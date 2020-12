Afrofuturismen – en svart framtid: En afrikansk cyborg – människan i djuret 

För 25 år sedan tilldelades Octavia Ester Butler prestigefulla MacArthur Fellowship, även kallat “genistipendiet”, en summa om ett halvt Nobelpris, och sällade sig därmed till ledet av andra framstående amerikanska intellektuella som författaren Cormac McCarthy, poeten Robert Hass, filosofen Richard Rorty samt kritiker och litteraturhistoriker som Susan Sontag och Harold Bloom.

Butler föddes i kaliforniska Pasadena 1947 och växte upp i en stad präglad av på en gång mångfald och segregation. Hennes familj var strängt baptistisk, modern arbetade som hushållerska och fadern var skoputsare. Butler fick på så vis sedan barnsben uppleva mänsklighetens vida variationer, men också rasismen och det brutala klassamhället, ämnen som sedan följt hennes författarskap. Själv var hon därtill en blyg och sällsam flicka som hade svårt att knyta an till andra barn, Butlers läs- och skrivsvårigheter bidrog till att hon i skolan dessutom i dömdes ut som “ful, korkad, klumpig och socialt hopplös”. Trots att Butler kämpade med att få ordning på orden blev hennes tillflyktsort Pasadenas stadsbibliotek där hon fann sin plats i litteraturen. Butler skaffade sig en stor rosa anteckningsbok i vilken hon själv började skriva små sagor, hästberättelser och så småningom science fiction-historier.

Hon lyckades förmå sin mor att köpa henne en enkel skrivmaskin och med pekfingervalsen började Butler sedan skriva sina historier, många vilka hon som vuxen sedan färdigställde som utgivna romaner. Butler var öppen med sina ambitioner om att bli författare, men omgivningen talade om för henne att det var en ouppnåelig framtidsdröm för en “neger”.

Som tonåring försökte hon utan framgång få sina berättelser publicerade. I mitten av 60-talet började Butler läsa in en collegeexamen i historia på kvällarna och arbetade med olika ströjobb på dagarna. I studentkretsar uppmärksammades hennes skrivande samtidigt som hon kom i kontakt med Black Power-rörelsen som uppmuntrade henne att bli författare och genom litteraturen föra de svarta amerikanernas talan.

Hon bestämde sig för att lägga planerna på att bli sekreterare åt sidan och fortsatte i stället att studera kreativt skrivande vid University of California i Los Angeles. Här kom Butler i kontakt med författarförbundet Writers Guild of America som erbjöd en särskild utbildning för minoritetsförfattare där hon träffade sin lärare och mentor Harlan Ellison, en vit man som skrev manus åt Gene Roddenberrys banbrytande och progressiva tv-serie “Star Trek”. Genom hans försorg fick Butler 23 år gammal sina första noveller publicerade. Under de följande fem år färdigställde hon en svit romaner som etablerade ett säreget och filosofiska författarskap där den mytiska “Wild Seed” (1980) särskilt sticker ut. Romanen hör till de mest egensinniga och fantastiska kärlekshistorier man kan läsa och därtill en berättelse som sprakar av idéer och tankeuppslag.

Butler för oss till 1600-talets Nigeria och den plats där staden Onitsha i dag ligger. Här lever den egendomliga igbokvinnan Anyanwu (betyder “Solen” på igbo) ensam och utstött, av sina medmänniskor är hon på en gång fruktad och beundrad. På grund av sina sällsamma egenskaper betraktas hon av igbosamhället som en mytisk figur, Anyanwu är en hamnskiftare som byter skepnad mellan kvinna och man och kan också ta formen av olika djur. Ofta uppträder hon som en muskulös man eller ett djur då hon insett att det skyddar henne från mäns våld och övergrepp. Dessutom kan Anyanwu hela sig själv och andra och är långlivad, när berättelsen tagit sin början har hon redan funnits till i 300 år.

Hennes stora sorg är att hon inte får behålla sina barn (barnadödligheten bland igbofolket var så betydande att de hyste en särskild föreställning om att deras små föddes på nytt i nya kroppar) eller att hon helt enkelt överlever dem. Så en dag möter hon den egendomlige och fascinerande Doro, en svart slavhandlare vars namn är nubiskt och betyder “Östern” eller “Därifrån solen skiner”. Som läsare märker vi hur han utövar en särskild kraft över Anyanwu, vad är det som får den starka, men sorgsna kvinna att följa honom? Är hon attraherad, förälskad eller bara manipulerad?

Doro visar sig snart inte vara någon vanlig man, eller kanske inte ens en man över huvud taget. Han har levt i fyra tusen år och härstammar från det sudanesiska riket Kush i faraonernas forna Egypten. Doros välsignelse är också hans förbannelse, han lever för evig, men han måste med jämna mellanrum döda andra människor för att ta deras kroppar i besittning. Anyanwu blir snart varse att den man och livskamrat hon hoppas på ska kunna ge henne en familj och kärlek, är råbarkad och maktfullkomlig. Doro intar andras kroppar för att det roar honom och han fascineras i sin tur av hennes förmåga att omvandla sig själv till olika gestalter, men vill helst att hon ska vara en ung kvinna. De människor de möter varnar Anyanwu för Doro, de påstår att han inte alls är mänsklig, han är inte ens en ande utan något helt annat, hans sanna natur är något mycket mer abstrakt och diffust bortom alla begrepp och föreställningar. Det visar sig att Doro äger en egen plantage i den nya världen bortom det stora havet och att han förslavar andra svarta människor och för dem dit för att arbeta och vara “avelsdjur” i hans projekt att genom förädling frambringa en helt ny människotyp.

Butlers roman är en mörk kärlekssaga, men också ett slags kosmiskt drama där olika metafysiska system krockar och fogas samman.

“Wild Seed” är förstås en slags omskrivning av Bibelns skapelseberättelse, där Doro är Adam, den första människan som fanns före Anyanwu, kvinnan, som han kommer att försöka dominera och betvinga. Samtidigt har de båda tillgång till en gudomlig kraft och kunskap, som både ger upphov till goda och onda handlingar. Motivet med kunskapens träd och syndafallet gör att “Wild Seed” sällar sig till traditionen av berättelser om mänsklig hybris och människans existentiella ensamhet och belägenhet i tillvaron från Genesis och Prometeusmyten till Johann Wolfgang von Goethes “Faust” (1808, 1831) och Mary Shelleys “Frankenstein” (1818).

Genom att göra dem odödliga låter hon Anyanwu och Doro representerar två helt skilda principer och förhållningssätt i tillvaron. Hon är en vårdande matriark, en modergudinna som beskyddar livet och står för moral och mänsklighet. Familjen, gemenskapen, självständighet, relationer, kärlek och frihet sätter hon främst, allt det Doro hotar ta ifrån henne. Han är i sin tur en dominerande patriark vars hela existens är fylld av grymhet, maktberusning och kontrollbegär. Doro är en fruktad, men ensam gud som först finner gemenskap när han möter Anyanwu.

Butler utforskar maktens dynamik i den konfliktfyllda relationen mellan Doro och Anyanwu, det är herren och slaven, mannen och kvinnan. Doro förkroppsligar den västerländska moderniteten med dess kolonialism, rasism och strävan efter rationalitet och kontroll. Han är också patriarkatet, besatt av att övervaka kvinnokroppen och avkomman som sin egendom.

Som kulturens representant vill han tämja Anyanwu, medan hon är naturen som gör motstånd. Vartefter tvingas Doro inse att han aldrig kommer kunna kuva Anyanwu och att han alltid kommer att behöva henne, på samma vis som människan är beroende av världen hon lever i.

När Butler skrev “Wild Seed” var hon influerad av den nigerianske författaren Chinua Achebes magnum opus “Allt går sönder” (1957), en sagolik roman och en av den afrikanska litteraturens verkliga klassiker. Achebe skildrar realistiskt, utan nostalgiska och idealiserande krumbukter, den mäktiga igbokulturens sista skälvande dagar i mötet med den brittiska kolonialmakten. Igbofolkets civilisation var åtminstone fyra tusen år gammal när den inom en generation sveptes bort genom engelsmännens kapitalism, rättssystem och kristna mission. De vita männen som handlar med slavar är först bara sagor från fjärran trakter, men snart står de öga mot öga med en främmande makt som på djupet föraktar dem och vill ta allt de har ifrån dem.

Organiskt växte en högtstående demokratisk kultur vuxit fram längs Nigerfloden. Igbofolket var jordbrukare och trädde in i järnåldern långt före de europeiska kulturerna, deras smide och hantverk var exceptionellt utvecklat. De levde i decentraliserade stamsamhällen som styrdes genom ett komplext system av råd där alla fick delta, både män och kvinnor, institutioner som utgjorde en dynamisk maktdelning. Råden var indelade i hierarkier med olika ansvarsområden, de äldstes råd var mäktigast, men rättsliga och militära frågor hanterades av medelålders män som slutfört sin plikt som krigare, men deras beslut kunde också hindras genom veton från helt kvinnliga råd som skötte de ekonomiska spörsmålen och organiserade de viktiga marknaderna, den offentlighet där inte bara handel bedrevs utan också utbyte av idéer och åsikter. Dessutom fanns det en uppsjö hemliga råd och inofficiella sammanslutningar av ett mystiskt esoteriskt slag. Även om igbofolket saknade en centraliserad statsbildning, var de tillräckligt organiserade och starka för att hålla muslimska erövringsförsök stången.

Kvinnornas ställning i igbokulturen var förhållandevis stark, de hade tydliga rättigheter och egen egendom, dessutom ansågs de stå det gudomliga närmare och ansvarade för kulten. Som prästinnor uttolkade de den högste (och egentligen ende) guden Chuwkus vilja. Denne betraktade så transcendent och fjärran mänskliga begrepp att han inte kunde beskrivas, men omgärdades av en sammansatt och systematiserad teologi och manifesterades i en uppsjö olika andeväsen eller principer, i synnerhet den kvinnliga aspekten Agni, jordgudinnan och i människornas “chi”, deras personliga andar eller öden.

Achebe hävdar att ett skäl till att den kristna missionen var så framgångsrik bland igbofolket var just deras fallenhet för myter och berättelser och de uppenbara likheterna mellan kristendomen och deras egna religiösa föreställningar. Bibelns och igbokulturens skapelsemyter är påfallande lika, den senare förklarar familjens, jordbrukets och järnsmidets centrala funktioner i samhället. Igbofolket hade också föreställningar om död och uppståndelse till evigt liv, men också sin egen djävul, Ekwensu, på en gång Chukwus svurne fiende och tjänare, en mörk förförande gestalt som förkroppsligar den eviga döden, intet så lite lik Doro i “Wild Seed”.

Igbofolkets tolerans blev deras svaghet i mötet med européerna, men för oss i dag kan deras samhällen närmast framstå som moderna liberala demokratier med kvinnlig politiskt inflytande, samkönade äktenskap och månggifte. Igbokulturen har uppenbart influerad Butlers egen politiska vision, men likt Achebe hemfaller hon knappast åt någon idealisering, tillvaron i Onitsha är arm, karg och utsatt.

Anyanwu för tankarna till igbolegenden om Atagbusi, en kvinna som kunde ändra skepnad till djur och som under hela sitt liv använde sina krafter för att hjälpa sitt folk. Hon är tydligt präglat av igbokulturen och dess livsbejakande principer. Anyanwu är en slags manifestation av Ani, en livsfrämjande andekraft i det jordbrukssamhället som helgade människolivet till den grad att de fördömde självmordet och lät sina krigare genomgå särskilda reningsritualer för att sona det onda de gjort efter att de utkämpat krig mot andra folk och bragt andra människor om livet. När hon följer Doro och möter engelsmännens kultur lär hon sig läsa och i deras heliga bok Bibeln finner hon samhörighet med den judisk-kristna moralen som värnar livets helighet. Men varför förslavar då västerlänningarna människor eller tar deras liv när det så tydligt fördöms av deras egen Gud?

“Wild Seed” kan förstås läsas som en historisk fantasi, men egentligen är den en slags förtäckt science fiction-berättelse där Butler innovativt använder ett afrikanskt perspektiv för att förstå tillvaron och samtidigt bryta ner västvärldens kunskapssystem, politiska kategorier och vetenskapliga metaforer.

Ett genomgående grepp i Butlers författarskap är att skriva om svarta kvinnor som gör motstånd och som inte följer de förväntade mönstren för beteende och handlande. Det har påpekats att inga sådana karaktärer har funnits i litteraturhistorien före Butlers romaner. Anyanwu är viljestark, fysiskt kraftfull, intelligent och emotionell, men måste också pragmatiskt parera en brutal verklighet.

Som hamnskiftare kan Anyanwu överskrida sitt kön och sin hudfärg, något som påvisar en mänsklighet eller möjligen omänsklighet bortom vår kroppsliga existens. I “Wild Seed” upphör därmed distinktionen mellan människa och djur, Anyanwu flyr ofta in i djurvärlden för att slippa mänskligt förtryck, när hon tar formen som delfin inser hon att hon också blir fri från Doro, som inte känner igen henne som djur, och hon kan simma med ett vänligt folk som inte hotar, slår eller fängslar.

Den amerikanska biologen och historikern Donna Haraway var djupt influerad av Butlers “Wild Seed” när hon skrev sin uppmärksammade och kontroversiella essä “A Cyborg Manifesto” 1985. Haraway hävdade att mänskligheten redan höll på att bli cyborgs, cybernetiska fusioner av biologi och maskin, och att feminismen skulle bejaka den frigörelse som fanns i att människan kan överskrida sin arts egna gränser och förenas med både maskiner och djur. I Butlers karaktär Anyanwu fann Haraway en cyborg, en postmodernistisk hybrid som kunde omfatta och flytta mellan olika identiteter och samtidigt vara sann mot sig själv. På så vis utmanar “Wild Seed” alla västvärldens kategorier, sådana som försökt begränsa den mänskliga mångfalden i köns- och raskategorier.

Anyanwu rörliga okroppslighet blir här en motsats och ett alternativ till Doro, som manifesterar den franske 1600-talsfilosofen och katoliken René Descartes (som skiljer sig från den traditionella katolicismens och den katolskt influerade Haraways tanke om kroppens och själens enhet) inflytelserika idé om ett beständigt jag skilt från den egna kroppens och omgivningens mekanik. Anyanwu överbryggar i själva verket uppdelningen och motsättningen mellan kropp och själ, hon rör sig genom det kroppsliga och distanserar sig inte från världen, skillnaden mellan kultur och natur suddas på så vis ut. Andra människor och varelser behöver därför inte ses som något annorlunda skilt från oss, utan en slags förlängningar av oss själva.

Butlers roman är vida mer idérik och mångfacetterad är Haraways tänkande, samtidigt har de båda kommit på kant med vår tids identitetspolitiska vänsterrörelser. Haraway, som underkänner att det skulle finnas en särskild kvinnlig erfarenhet och skarpt kritiserat feministisk identitetspolitik, har just därför beskyllts för att vara antifeministisk samtidigt som hon markerat avstånd till trans- och queerrörelsen då hon hävdat det biologiska könets faktiska existens bortom sociala konstruktioner.

Butlers feminism är något helt annat än de politiska utopier kvinnorörelserna strävar efter, Anyanwu passar inte i en vit borgerlig medeklassfeministisk matris som hyllar självstyre och individualism. Anyanwus egentliga jag är hela tiden en kvinna av kött och blod som skiftar gestalt för att överleva i hotfulla omgivningar och som binder starka relationer. I allt det fantastiska framträder en krass realism där den verkliga kvinnans öde alltjämt blir att kompromissa med det patriarkatets eviga ordning, representerad som Doro, den odödlige exploatören som utnyttjar människor fysiskt, intellektuellt och känslomässigt, och kan inte heller göra något annat.

Butler gick bort 2006 och med tiden har hennes författarskap blivit allt svårare att ta till sig för den svarta separatistiska rörelsen, hennes dröm om en värld där de etniska gränserna suddats ut och en enda mänsklighet erkänns går stick i stäv med identitetspolitikens hävdade av exklusiva erfarenheter av förtryck och orättvisor. Butlers gränsöverskridande berättelser har framtiden för sig, men det kommer att dröja innan världen kommer ifatt hennes genialitet.

