Andra raka SM-titeln för VSK – här är lagets guldhjältar

VÄSTERÅS SK
Bildad: 1904.
Säsonger i eliten: 13.
SM-guld: 2 (2019, 2020).
Övriga SM-finaler: 1 (2017).
Maratontabellen: 9:a.
SPELARE FÖR SPELARE
1. Isabelle Larsson
Ålder: 20.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
4. Virva Rylander
Ålder: 19.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
7. Malin Hedfors
Ålder: 33.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
8 Maja Odén
Ålder: 20.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
9. Lovisa Odén
Ålder: 24.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
11. Ingrid Heien Bjonge
Ålder: 25.
Antal SM-guld: 1.
Moderklubb: Hauger BK.
12. Galina Mikhailova
Ålder: 30.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Irkutsk.
13. Emilia Aldengård
Ålder: 25.
Antal SM-guld: 1.
Moderklubb: Söråkers IF.
14. Malin Kuul
Ålder: 28.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
15. Clara Lundin
Ålder: 17.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Västerås SK.
17. Mathilda Eklund
Ålder: 19.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Köping IS.
18. Charlotte Selbekk
Ålder: 22.
Antal SM-guld: 3.
Moderklubb: Haslum IL.
22. Ingebjörg Kvaal-Knutsen
Ålder: 20.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Haslum IL.
23. Bella Aronsson
Ålder: 21.
Antal SM-guld: 1.
Moderklubb: Skirö AIK.
62. Linda Lohinova
Ålder: 25.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: LRK Tornio.
65. Sara Carlström
Ålder: 26.
Antal SM-guld: 5.
Moderklubb: Kareby IS.
81. Anna Fosselius
Ålder: 31.
Antal SM-guld: 1.
Moderklubb: Sunvära SK.
88. Matilda Plan
Ålder: 21.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Katrineholm SK (KSK Bandy)
89. Emelie Åkerlund
Ålder: 23.
Antal SM-guld: 1.
Moderklubb: Åtvidabergs BK.
95. Malin Persson (K)
Ålder: 24.
Antal SM-guld: 2.
Moderklubb: Söråkers IF.