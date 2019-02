Tillberga får hoppas på en kvalplats efter förlust mot Peace & Love City

Tillbergas säsong har varit tung. Nu står det klart att laget är så förankrat i bottenskiktet av tabellen att laget inte kommer kunna hamna på säker mark i Allsvenskan i bandy. Det efter förlust, 4–6 (3–4), på bortaplan mot Peace & Love City. Laget får nu hoppas på att kunna säkra en kvalplats, och slippa nedflyttning.

– Vi inleder matchen dåligt och ligger under med 1–4 men jobbar oss ikapp till 3–4 i halvtid. I andra halvlek inleder vi också energilöst och hamnar i underläge 3–5, men efter det skapar vi massor med chanser men får inte in bollen. Bland annat hade vi två avslut i målvaktens hjälm och tre i målramen, bollen ville inte in. Så har det tyvärr varit den här säsongen. Men vi får ta nya tag och ge allt i sista omgången då vi har allt i egna händer, tyckte Tillbergas tränare Jan Ahlgren, efter matchen.

Målgörare för Peace & Love City var Rasmus Linder 2, Oscar Stadin, Christian Frohm, Karl Sterner och Alexander Sundström, medan målen för Tillberga gjordes av Edvin Porswald 2, Martin Flodström och Max Mårtensson.

Med en omgång kvar är Peace & Love City på elfte plats i tabellen, medan Tillberga är på 13:e plats.

I nästa omgång har Tillberga Kalix hemma, lördag 23 februari 16.00.