Anders säger sig ha bevisen för Jesus comeback – då ska han komma tillbaka

Att Jesus en dag kommer att återvända är de flesta kristna överens om. Men Anders Gärdeborn från Västerås har gått ett steg längre och räknat ut när frälsaren anländer.

VLT besöker Anders en bit utanför Västerås och möts av ett hus som håller på att målas om. Det har en ton av gul och matt rosa och ser ut som ett konstprojekt av Andy Warhol. Vi går in och vid första anblick går det inte att se några tecken på hans starka tro. På väggarna finns inte de krucifix, kors och målningar som man kan förvänta sig.

– Det är lätt att tolka alltför symboliskt, säger han.

Anders bjuder på kaffe och visar den litteratur han skrivit om korrelationen i bibelns kronologi. Han är nämligen övertygad om att Jesus kommer återvända 2036.

– Jag var 21 år när jag blev kristen. Det var på ett universitetsår i USA. Jag fick en svår sjukdom och det hände en massa tråkiga saker. Då kom kristna människor till mig och berättade om Jesus. Jag såg i deras ögon en omtanke och en kärlek. Jag blev nyfiken och en dag knäppte jag händerna på studentrummet.

Anders har sedan gått igenom hela sitt yrkesliv och det var först 2013 han blev intresserad av återkomsten på ett helt annat sätt. Det var genom den amerikanske pastorn Tim Warners verk, ”The time of the end”. Anders har sedan utvecklat idéerna genom att bidra med illustrerade diagram och göra det mer lättillgängligt för en bredare publik.

– Att Jesus kommer tillbaka är inte kontroversiellt, det tror alla kristna. Men man tror inte vi ska veta tiden. Så just tidsdimensionen är ingalunda allmänt accepterad.

Att komma fram till slutsatsen är en komplicerad process av händelser och årtal. Förenklat speglas världshistorien, från skapelsen till Jesus återkomst, i de sex skapelsedagarna. Det vill säga 6 000 år. På den sjunde dagen vilade Gud vilket representeras i tusenårsriket efter Jesus återkomst. Mönstret återkommer ännu en gång genom de 120 jubelåren som tillsammans blir 6 000 år. I bibeln går det sedan att summera händelser för att kunna precisera var i historien vi befinner oss. Ska man tro Anders återuppstår Jesus snart.

– Om Tim Warner hade sagt att det var en uppenbarelse han fått hade jag inte trott honom. Men det är bibeln som är Guds ord och som är tillförlitlig. Jag har verkligen studerat och räknat på detta utifrån texten. Men jag uppmuntrar alla kristna att studera detta. Vad jag gjort är ett verktyg för att enklare kunna göra det.

Om detta nu stämmer, varför gör Gud det så ohyggligt komplicerat?

– Hade det varit enklare, hade människan kommit på det tidigare. Det vill inte Gud. Bibeln själv profeterar att det kommer vara gömt till den sista tiden. Det faktum att vi nu börjar förstå är i sig ett tidstecken, eftersom det uppfyller den profetian.

Om året blir 2036 men inget händer, hur kommer du agera?

– Många frågar mig det. Om det skulle gå flera år och inget händer, måste jag verkligen ompröva och se om jag räknat fel. Men jag vet inte vad det skulle vara. Det är ju en hypotetisk fråga. Jag skulle få omvärdera mycket i det jag säger och tror på.

Skulle det vara jobbigt för dig?

– Jag försöker först och främst förbereda mig på att det händer.

Men många kristna under historiens gång, har trott att Jesus kommer återvända under just deras livstid.

– Det är absolut ingen ny företeelse. Skillnaden är att man inte kunnat grunda sig på en objektiv beräkning, utifrån det bibeln säger.

Men om tusenårsriket är så bra, kommer vi alla automatiskt pensioneras?

– Vi kommer absolut arbeta, men det kommer inte vara en börda. Det kommer inte vara nödvändigt för att överleva, utan någonting att glädjas över. Jag vill som sagt träna, skriva böcker och arbeta på olika sätt.

Kommer vi fortfarande behöva IT-tekniker, vaktmästare och busschaufförer? Det är väl få personer som vill vara busschaufför efter Jesus återkomst?

– Vi får väl uppfinna självkörande bussar. Kreativiteten kommer finnas kvar. Vi kommer även kunna fortsätta skapa. Det är en del av vår mänsklighet.

Hade du helst levt ditt liv som alla levt innan eller ser du positivt på att det här händer nu?

– Jag uttrycker det inte i termer som positivt eller negativt. Det här är nödvändigt och då är andra termer oväsentliga. Men jag hade absolut inte velat leva ett liv i ovisshet när det händer.

Hade du hellre levt ett liv i vishet men det inte händer?

– Det är helt hypotetiskt men jag skulle vilja vara född nu. Det här är så intressant. Jag ser det som en förmån att få leva i den här tiden. Crescendot på historien håller på att utspela sig och tänk att få leva under världshistoriens viktigaste händelse.

Men de flesta kristna under historien skulle säga samma sak som du. Du ser ingen risk i att du vill det här? Att du tagit åt dig signalerna och övertygat dig själv?

– Den risken finns naturligtvis, att man hör det man vill höra. Det är därför det är så viktigt att kronologin är verifierad. Det är inget önsketänkande. Dels är den teoretisk genom de progressiva uppenbarelserna, de 120 jubelåren, summan och historiens milstolpar som skedde på jubelåren. Det här kan inte vara en tillfällighet.

Enligt Anders kommer Jesus återvända det sista jubelåret, det vill säga år 120. Varje jubelår är vart 50 år ...

50 x 120 = 6 000

– Jesus kommer att komma det sista jubelåret: 5 999 efter skapelsen och då kommer han att renovera jorden och upprätta den. När det är klart träder vi in i det tusenåriga riket, säger Anders.

Vad händer sedan?

– Efteråt går vi in i evigheten och bibeln är inte särskilt explicit om vad som händer sedan.

Så vad som helst kan hända? Vi kan börja om från år noll igen?

– Det tror jag inte! Ondskan är besegrad än gång för alla. Döden kommer inte finnas mer.

Går inte det emot att vara människa? Det går bara att föreställa sig en start och ett slut. Tar du bort det, finns bara en tidlös evighet. För mig är det något existentiellt skrämmande.

– Sitta på ett moln och spela harpa, det är det tillståndet du beskriver. Det som kommer att skilja den verklighet från dagens verklighet är att ondskan kommer att vara borta. Kärleken kommer att regera. Jag vill åka skidor, orientera, cykla mountainbike. Jag räknar med att få bo kvar här och bry mig om min familj. Aktivitet och mänsklig kreativitet kommer att finnas kvar.

Varför betraktas döden som ond? Tar man döden ur ekvationen, vad finns det då för mening?

– Jag skulle säga tvärt om. Varför hålla på när det ändå kommer att ta slut? Döden är ond för att Gud är liv. Han har skapat människan för att leva. De som inte har Jesus kommer vara döda i all evighet. Det innebär ingen evig plåga, det innebär bara evig död.

– Du vittnar om en svårighet att greppa ett evigt liv som aldrig tar slut?

I alla fall som en 23-åring. Jag ser ett värde i den korta tid vi har.

– Frågan är om du kommer känna likadant när du är 75.