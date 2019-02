Tillberga föll mot Peace & Love City på bortaplan

Tillberga fick se sig besegrat i mötet med Peace & Love City på bortaplan i Allsvenskan i bandy, med 4–6 (3–4).

– Vi inleder matchen dåligt och ligger under med 1–4 men jobbar oss ikapp till 3–4 i halvtid. I andra halvlek inleder vi också energilöst och hamnar i underläge 3–5, men efter det skapar vi massor med chanser men får inte in bollen. Bland annat hade vi två avslut i målvaktens hjälm och tre i målramen, bollen ville inte in. Så har det tyvärr varit den här säsongen. Men vi får ta nya tag och ge allt i sista omgången då vi har allt i egna händer, tyckte Tillbergas tränare Jan Ahlgren, efter matchen.

Målgörare för Peace & Love City var Rasmus Linder 2, Oscar Stadin, Christian Frohm, Karl Sterner och Alexander Sundström, medan målen för Tillberga gjordes av Edvin Porswald 2, Martin Flodström och Max Mårtensson.

I nästa omgång har Tillberga Kalix hemma, lördag 23 februari 16.00.