Anders H Pers spanar: ”Det föreslås att Västerås uppkallar en gata eller en cykelväg efter Grimaldi”

Allt-i-ett på söndag

På söndag 26 maj är det dags att fira Mors Dag. Det går också bra att samtidigt fira Mormors Dag och Farmors Dag. Kanske också Svärmors Dag.

Glöm för den skull inte att dessutom rösta i EU-valet på söndag. Europa måste hålla ihop. Alla röster räknas.

Den långa muren

Det finns rackliga stenmurar ute på bruken. Och det finns välbyggda murar.

Längs vägen mot Ekeby från gamla Västeråsvägen strax före Hallstahammar slingrar sig en flera kilometer lång välbyggd gammal stenmur genom terrängen.

De som byggde den hade varken grävskopor eller traktorer. Men muskler. Riktigt hur länge muren har stått här kan man undra. Det gör Bengt och Ulla Magnusson också. De är båda Chalmerister, har båda arbetat vid Kanthal och har bott i Hallstahammar i snart 60 år.

De har länge försökt få veta när och hur den gamla stenmuren längs Ekebyvägen kom till.

Margareta Juhlin i Svedvi nämnde en gång för dem att muren har kallats ”Karl XI:s mur”.

Bengt har tagit reda på att Karl XI (1655-1697) på sin tid jagade vilt runt Fastön som ligger här vid Ekebyvägen. Man kan fråga sig varför kungen i så fall lät resa en lång mur härute.

Kallskurets läsare vet mycket om det mesta. Berätta gärna vad ni känner till om den långa gamla stenmuren längs Ekebyvägen. Skriv några rader på nätet till [email protected]

Varning för höns

När ni åker på Ekebyvägen för att inspektera den gamla stenmuren är det bäst att ni kör försiktigt.

Se till att ni inte krockar med Anna-Karins höns på Fastön. De har förkörsrätt.

Björns idé: Via Grimaldi

Björn Edsta växte opp på Hammarby i Västerås. Han har skrivit böcker om ICA-rörelsens grundare Hakon Swenson, om Erling Persson som startade H&M och om andra framgångsrika handelsmän.

Nu föreslår Björn att Västerås uppkallar en gata eller en cykelväg efter en annan känd företagare och västeråsare: Salvatore Grimaldi.

Björn berättar att Salvatore var sju år när han 1952 kom till Västerås från Taranto i Italien med sina föräldrar och syskon. Hans morfar och en moster kom också med. Plus ytterligare några släktingar.

Salvtores far hade fått jobb hos Asea och klanen flyttade in i en trea vid Spantgatan. Björns mor Majken Edsta var Salvatores lärare i Hammarbyskolan och har berättat för Björn hur snabbt Salvatore kom in i svenska språket.

Salvatores första jobb efter yrkesskolan var som slipare hos Volvo i Köping. Ett precisionsjobb.

Han hoppade av från Volvo. Lånade pengar och köpte sig en slipmaskin. Blev sin egen.

Salvatore har köpt, lett och sålt diverse företag genom åren. Idag känner vi honom kanske främst som cykelhandlare i stor skala.

Salvatore Grimaldi har för länge sen lämnat Västerås men han bor kvar i Sverige. På en bra adress i Stockholm. Han är dessutom hedersdoktor vid Mälardalens Högskola.

Björn tycker att det är dags för en Via Grimaldi någonstans på väster i Västerås. Gärna i trakten av Spantgatan.

Anders H Pers