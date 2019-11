Allsvensk profil öppnar för VSK – sportchefen kommenterar: "En kompetent spelare"

I Grönvitts truppbygge inför 2020 finns en rad frågetecken och luckor. Inte minst i backlinjen, där Ilir Berisha inte fått förlängt kontrakt, Dennis Persson valt att lämna elitfotbollen och långtidsskadade Stefan Batans framtid hänger på en skör tråd, samt idag meddelande högerbacken Ravy Tsouka att han utnyttjar en kontraktsklausul och lämnar.

Frågan är hur sportchef Robin Blommé och vapendragare Ado Sadzak väljer att ersätta dessa spelare. Med unga och utvecklings- och säljbara spelare eller med åldrade, mer erfarna spelare som kan gå in och prestera direkt?

En spelare som tillhör den senare kategorin öppnar nu dörren till VSK. Det är försvararen Jesper Arvidsson som för närvarande står under kontrakt med allsvenska IK Sirius. Med 171 allsvenska matcher under totalt åtta säsonger i klubbarna Åtvidabergs FF, Djurgårdens IF och Sirius har nu ytterbacken hunnit bli 34 år.

– Efter att ha fått bra med speltid de två första säsongerna i allsvenskan i Sirius har jag varit mycket utanför laget den här säsongen, förklarar Arvidsson när VLT pratar med honom under onsdagen. Det är klart jag är besviken över den uteblivna speltiden och någon närmare förklaring har jag inte fått av tränarna.

Exakt hur dialogen med tränarna Mirza Jelecak och Henrik Rydström ser ut vill Arvidsson inte återge, men det råder inget tvivel om att den uteblivna matchtiden fått honom att fundera på framtiden. Ynka nio matcher som vänsterback under 2019 är inte tillräckligt.

– Jag har ett år kvar på kontraktet med Sirius och jag tycker att jag fortfarande håller allsvensk klass. Men samtidigt är speltid viktigt för mig och jag utesluter ingenting inför nästa säsong.

Arvidsson säger sig vara rätt rotad i Stockholmsregionen, då han bor i Saltsjöbaden. Detta gör att hans klubbalternativ i praktiken är begränsade.

– Bland Stockholmslagen i allsvenskan är jag knappast superhet, konstaterar Jesper med befriande självinsikt. Sen är det bara att räkna Stockholmslagen i superettan...

Det är i detta läge VSK kommer in i bilden.

– Jag har inte funderat på det, men visst går det att pendla till och från Västerås.

Någon kontakt med representanter för VSK har inte Arvidsson haft hittills.

– Eftersom jag har ett år kvar på kontraktet måste VSK göra upp med Sirius i först. Min bild av VSK som klubb är rätt blank i dagsläget.

Vill Arvidsson och VSK vända blad och börja på ett tomt, vitt ark tillsammans säsongen 2020 återstår några knutar att lösa.

– Jag har ju en allsvensk lön att förhålla mig till. Men samtidigt är det en förhandlingsfråga och kanske är Sirius villigt att komma till en ekonomisk uppgörelse som gynnar alla...?

När VLT når VSK:s nybakade sportchef Robin Blommé sitter han i bilen på väg hem från en sammankomst med SEF (Svensk elitfotboll, en organisation där alla klubbar i allsvenskan och superettan strålar samman).

– Arvidsson är en duktig, kompetent och erfaren spelare, kommenterar Blommé, innan han tillägger:

– Jag har träffat Ola Andersson (sportchef, IK Sirius) under två dagar, men jag är inte insatt i Jespers situation. När du säger att han har ett år kvar på kontraktet, så är det en nyhet för mig.

Hur kommenterar du att Arvidsson öppnar dörren till att spela i Grönvitt kommande säsong?

– Det är förstås positivt att han kan tänka sig att spela i VSK. Vår klubb har ett attraktionsvärde med tanke på vår geografiska närhet till Stockholm.

Arvidsson fyller 35 år nästa säsong. Hur ser du på att värva en så pass gammal spelare?

– Rent generellt vill vi ha en mix, en lagom balans av yngre och äldre i truppen. Så Arvidsson är inte avskriven utifrån sin ålder i detta tidiga skede.