IFK Arboga överkörda i play off – rasade in mål: ”Åtta minuter som förstör”

IFK Arboga är ett steg ifrån att ta sig till Allsvenskan. Men i play off mot Storvreta skulle laget inte hänga med alls i den första perioden. Målen regnade in i Arbogakassen.

– Åtta minuter i första perioden är det som förstör allt, det är där det bara rasar in, säger tränaren Nicklas Carlson.