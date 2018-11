Omfattande signalfel påverkar tågtrafiken – flera inställda turer på morgonen

Anmäl text- och faktafel

Felet orsakade flera inställda tåg och många förseningar på sträckan Stockholm C-Uppsala och på sträckorna Gävle/Sundsvall, Falun/Mora.

Signalfelet påverkar även sträckan Stockholm C - Västerås-Hallsberg och Arlanda Express Stockholm C - Arlanda med försenade samt vissa inställda avgångar.

Enligt Trafikverket fanns det vid 07-tiden ännu ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas: Stockholm Central, Helenelund, Häggvik, Karlberg, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Ulriksdal, Upplands Väsby, Västerås C, Arboga, Dingtuna, Kolbäck, Kumla, Köping, Örebro C, Hallsberg, Barkarby, Bro, Bålsta, Enköping, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Arlanda C, Knivsta, Uppsala C