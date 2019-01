NATTENS NYHETER: Pojke livshotande skadad efter mordförsök i Tillberga – två ungdomar knivhuggna

Lokalt:

Två pojkar blev knivhuggna vid fritidsgården i Tillberga strax före midnatt. Båda skadades svårt och en av dem vårdas för livhotande skador. En flicka fick också föras till sjukhus efter att ha blivit sparkad i huvudet.

Fyra bilar var inblandade i en olycka på Norrleden i Västerås på lördagskvällen. En av förarna är nu misstänkt för brott.

Väder:

Dagen inleds med mulet väder. Senare under kvällen drar ett ihållande snöfall in över länet. Temperatur 5-10 minusgrader och nordostlig eller ostlig vind som tilltar under kvällen.

