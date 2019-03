”Runka mig med vita handskar på...” – det omöjliga geniet Johnny Bode

I somras stormade det kring parodirapparen Mr Cool (Anton Magnusson) och hans låt ”Knulla barn”. Ett flertal profiler i sociala medier med hög moralistisk svansföring hade rotat fram och väsnades om ett tre år gammalt obskyrt nattsvartkomiskt rapstycke från ett avlägset hörn av musikstreamingtjänsten Spotify. De krävde att få tysta en röst de inte tidigare hade hört, men som de inte tyckte om. Resultatet blev att artistens nära och kära fick utstå publika angrepp, att låten, trots att den gjordes ”icke sökbar” på Spotify, blev den då mest hörda i Sverige och att konstnärlig frihet och yttrandefrihet till slut vann när förundersökningen om uppvigling till brott lades ner.

Mr Cool kan ses som en samtida företrädare för ”könsrock”, en typisk svensk populärmusikalisk företeelse sprungen ur den inhemska punkscenen där könsord och lyteskomik är sångtexternas teman. Ofta framförs musiken på ett gladlynt vis, men är i regel en rå satirisk drift med kontroversiella och tabubelagda ämnen som sexualitet, utvecklingsstörning, rörelsehinder och sådant som pedofili, nekrofili, tidelag, våldtäkt, nazism, avföring, pornografi, incest och droger.

Könsrockens pionjär var sångaren och kompositören Johnny Bode. Med sin klassiska skiva ”Bordellmammas visor” både upprörde och roade han när den gavs ut revolutionsåret 1968. Bakgrunden till plattan var att Bode festade ihop med studenterna på Lunds universitet där han fick kultstatus när han i sina grova revynummer sjöng melodier som ”Runka mig med vita handskar på” och ”Mutta-spricka-polka” (även känd som ”Neger-Joe”). Ryktet om visorna spred sig och porrförlaget Rondex finansierade en skivutgivning. Albumet spelades in i Köpenhamn med en 20 man stark orkester som utgjordes av Danmarks bästa studiomusiker. Bode sjöng själv in sångerna tillsammans med revyartisten Lillemor Dahlqvist (som lovades anonymitet).

”Bordellmammas visor” blev förstås utskälld för sitt innehåll, men då snarare av moralkonservativa än som i dag ”liberala” och vänsterradikala moralister. Samtidigt blev den en försäljningssuccé och över postorder såldes fler än hundratusen exemplar av skivan.

Textmässigt är Bodes porrschlagers buskigt burleska och rått ekivoka, men för i sina underfundiga elakheter tankarna till den franske medeltidspoeten François Villon, vars stormiga och brottsliga liv bär en hel del likheter med Bodes eget. Villon skrev efter ett avtjänat fängelsestraff ett av litteraturhistoriens främsta verk, ”Det stora testamentet” (1461), där han svartsynt humoristiskt, men knappast överslätande, skildrar Paris bordeller och undre värld. Verkets höjdpunkt ”Balladen om tjocka Margot”, dikten om en fetlagd prostituerad med gaser i magen, hade definitivt kunnat ha tonsatts av Bode.

Bode följde upp framgången med flera skivor i samma stil och inspirerade andra artister och ”Bordellmammas visor” har fått både kult- och klassikerstatus. Intressant nog har hans musik, liksom annan könsrock, inte minst rönt uppskattning i vänsterpolitiska kretsar. Den ”rasism” och ”kvinnoförnedring” som Bode påstås ge uttryck för har jag själv som student hört framföras på fester där både feminister och antirasister glatt skrålat med. Men kanske var det innan moralpaniken och humorlösheten gick bärsärkagång bland svenska vänstersinnade och Instagramaktivister och deras pekfingrar växte sig lika fläskigt självgoda som Astrid Lindgrens Prussiluska eller Ingmar Bergmans sadistiska präster.

Visst kan vi förstå att vernissagebesökare blir överrumplade och besvärade när de plötsligt får höra Bode sjunga om sjömannen Neger-Joes nattliga möte på Djurgårdsslätten med den prostituerade finskan Åbo-Britta. Men i övrig hör det till saken att förmågan att tolka och se nyanserna i konstnärliga uttryck i regel alltid växer när det vi läser, betraktar eller hör sätts in i dess sammanhang. Det gäller även Mr Cool och Johnny Bode, vi ska alltid med försiktighet iaktta de snabba fördömandena och betrakta dem som skriker efter förbud och censur med största misstänksamhet.

Bodes sällsamma person och liv skildras ömt i Bo Sjökvists och Bengt Löfgrens fina dokumentär ”Ingen tid för kärlek” (2017). De berättar om en mytoman och mycket begåvad person som inför det riktigt stora genombrottet som artist hela tiden gjorde sig omöjlig för sin omgivning.

Johnny Bode föddes i Falköping 1912. Hans far Alvar Bode var chef för en fabrik som tillverkade stråhattar och hans mor Judit Kilander var dotter till Emil Kilander, en dammodebutiksägare i staden. Föräldrarna skildes vid Bodes födsel och han hade aldrig någon kontakt med sin far. Modern var psykiskt sjuk.

Under uppväxten drömde Bode om att bli revyartist och hans stora förebilder var Karl Gerhard och Ernst Rolf. Bode började uppträda som sexåring på morfaderns affärsbjudningar och sjöng fräcka sånger mot betalning i punsch och likör. Redan i tioårsåldern hade han utvecklat alkoholism och Bode blev av och till så oregerlig att han periodvis lämnades bort. Som 15-åring fick Bode sin skolrevy stoppad av rektorn på Skara högre allmänna läroverk, den var helt enkelt för oanständig!

Bara 17 år gammal skivdebuterade Bode och sjöng under 1930-talet in hundratals sånger, var av många var egna kompositioner. Den mest kända är ”En herre i frack” som han skrev tillsammans med Hasse Ekman och som sedan sjungits in av Gösta Ekman den äldre 1935 och Jan Malmsjö 1984.

Bode blev en känd figur i svenskt och stockholmskt nöjesliv och var också en omtalad festprisse. Han ordnade vilda efterfester med Thor Modéen och bevistade homosexuella orgier. Samtidigt levde Bode över sina tillgångar och var allmänt barskrapad. Ständigt smet han från notor och spred lögner kring sig för att slippa betala. Snart blev Bode svartlistad på huvudstadens krogar. För att försörja sig pantsatte han familjen Ekmans silverservis, stal persiska mattor, ägnade sig åt förskingring och skrev falska checkar.

Bodes skenande kriminalitet ledde till att han blev omyndigförklarad och dömd till vård på mentalsjukhus där han också tvångssteriliserades. Psykiatrikerna konstaterade att Bode var en psykopat.

Trots de statliga övergrepp som riktades mot honom själv blev Bode fascinerad av nazismen, något som gjorde honom till paria i det svenska kulturlivet för resten livet. Han lyckades ta sig från mentalvården och begav till Finland där han tog värvning som frivillig för att strida i fortsättningskriget. Men som en liten, tjock och tämligen komplicerad man ville inte ens finska armén veta av honom. I stället blev Bode revyartist i Åbo.

När han kom tillbaka i Sverige fortsatte Bode att spatsera runt i sin finska uniform med en svastika synlig på brösten och göra Hitlerhälsningar. Det allt mer antinazistiska svenska kulturlivet retade sig på Bode och ingen ville veta av honom.

I stället bestämde han sig för att fortsätta sin karriär i det ockuperade Norge där Bode snart satte upp revyer och levde sedvanligt lyxliv. På repertoaren var Sverigekritiska sånger som ”Har du hört vad svensken sier?” och till nazisterna förtjusning imiterade han Winston Churchill på ett förklenande vis. Den norska publiken var däremot inte alls lika road och kom inte till föreställningarna.

Snart gjorde sig Bode även omöjlig även bland tyskarna. Mycket av det som skedde honom i Norge är höljt i dimma. Gestapo grep honom och i förhör framkom det att han hade kontakt med svenska underrättelseagenter i Norge, men samtidigt är Bodes akt hos Säpo omfattande och där beskrivs han som övertygad nazist och det finns ingenting om att han skulle varit fosterlandet behjälplig. Tyskarna skickade honom till det norska interneringslägret Grini varifrån han sedan utvisades till Sverige.

Bode var nu bannlyst av både skivbolag och radion och försökte i hemlighet uppträda under olika pseudonymer. Ständigt snokade tidningarna reda på vem det egentligen var som gömde sig bakom artistnamnen och under trycket från opinionen ställde lokaluthyrarna in (känner vi igen det från vår egen tid?) konserterna.

Men Bode tonsatte också Nils Ferlins dikter och lyckades i hemlighet komponera filmmusiken till Ragnar Frisks framgångsrika komedifilm ”Åsa-Nisse” 1949. Bode skrev också en rad religiösa sånger till frälsningssoldaten och den andliga artisten Lapp-Lisa som i kristen anda försvarade honom och uppmanade andra att inte döma honom. Bode debuterade också som författare med den obskyra ockupationsromanen ”Dö i tid” (1950) i vilken han påstår att nazisterna hölls sig med små vansinniga dvärgmän med aplika utseenden, vilka de hetsade på norska motståndsmäns fruar och döttrar. Han skrev även ren pornografisk litteratur.

När det gick trögt i Sverige försökte sig Bode på en karriär Östtyskland. Han tänkte förmedla östtyska filmer till svenska biografer och förklarade sig vara kommunist (även under den beteckningen förekommer han i Säpos akt) och vän med den tyska demokratiska republiken. Men bara efter ett par år utvisade östtyskarna honom efter att Bode försnillat stora mängder pengar och misskött företaget till konkursens rand.

Efter att i Sverige försörjt sig som hälare en tid flydde han den svenska rättvisan och begav sig till Bryssel och sedan vidare till Wien. Under namnet Juan Delgada kom den begåvade Bode som en skänk från ovan till den krisande Wienoperan som efter kriget gick på knäna. Han skrev operetterna ”Nette Leute, Liebe in Tirol - Operette in drei Akten und 12 Bildern” (1959), ”Die Kluge Wienerin” (1961) samt ”Keine Zeit für Liebe” (1961), som blev stora succéer vilka också spelades i Nederländerna, Väst- och Östtyskland, Polen och Ungern. Det gav honom pengar och berömmelse, men sin vana trogen fortsatte Bode att leva lyxliv genom obetalda lån och bedrägerier. Snart hade också Wien tröttnat på honom och som hatad man fick han bege sig tillbaka till Sverige.

I hemlandet försörjde sig Bode under 60-talet genom lån och småbrott. Han fortsatte också att skrivas in och ut i mentalvården. Efter att ha drabbats av en psykos 1962 strosade han runt i päls och kjol och kallade sig ”fröken Florence Stephens på Huseby”. I den skepnaden greps Bode sedan av polisen i Köpenhamn efter att där ha ägnat sig åt bedrägerier och stölder.

Det var efter att ha levt i en mer eller mindre utanför samhället som Bode plötsligt fick möjlighet att spela in den beryktade pornografiska skivan ”Bordellmammas visor”. Hans porrschlagers blev så populär att de även gavs ut i andra länder och översattes till flera språk, bland annat sjöng Bode själv in den tyska versionen av albumet. Han gjorde också ett par skivor med homosexuella teman som inte är grova eller humoristiska, utan romantiska och känslosamma. Även de väckte uppmärksamhet på grund av sina då provocerande texter.

Bode blev nu raskt en förmögen man igen, men brände pengarna lika snabbt som tidigare med lyxiga vanor som kaviar och champagne till frukost. De sista åren av sitt liv levde han fattig i en lägenhet i Malmö och tycks ha fortsatt försörja sig genom bedrägerier. Den 25 juli 1983 hittades Bode död i sitt hem av Lillemor Dahlqvist, en av få kvarvarande vänner.

Det var radiomannen Lars-Göran Frisk som i sitt program ”Skivor från Vetlanda” i slutet av 70-talet bröt den censur som Sveriges Radio allt sedan andra världskriget ålagt sig själv rörande Bodes inspelningar. Därefter har hans popularitet varit ständigt växande. Bodes schlagermelodier och Nils Ferlin-tonsättningar och spelats in av andra artister och även de pornografiska skivorna har återutgivits.

Popkulturellt fortsätter han att lämna avtryck. Hiphopgruppen Latin Kings lånar en textrad av honom i låten ”Så skön” (1997), popbandet Florence Valentin har tagit sitt namn från en av Bodes pseudonymer och rockgruppen Wilmer X har spelat in låten ”Balladen om Ljugar-Johnny” (1993) som handlar om hans stormiga liv.

För tio år sedan bildades Johnny Bode-sällskapet som håller hans arv levande, ger musikstipendier och årligen delar ut ett pris till hans minne. Genom åren har priset tilldelats artister och offentliga personer som är på glid och går sin egen väg i samhället som rapparen Ken Ring, poeten Marcus Birro, politikern Mona Sahlin (!) och årets pristagare är förstås ingen mindre än Anton ”Mr Cool” Magnusson.

