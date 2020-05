Anders H Pers spanar: ”Tre av Glenn Millers lysande pärlor”

Maka undan soffan!

Jag gissar att Jazzens Vänner och andra fantaster av skilda årgångar gärna hade gått på jazzkonserter kring den här tiden. Om inte det mesta vore stängt.

I stället får man rigga sina egna konserter hemma. Med plattor som länge har stått ospelade i bokhyllan.

Eller också hämta lite storbandsjazz på nätet.

Förr eller senare dyker den amerikanske trombonisten Glenn Millers storband opp i ert huvud.

Här kommer tre av Glenn Millers lysande pärlor:

”American Patrol” knyter an till Glenn Miller själv. Han var stridsflygare under andra världskriget. Försvann i ett enmotorigt plan över engelska kanalen under striderna mot Hitler.

”Pennsylvania 6-5000” (Pennsylvania Six Five Oh-Oh-Oh!) var telefonnumret till Hotel Pennsylvania i New York. Ett ganska städat hotell mitt på Manhattan.

Låten är från den tid när telefonnumren i New York bestod av två bokstäver och fem siffror.

Hotellet finns kvar och har lagt in sitt klassiska nummer i sitt nuvarande växelnummer.

Om ni vill unna er ett litet nöje så kan ringa till Hotel Pennsylvania och höra ”Pennsylvania 6-5000” i bakgrunden när växeln svarar. Jag har provat. Det gick fint.

Numret är 212-736-5000. Kom ihåg att starta med att slå landsnumret 001 före hotellets nummer.

”Little Brown Jug” är nog nummer 1 bland mina egna Glenn Miller-favoriter.

En känd låtskrivare och musiker som hette Bill Finnegan skrev musiken.

Man behöver inte dansa till ”Little Brown Jug”. Men det kan vara svårt att låta bli.

Även om man är solo.

Fira imorgon

Vill ni ha någonting att fira imorgon tisdag?

I så fall kanske Mexicos helgdag ”Cinco de Mayo” kan passa bra. Den dagen år 1862 slog 4000 mexare nämligen dubbelt så många fransmän i slaget vid Puebla. Visserligen slog fransmännen mexarna på samma plats året därpå. Varefter de också tog över andra städer. Men 5 maj består som en stor folkfest. Inte minst bland alla mexare i Californien. Så ni är i gott sällskap imorgon.

Men vad hade fransmännen i Mexico att göra, frågar man sig.

Kort svar: Frankrikes Napoleon nr 3 tänkte göra Mexico till en fransk koloni. Det gillade inte folk i Mexico särskilt mycket.

USA ville inte heller ha en Napoleon inpå knutarna och hjälpte följaktligen Mexico att resa borst. Napoleon kände på sig att det inte vore särskilt bra för honom att komma på kant med USA. Så han tog hem sina män och lät Mexico var i fred.

Latin på nytt sätt

Den som gick i Västerås Högre Allmänna Läroverk, det vill säga Rudbeckianska gymnasiet, kunde välja att plugga på reallinjen med rätt mycket matematik, fysik och kemi.

Eller också kunde man välja den så kallade latinlinjen.

Latinlinjen var en språklig gren med engelska, tyska, franska, spanska och latin.

Jag vill minnas att vi hade latinlektioner praktiskt taget varje dag under fyra år. Många har haft användning sina latinkunskaper i fortsatta språkstudier i Uppsala eller vid andra universitet.

En del av oss andra har släppt taget om sitt latin.

Kan det vara dags att borsta av sina gamla latinkunskaper?

Eller rentav ta en första titt på det språk som länge var ett slags världsspråk innan engelskan tog över?

Moderna läroböcker i språk är ofta lättare att ta till sig än de gamla läroböckerna var. Nu kommer ”Latinsk grammatik” av Andreas Nordin med en klar och överskådlig formlära och tydliga exempel.

Det är inte så lätt att veta hur romarna lät när de talade latin med varann. Den nya grammatiken innehåller emellertid även en ljudlära. Dessutom finns en del medeltida latin med i boken.

”Latinsk grammatik” ges ut av Appell Förlag. Avsikten har varit att boken ska komma nu i maj. Kolla med bokhandeln eller på nätet.

Drake till efterrätt

Om ni får syn på den här frukten i Sverige eller utomlands kan ni gott prova att smaka den. Drakfrukten ”Dragon fruit” odlas på många håll. Men den kommer ursprungligen från södra Mexico och trakterna däromkring.

Av någon anledning kallas den ibland ”Honolulus drottning”. Trots att Honolulu i ligger på Hawaii ute i Stilla Havet. Långt från Mexico.

Drakfrukten växer på en kaktus som heter Hylocereus.

Man får chansa när man köper drakfrukt. Är drakfrukten mogen smakar den ungefär som mogen kiwi. Konsistensen är också ungefär densamma.

Om drakfrukten däremot inte är riktigt mogen smakar den nästan ingenting. Tycker jag.

Man kan piffa opp drakfrukten genom att gräva ur den skedblad för skedblad och servera den tillsammans med tärningar av ananas.

Det blir en riktigt läcker efterrätt.