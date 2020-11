Agneta Blomqvist: Det är rätt att göra uppror!

Det är rätt att göra uppror: det populära TV-programmet Det sitter i väggarna skulle ”pausas” och det var osäkert om det skulle fortsätta efter det. Programansvarig meddelade ohöljt att det ju sågs mest av äldre över 50 (!) och UTMANINGEN låg i att söka unga tittare. Men då tog det hus i h - - - - - - e. Ett ramaskri steg upp ur mängder av grå pantrars strupar, men även ur yngres, artiklar i media, uppror på twitter och - HA, nedläggningshotet drogs bort!

Det går knappast att se detta som annat än ett praktexempel på den åldersdiskriminering som tyvärr grasserar i Sverige. SvT borde ju liksom värna om de tittare de faktiskt har!

Tyvärr har även coronan bidragit och spätt på synen på äldre på ett olyckligt sätt. Jo naturligtvis ska äldre skyddas, coronan är allra farligast för denna åldersgrupp, men vi har fått vänja oss vid att äldre, sjuttioplussare (o hemska ord!) eller ”äldre äldre”, ett gäng som släpar sig fram, sitter internerade och är undanskuffade från det normala livet. Helt ointressanta med andra ord. Just denna grupp har också tagit det allra största ansvaret genom att hålla sig isolerad under pandemin för att inte belasta sjukvården. Fast visst, det kan ju ligga i vårt eget intresse också att överleva.

En stillsam kommentar: Den största skillnaden mellan äldre och yngre är att de som är äldre har varit yngre men inte tvärt om. Äldre har en mängd erfarenheter och upplevelser att dela med sig av. De flesta BLIR faktiskt visare med åren.

Tänker på min 98-åriga väninna Kerstin som jag alltsedan coronan slog till har haft kontakt med mest via datorn, nästan dagligen. Vi har även träffats fysiskt och jag tycker att det är väldigt roligt att få hennes kloka, ofta humoristiska kommentarer om stort och smått och få höra om sådant hon upplevt i sitt liv. Hon var i mitt föräldrahem långt innan jag föddes och kan verkligen berätta. För övrigt är hon rätt trött på omgivningens tjat att det är så bra att hon är så ”pigg”! Ack dessa klichéer! Ett annat olyckligt sätt att tala om äldre är att säga, och ja, han är helt klar i skallen. Så där förvånat. Och så får man poäng om man är ”ungdomlig”.

I själva verket behöver vi varandra - vi håller på ett olyckligt sätt åldrarna ifrån varandra, alldeles oavsett coronan. En väninna berättade just att hennes barnbarn, nu arg fjortis, tycker att hon, till skillnad från föräldrarna ”förstår sig så bra på barn”. Detta barnbarn och denna mormor har verklig glädje av varandra. Tänker på min gamla arbetsplats, Höglandsskolan, där elever från ettan på lågstadiet till tredjeringare gick under samma tak, lärarkåren bestod av unga, medelålders och äldre lärare, men när det verkligen gällde, om en klass var urjobbig, då kallades den milde pensionerade läraren Gustav Mattson in, och eleverna blev fromma som lamm.

I Sverige vore det naturligtvis helt omöjligt att två så gamla män som Trump. 74, och Biden, 77, slogs om makten. Nancy Pelosi, talmannen i USA:s representanthus, är 80 år (och ser VÄLDIGT PIGG ut!) Nåja, just detta med Trumps och Bidens höga ålder är kanske inte något direkt föredömligt, men intressant som fenomen. Och nu när Biden med stor säkerhet vunnit valet, trots Trumps pinsamma krumbukter (alla blir inte visare med åren) kan jag absolut inte se Biden som ”gaggig”, vilket faktiskt sagts om honom i SVT. Ser honom som en sympatisk, erfaren och klok ledare.

Det är alltför få politiker i Sveriges riksdag som är över 65 – närmare bestämt enbart sex ledamöter - särskilt med tanke på hur åldersfördelningen i väljarkåren ser ut. Barbro Westerholm, 87, kan inte vara det enda alibit! Och förlåt mig, jag tycker att de flesta av våra nuvarande partiledare och ministrar är rena barnrumporna. Längtar efter åtminstone några äldre mer erfarna och med naturlig pondus.