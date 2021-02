Agneta Blomqvist om vackra vinterdagar och litteraturen som tröst i pandemitider

Varje morgon när jag ser mig i spegeln blir det allt mer tydligt: Det är inte Kamratposten längre. Men man får vara glad ändå!

Vilket ställer sig litet svårt i dessa tider. Svenskt näringsliv hävdar att varje månad utan vaccin handlar om miljardförluster. Vi ligger under EU-snittet i antal doser per person. Och jag hävdar att varje dag utan vaccin är svår att klara av. Att försöka hålla modet uppe VARJE DAG, internerad sedan i mars, kräver mobilisering. Vi kan säga, att varje enskild dag är en utmaaaning.

Men just nu faller ett ymnigt snöfall (när används det ordet utom i samband med snö?) över Södermalm och jag tänker på lillebror och mig när vi stående på knä i soffan vid fönstret därhemma i barndomen försökte följa EN snöflingas färd neråt. Och vi trodde inte en sekund på de vuxna som sa att varje snöflinga var olik alla de andra. Det tror jag fortfarande inte på. Säger bara: Bevisa det!

Snön gör i alla fall mig tillfälligt snällare och lugnare, den bäddar in, döljer, gör världen behagligt ljudlös, nästan begriplig. Men jag mobiliserar. Som alla andra yngre äldre och äldre äldre. Urtrött på ordet corona, presskonferenser med Folkhälsomyndigheten, alla detaljupplysningar i media, siffror och diagram, andra och tredje vågen, uppskov, flyr jag till Boken.

Även män skriver böcker har jag upptäckt. Några som ligger på nattduksbordet och berikar min tillvaro är dessa, alla skrivna av tre äldre vise män:

Thomas Tidholms "Jordlöparens bok" (Ordfront), med korta poetiska ofta upproriska texter om konsten, naturen och vårt beroende av den. Vi kunde ”susa med träden. Vi kunde prassla med ormbunkarna. Vi kunde mumla med svamparna”. Men detta var för mycket länge sen och vi var annorlunda då. Han jämför svamparna som fortfarande har mykorrhizan, ett världsomspännande underjordiskt nätverk med vårt Internet. Han föredrar svamparnas nätverk. En dos Tidholm varje kväll rekommenderas. Går inte att snabbläsa.

Niklas Rådströms "Som har inget redan hänt" (Bonniers) handlar om en tre år lång leukemibehandling men också om hans barndom, tidiga minnen med så fint fångad stämning och hans längtan efter en frånvarande far. Boken inleds starkt: ”Till sist kommer man till den punkt där livet ska sammanfattas. Jag har länge tänkt mig att en berättelse alltid börjar med dess slut.” Hans tankar och reflektioner från en tid när allt ställs på sin spets är just tankeväckande, jag som nästan aldrig stryker under något i de böcker jag läser, gör det flitigt i denna.

Nyligen utläst är Bengt Bergs "Dag för dag. Texter från en särskild tid." (ekström&garay) Låt er inte avskräckas av att det är en dagbok skriven i coronans skugga, den ger läsaren uppmuntran, eftertanke och nöje med sina brokiga infall, dikter, egna och andras, fina minnesord över bortgångna, högst bisarra kommentarer och roligheter. Boken inleds med ett citat av Augustinus: ”Vad är tid? Om ingen frågar mig, vet jag. Om jag önskar förklara för den som frågat, då vet jag inte.”

Även denna bok poängterar, liksom "Jordlöparens bok", naturens stora betydelse för oss människor. Något som vi tycks förtränga, så brutalt som vi behandlar den. Både Thomas Tidholm och Bengt Berg lever ute i varsin lantlig trakt (tänker inte skriva ute i periferin) i Sverige, långt från storstan.

Dessa tre författare förmedlar på olika sätt något mycket betydelsefullt i denna ”särskilda tid”, inte minst tröst och vad som är verkligt viktigt i våra liv.

Agneta Blomqvist