Förlust för VästeråsIrsta på bortaplan mot Rimbo

VästeråsIrsta förlorade mötet med Rimbo borta med 32–35 (16–16) i Allsvenskan i handboll på onsdagen.

VästeråsIrstas tränare Andreas Bambrg kommenterade matchen:

– Återigen ingen dålig insats men inte heller tillräckligt bra. Vi får en mindre bra start, framförallt i försvarspelet, vi kommer inte alls åt deras halvdistans-skytte och de får prickskjuta in bollarna. Sista 15 minuterna av första halvlek hittar vi rätt i försvarsspelet och hämtar ikapp ett fem måls-underläge relativt snabbt och går ut i halvtid med siffrorna 16-16. I andra halvlek är vi tillbaka i försvarsspelet där vi inte riktigt kommer åt skyttet men biter oss ändå fast resultatmässigt. Vi vet att det kan svänga snabbt i handboll och framförallt mot Rimbo men vi får inte till försvarsspelet i andra halvlek för att kunna ta ikapp underläget vi hamnar i under första delen av andra halvlek. Anfallsspelet var bra i stort sett hela matchen med bra insatser på William Hermansson, Tobias Bamberg, Jonathan Wallgren. Henrik Westberg kommer in i målet i andra halvlek och gör det väldigt bra med 11 räddningar på 30 minuter.

Endrit Abdullahi 12, Jeff Tollbring 7, Ken Tollbring 5, Robin De Wall 5, Jonas Andersson 3, Simon Axelsson, Sasa Milovanovic och Niklas Jading gjorde Rimbos mål, medan William Hermansson 8, Jonathan Wallgren 6, Daniel Cederroos 5, Daniel Wolf 5, Tobias Bamberg 3, Daniel Zachrisson 2, Kenny Hurtig, Henrik Westberg och Carl Skogwik stod för gästernas målgörande.

Med en omgång kvar är Rimbo på femte plats i tabellen, medan VästeråsIrsta är på 14:e plats.

VästeråsIrsta tar sig an Skånela i nästa match hemma söndag 17 mars 14.00.