår identitetspolitiska tid är det fascinerande att se hur Schuyler avslöjar rasidentiteten som en konstruktion, varumärke och handelsvara, skillnaderna mellan svarta och vita är kraftigt överdrivna och endast något som förleder när de ekonomiska orättvisorna alltjämt består och fördjupas.

