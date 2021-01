Anders H Pers: ”Bok om "Vasaloppet 100 år" är på gång

Praktverk om Vasaloppet

En stor bok om ”Vasaloppet 100 år” är på gång. Det ska bli en underhållande läsning med bra historier och snygga bilder. Fler och fler texter börjar bli klara.

Bokens författare är Petter Karlsson. Han kan skriva böcker om det mesta. Hans bok ”Ur spår” skildrar möten med legendarer som Sixten Jernberg och Gunde Svan. Hans ”Drömelvan” är en kultbok i sportkretsar.

Han är känd som fotbollsexpert i TV. Med Björn Skifs har han skrivit boken ”Björn Skifs, mitt liv som scengångare”. På Wikipedia kan ni se hans bokflöde genom åren.

Petter Karlsson öppnar sin bok om Vasaloppet med den sanna storyn om hur Vasaloppet föddes. Här är några rader ur hans text:

Tidningsredaktören Anders Pers var på väg att fylla 62 år när han de 10 februari 1922 skrev en artikel i sin Vestmanlands Läns Tidning med sitt konkreta förslag:

– Varför kunna vi icke taga upp Mora-Sälen som ett nationellt skidlopp, taga upp det just nu, när vi som bäst fira 400-årsminnet av Gustaf Erikssons befrielsegärning?

Boken ska ges ut före julen 2021. Så här säger Petter Karlsson:

Vi tänker oss en underhållande bok. Lite av ett praktverk, faktiskt. Fast inte tyngre än att man ska överleva om man råkar somna med den på bröstet i sängen…

Lyckad nödlandning

Västeråsaren Göran Dybeck har skrivit fängslande om de amerikanska stridsflygare som nödlandade i Sverige under andra världskriget och internerades här. Många av piloterna hamnade på Hässlö och blev snabbt omtyckta i Västerås.

Sverige var inte ensamt om att som neutralt land under andra världskriget härbärgera nödlandade amerikanska flygare i väntan på att kriget skulle ta slut och de kunde återvända hem.

Sommaren 1952 var min sista vid läroverket i Västerås. Jag behövde bättra på min franska och fick sommarjobb som ”stagière” dvs praktikant vid ett hotell i den lilla byn Chaumont ovanför staden Neuchatel i västra Schweiz.

Jag bar väskor, putsade skor, dukade av bord, bäddade sängar, försökte vara trevlig och tala franska.

Chaumont et Golf Hotel var ett välkänt, rymligt hotell byggt i klassisk alpin stil. I entréhallen hängde en jättelik tavla av den schweiziske nationalmålaren Ferdinand Hodler, som man skulle kunna kalla alpfolkets Anders Zorn.

En morgon anlände en bil med tre gäster till hotellet. En gänglig karl, hans hustru och hans mor.

Jag gick ut för att hälsa dem välkomna och ta hand om deras bagage. Bland väskorna i skuffen blänkte en stor amerikansk whiskeyflaska.

Mannen berättade att han hade nödlandat i Schweiz när tyskarna skadsköt hans plan i striderna över Tyskland under Hitlerkriget.

Nu kom han för att visa hustrun och modern hotellet där schweiziska försvaret hade inkvarterat honom och en grupp andra nödlandade amerikanska piloter så länge kriget varade.

Han hade beställt ett enkelrum för sin mor och ett dubbelrum för hustrun och sig själv. Vi hade tyvärr inga dubbelrum lediga den här dagen. Jag bad om ursäkt för att vi istället hade fått lov att boka tre enkelrum.

– No problem. Jag glömmer aldrig hans svar när jag frågade vilket av rummen han själv ville ha:

– I will sleep between the ladies.

Tonios bästa tid

Nästan alla som arbetade vid Chaumont et Golf Hotel var italienare. Öppna, glada, språksamma. Jag trixade mig fram med den italienska jag snappade opp. Alla hjälpte mig på traven så att jag kunde vara med i snacket.

Många av italienarna hade något att berätta. Som Tonio, kökets allt-i-allo med stora händer, vita tänder och yviga gester.

Tonio berättade att han hade varit soldat på Hitler-Mussolini-sidan under kriget. Det gick inte så bra. Britterna var helt överlägsna. Tonio klarade livhanken men britterna tog honom till fånga och satte honom i ett fångläger.

– Jag har aldrig haft det så bra. Jag fick lära mig engelska, historia och allt möjligt annat som engelsmännen ordnade åt oss trots att vi ju hade varit deras fiender. Men det blev vi inte länge.

Difteri var den tidens Corona.

Corona är inte första gången vi drabbas av en ruskig smittsam sjukdom. Vi slutet av 1800-talet härjade difteri. Den beskrevs i medelhavsländerna redan före Kristi födelse. Särskilt farligt var att kyssas. Så här skriver VLT 21/5 1895:

Difteri går mycket svårt i Irsta socken, där en hittills upprätt i Brunnby, Hagbyholm, Mellangården, Olsta, Ulvesta, Kusta, Prestgården och några torp invid lansvägen.

Skolorna ha blifvit instälda och en skollokal skall iordningsställas till sjukstuga. De insjuknade, hittills 18, skola där isoleras och vårdas av en från Vesterås anskaffad sjuksköterska.

Skamliga galoscher

Här kommer en efterlysning i VLT 3/2 1880:

Den som vid balen i Dingtuna skolhus den 13 januari 1880 af misstag bekommit ett par nya fruntimmersgaloscher, fodrade med rött ylle och istoppade svart ull i tång, emot ett par sämre sådana, torde med första möjlighet göra ombyte hos undertecknad.

Något obehag behöver ej befaras av den som gjort misstaget, men som jag erhållit ärekränkande beskyllningar af en folkskollärarinna i Dingtuna socken (ej den vid kyrkan) vore jag till den som gör ombytet mycket förbunden.

Dingtuna och Uppgårda,

Agnes Pettersson.

ANDERS H PERS

