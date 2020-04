Anders H Pers spanar: ”Så ordnar du underhållningen hemma i coronatider”

Kul hemma - faktiskt

Nu när det mesta i nöjesväg är inställt passar det ganska bra att ordna lite underhållning hemma istället:

Dansa i köket. Eller åtminstone vissla i duschen.

Det blir förstås roligare om man kan spela opp sina favoritlåtar också.

Vem vet? Kanske det ligger en trave CD-skivor i garderoben? Plus en eller annan LP från den riktiga musikens tid.

Annars går det numera bra att klicka fram sina favoriter på nätet och spela musiken på datorn. De flesta låtar som behövs för en rolig galakväll hemma brukar man kunna hitta på Spotify. Annars kan man prova med YouTube eller Wikipedia.

Dra opp ljudet på datorn. Då hör ni bättre vad det är för låt. Träna en stund med tangenterna på datorn innan showen ska börja. Då blir det mindre irritation längre fram på aftonen.

Om ni hellre vill spela låtarna på mobilen så finns det behändiga högtalare att köpa som inte är större än en hamburgare.

Även vuxna kan klara av att koppla den här sortens högtalare till mobilen. Sitt bara stilla en stund med handledningen framför er så ordnar det sig. Börja med att ladda ”hamburgaren” i en väggkontakt.

Stjärnparaden 1

Här kommer ett par låtar ni kanske minns och vill spela en kväll den här veckan.

Vi börjar väl med lite musik från stenåldern:

I april 1940, det vill säga just nu för jämnt 80 år sen tog Hitler Danmark och Norge med våld. Sverige klarade sig undan och dagarna före jul hade filmen ”Swing it, magistern!” med Alice Babs i den sjungande huvudrollen premiär på svenska biografer.

Filmen och Alice Babs själv blev ett genombrott för svensk jazz som en del äldre inte gillade. Men ”Swing it, magistern!” gjorde succé.

Alice Babs fortsatte att sjunga både i Sverige och utomlands. Hon blev berömd för sina konserter med Duke Ellington och hans orkester. ”Come Sunday” är ett gott exempel. Sådärja. Leta nu opp ”Swing it, magistern” på nätet och ta ett par steg. Minst.

Stjärnparaden 2

I början av 1950-talet fanns ingen TV än i Sverige. Men radio fanns det. Varje vecka lyssnade svenska folket från Karesuando till Smögen på ”Karusellen” med Lennart Hyland vid mikrofonen.

Hylands förmodligen största fynd var en grabb från Bollnäs som hette Karl Gösta Nordgren och hade levt på att flotta timmer. Men alla kallade honom ”Snoddas”. En kväll 1952 sjöng Snoddas en låt som hette ”Flottarkärlek” i Hylands program.

Låten börjar så här:

- Jag var ung en gång för längesen, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax uti min famn. Men det var refrängen i visan som bet sig fast och hela Sverige trallade i evigheters evighet:

- Hadderian haddera, hadderian haddera…

Nu behövde Snoddas inte flotta mer timmer. Plötsligt var han det stora slagnumret i folkparkerna.

Men Snoddas Nordgren fortsatte att spela bandy för Bollnäs och i B-landslaget. Jag har hört att domaren en gång under en match i Upsala höll honom kvar på isen i halvtid och bad honom sjunga ”Flottarkärlek” med publiken.

Vilket han också gjorde.

Fasta på allvar

På fredag 24 april börjar den islamska fastemånaden Ramadan. En slags motsvarighet till den kristna fastan som varar de sista sju veckorna före påsk.

Under Ramadan är det meningen att muslimer inte ska äta något så länge solen är oppe. Däremot är det tillåtet att äta under kvällar och nätter. Om man orkar hålla sig vaken.

Nu när coronan härjar över världen lär moskén i gamla Elimkyrkan ovanför Oxbacken i Västerås liksom andra moskéer runtom i världen hålla stängt under ramadan.

Man får be hemma istället.

Journalisten Jennifer Wegerup har under många år lärt känna och förstå fenomenet Zlatan. Hon har följt fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic från Malmö under EM, VM, på träningar och under matcher. I medgång och motgång.

Hennes nya bok ”Dagar med Zlatan” innehåller 250 sidor med gott om färgbilder. Ekerlids Förlag ger ut boken.

Meningen är att boken ska finnas att köpa den här månaden. Men Coronan påverkar även bokförlagen. En del tryckning och distribution försenas. Man får försöka hålla koll hos sin bokhandel. Kanske prova på nätet.