Agneta Blomqvist: "Kultur, kan det va nåt?"

Kultur, kan det va nåt? Någon osäkrar ju sin Browning när han hör ordet och andra är ointresserade och tycker att det inte angår dem. Men i mycket vid bemärkelse angår kulturen oss alla. I begreppet kan ingå så olika saker som språk, vanor, konst, kläder, mat, dragspel, kyrka, litteratur och ja praktiskt taget allt som har med mänsklig verksamhet att göra och som överförs från generation till generation.

Jag tänker inte trassla in mig i några definitioner här, utan göra det litet lätt för mig och utgå från Norberg och ett par intensiva bok- och kulturdagar där 21 till 23 juli. Jag skriver ju i VLT! ”Sommarbok i Bergslagen” var rubriken vi samlades kring.

Norberg är en liten gruvort med mycket äldre bebyggelse (= kultur!) bevarad men den starkaste magneten i dag är nog Elsa Andersons konditori, det berömda caféet som grundades den 7 maj 1916. Den 21 augusti 2015 utsattes den vänliga hemtrevliga gulmålade byggnaden för en mordbrand och totalförstördes. Men ett under skedde: pengar samlades in, huset byggdes upp igen med rekordfart och Norbergs hjärta räddades. Nya Elsas öppnades igen den 7 maj 2017 och utifrån är huset mycket likt det ursprungliga. Jag vill kasta in en brandfackla här, hm, kanske en olämplig liknelse, och hävda, att även bakelseätande är en form av kultur. Min pappa älskade prinsessbakelser, jag älskar dem också, min dotter äter dem gärna och barnbarnet Martin, 5 år, blir hög på den gröna marzipanen.

Under bokdagarna var det en ständig kö till Elsas, men bokborden, olika scenframträdanden, lyrikläsning, debatt om kulturkritik, Frida Hyvönen med musiker och olika författarintervjuer drog också mycket folk. Det spratt av liv i Norberg dessa dagar. Några tog sig till Galleriet vid Abrahamsgården där konsthantverk säljs och såg också på en fin keramikutställning, eller smet in till Tores antikvariat för att bläddra i böckerna där. Hur praktiskt och billigt det än är att köpa böcker på nätet vill många ändå hålla den fysiska boken i handen helt enkelt. Enligt Tore är det hopp om ungdomen också, en trend är ett de vill ha riktiga böcker och enligt samme sagesman är det filosofi och lyrik som särskilt intresserar de unga.

Apropå unga fick årets Lars Gustafssonsstipendiat Nora Flygt läsa ur sitt bidrag från scenen, en riktigt bra novell om en avliden rökande mormor, beskyddad av VLT:s prominente kuturredaktör Erik Jersenius. Bengt Berg, värmlandspoeten, läste några dikter av Lars, Ulrika Knutson modererade och själv traskade jag runt i en litterär vandring och pekade på Larsminnen, platser som inspirerat honom till dikter och prosastycken. Han bodde ju många år i Norberg. En skara intresserade fick jag gud ske lov med på promenaden. Bland dem var Sven Olof Karlsson, som vuxit upp i närheten av Norberg, tidigare skyddsling till Lars, men sen länge fullt kapabel att stå på egna 50-åriga ben med böcker som "Italienaren", "Brandvakten" om den stora västmanlänska branden och en bok med titeln "Västmanland". Pia från biblioteket höll ett brandtal (nu var vi där igen!) för Boken - Norbergs kommun ger varje barn en bok, vilket ingår i ett projekt för att främja läsning och kultur för barn.

Naturligtvis var intresset för Norbergs kulturdagar särskilt stort eftersom vi alla varit pandemi-internerade under så lång tid. Grönbete, liksom. Men det ska böjas i tid: Jag läser gärna för lille Martin, tyvärr med stark konkurrens från hans padda, och försöker då ofta välja de klassiska sagorna. Nu talar jag inte om vår trivsamma huspadda i källaren, som läsaren nog förstår. Den litet skrämmande "Snödrottningen" av H C Andersen gick faktiskt hem, liksom humorn i "Vad far gör är alltid det rätta": om mannen som sändes ut till marknaden av sin hustru för att byta deras häst så förmånligt som möjligt men kommer hem med en säck ruttna äpplen. Han fick inte som väntat bannor utan en kyss mitt på munnen. Varför hustrun blev så glad just över de ruttna äpplena står var och en fritt att läsa i sagan.

När jag hittat "Nils Karlsson Pyssling" av Astrid Lindgren och läst den, sa Martin, att den hade han ju hört tusen gånger. Det visade sig att det på förskolan fanns en ”fröken” som gärna läste de äldre, numera klassiska sagorna för barnen. Särskilt för barn som kanske inte får detta hemma är det extra fint att läsa dessa för dem.

Och Göran Tunström, som Birgitta Holm dragit fram ur den oförklarliga glömskan med sin gedigna biografi ”Vår ljusaste tragiker” som hon presenterade på sitt smittsamt livliga sätt under bokdagarna, sa en gång, att har man bara ett bra bibliotek och en käraste så behöver man ingenting mer. Det är bara att instämma i värmlänningens visa ord.

Agneta Blomqvist