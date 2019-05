Han blir VästeråsIrstas nya tränare – förre spelaren tar över: "Gått in stenhårt för sitt tränarskap"

Axel Morén blir namnet som tar över VästeråsIrstas herrlag.

Han har lett föreningens a-pojkar och distriktslaget för 04:or.

Nu tar han klivet upp på seniornivå.

– Jag kommer att bidra med engagemang och med ny energi in i laget. Under matcherna kommer det vara en större tydlighet kring de olika faserna och de viktiga momenten, säger han till föreningens hemsida.

Han har ett förflutet som spelare i klubben och var med om att lyfta dem upp i högstaligan under karriären.

– Att jag har en bakgrund som både spelare och tränare i föreningen ser jag som positivt. Jag vet hur saker och ting fungerar i hallen vilket kommer göra så att jag snabbare kommer in i min roll. Sedan att jag har varit tränare i föreningen gör att jag har bra koll på de unga spelare som finns. Det känns som herrsidan verkligen är på gång igen med en a-pojkstrupp och juniortrupp som är bra mycket större än de har varit på många år.

Enligt sportchefen Andreas Bamberg har han satsat hårt på sin tränargärning.

– Han har under de två senaste säsongerna gått in stenhårt för sitt tränarskap för VästeråsIrstas A-pojkar och lagt ner mycket tid och engagemang för att utveckla sig själv och laget. Det har varit väldigt roligt att följa honom och laget under dessa två år och det ska bli väldigt spännande att se hans arbete med representationslaget, säger Bamberg.

Ytterligare två ledare ska också presenteras vid Moréns sida längre fram.