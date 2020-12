Afrofuturismen – en svart framtid del 6: Zimbabwes mäktiga förflutna

Under många år levde amerikanskan Nancy Farmer i Rhodesia, det som blev Zimbabwe. Som ungdomsförfattare var hon anlitad att skriva böcker för landets skolbarn att läsa. Det fanns närmast inga bibliotek och skolorna saknade läseböcker, men hos ungdomen fanns en oerhörd törst efter litteraturen. Barnen brukade därför köpa billiga böcker på marknaderna, framför allt ville de läsa science ficition-romaner, i sitt armod drömde de om framtiden.

Just därför författade Farmer sin internationellt prisade ungdomsroman “The Ear, the Eye and the Arm” (1994) som utspelar sig i Zimbabwe i slutet av nästa århundrade. Det är ingen ljus framtid hon målar upp, men möjligen en som zimbabwes barn kan känna igen sig i och finna sannolik.

Landet håller på att slitas sönder av olika kriminella och rivaliserande gäng och kampen mot dem förs av general Matsika som leder säkerhetsstyrkorna i ett Zimbabwe som tycks förvandlats till en bräcklig polisstat. Samtidigt är samhället nu högteknologiskt robotiserat medan den oerhörda miljöförstöringen i de jättelika soptipparna givit upphov till allvarliga mutationer bland delar av huvudstadens befolkning. De har förändrats så mycket att de knappt längre kan längre kan kategoriseras som människor och har som utstötta utvecklat sin egen kultur och kollektiva medvetande.

Vi får följa Matiskas tre barn Tendai, Rita och Kuda som en natt rymmer tillsammans från deras fortifierade hus för att söka äventyr på det väldiga Harares gator. Syskonen tar sig till jättemarknaden Mbare Musika där de hamnar i klorna på the She Elephant (“Honelefanten”, ett hedrande namn i Zimbabwe då just honelefanten betraktas som nobel och graciös) som handlar med kidnappade barn och förser gruvorna som utvinner plast med slavarbetskraft. De tre detektiverna the Ear, the Eye, and the Arm (“Örat”, “Ögat” och “Armen”) anlitas för att finna barnen. Spåren leder vartefter mot det slutna samhället Resthaven utanför Harare som strävar efter att återuppväcka den traditionella afrikanska kulturen och gänget the Masks som ägnar sig åt människooffer.

Farmer uppmärksammades för sin storartade fantasi när hon i romanen sammansmälte Zimbabwes traditionella kultur med sin spekulativ högteknologiska framtidsvision. Hon återknyter till landets mäktiga historia och genom att blicka in i framtiden medvetandegör hon de unga läsarna om deras rika och fascinerande förflutna.

Man har funnit lämningar av människor som är hundra tusen år gamla i Zimbabwe, trakten beboddes först av Khoisan som har efterlämnat grottmålningar, pilspetsar, krukor och stenverktyg. Genetiska studier tyder på att folkgruppen härstammar direkt från de allra första människorna och kan vara så gammalt som 260 000 år och utvandrade från centrala Afrika för 150 000 år sedan. Khoisan finns kvar än i dag och utmärks av deras språk bygger på klickljud och talas av omkring en kvarts miljon människor i södra Afrika.

Dessa jägare och samlare började för 2 000 år sedan trängas undan av de jordbrukande Bantufolken som liksom Khoisan själva utvandrat från centrala Afrika. I Zimbabwe slog bantufolket Shona sig ner och utvecklade tidigt en avancerad järnålderskultur och började också anlägga stora stenstäder. Shonafolket levde på jordbruk och boskapsskötsel, men ägnade sig också åt gruvdrift och handlade med silver, guld, koppar och elfenben med araberna och fynd av glas, porslin och siden visar på etablerade handelskontakter så långt österut så långt bort som till Kina.

Mest berömd av de stora städerna och handelscentrum var Stora Zimbabwe, som givit den moderna statsbildningen dess nuvarande namn, en stad bestående av hundratals stenhus som beboddes mellan 400- och 1400-talet och bedöms ha haft uppemot 20 000 invånare. Stora Zimbabwe tros ha övergivits på grund av att silvret i de närliggande gruvorna sinande. När portugiserna först fick se övergivna staden under tidigt 1500-tal trodde de inte sina ögon och antog att de funnit den bibliska drottningen av Sabas rike. När britterna sedan började utforska platsen på 1800-talet var man övertygad om att fenicierna hittat dit för något av liknande avancerad arkitektur och stadsbyggande hade man då inte funnit på andra platser än i Grekland och i Mindre Asien.

Shonafolkens kungariken och statsbildningar i området avlöste varandra, men när portugiserna försökte kolonisera Zimbabwe på 1600-talet trängdes de kraftfullt tillbaka av klanen Rozwi (uttryckligen “förgörarna”) som också expanderade sitt rike söderut. Trots för tiden moderna vapen som musköter och kanoner rådde portugiserna inte på Rozwis spjut- och pilbågebeväpnade styrkor som de själva också beskrev som strategiskt överlägsna. Under två sekler kontrollerade Rozwi sedan handeln i området i ett feodalt rike och med mindre vasallstater. Det präglades av politisk, religiös och militär utveckling, de rustade sig vartefter med moderna västerländska vapen. Varken boerna eller britterna rådde på dem och Zimbabwe kunde koloniseras fullt ut först under början av 1900-talet då riket försvagats av interna strider och invaderande zuluer.

Rozwi centraliserade kulten och bildade en slags statsreligion, men Shonafolket var sedan länge monoteister och trodde på den ende skaparguden Mwari, som kanske bäst kan beskrivas som ett andligt förkroppsligande av naturens ordning. När Zimbabwe kristnades omnämndes Gud som Mwari i bibelöversättningen till shona, och guden tillbeds fortfarande av zimbabwier, i Matoposbergen finns en helig grotta där de tre prästerna “Örat”, “Ögat” och “Munnen” (!) siar dess vilja. Mwari saknar egentligen kön och befinner sig bortom sådana mänskliga attribut och kan tillbedjas både direkt av utövaren själv eller genom präster.

Samtidigt har Shonafolken en utvecklad andetro där det finns väsen som förkroppsligar både naturen och familjen eller släkten. Förfädersdyrkan är utbredd och det finns också onda andar och själar som dröjer sig kvar efter att inte ha blivit begravda ordentligt. Än i dag finns också häxtro i Zimbabwe, ett stort problem då häxor föreställs vara besatta av onda andar och orsaka stor olycka. Exempelvis tros häxor kunna skapa monster av avlidna barn, en slags vandrande döda. Många av dem som beskylls för att vara häxor tar sina liv på grund av det sociala stigmat.

I “The Ear, the Eye and the Arm” finns det också många andra traditionella inslag, bland annat så kallade grioter, lovsångare. Grioter (från portugisiskans “criado”, “tjänare”) är ett utbrett fenomen i Afrika, de fungerar som sjungande sagoberättare, underhållare och muntliga historiker. Lovsångare är ingenting man väljer att bli, det är en uppgift man föds till och utbildningen börjar i regel från fem års ålder och tar åtminstone tio år att genomföra. Grioternas funktion kanske bäst kan jämföras med den europeiska medeltidens trubadurer och de bär en muntlig litterär tradition vidare. På så vis har de genom århundradena utgjort det kollektiva minnet och kittet i många afrikanska samhällen, det är en slags vandrande bibliotek som både bär med sig berättelserna och historien. Det är också samhällets skyldighet att försörja grioter, men i dag är de på väg att försvinna på grund av den moderna popmusikens spridning i Afrika, något som också förstås innebär en pågående kulturhistorisk katastrof.

Resthaven är en faktisk plats kallad “Mirakeldalen”l utanför Harare som grundats av den anglikanske prästen Frank Mussell i slutet av 1940-talet. Här har en trygg plats skapat dit människor av olika bakgrunder och livsåskådningar kan söka sin tillflykt, Farmer beskriver det som den mest fridfulla platsen i världen.

Afrofuturismen – en svart framtid

Begreppet ”afrofuturism” myntades 1994 av den amerikanske kritikern och författaren Mark Dery där han beskrev en särskild science fiction-genre som gestaltar den svarta erfarenheten av social- och teknologisk utveckling och visioner om framtiden. Sedan mitten av 1800-talet har afroamerikanska och afrikanska, men också andra författare och konstnärer, utforskat temat. I den svarta litteraturhistorien är frågan om vad som komma skall alltid varit central och till kommande tidsåldrar har de förslavade och förtryckta satt sitt hopp.

Att världens stora befolkningsökning i sker i Afrika söder om Sahara och Black Lives Matters-rörelsens omskakande kritik av rasismen i västvärlden väcker förhoppningarna och farhågor om en svart framtid. I den här serien berättar Erik Jersenius afrofuturismens historia och en litterär genre som får oss att fundera över sprängkraften och följderna rasidentitetens politik.

