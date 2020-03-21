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Provläs till 14:20

Andra raka SM-titeln för VSK – här är lagets guldhjältar

Artikel 4 av 6
SM-final 2020: Västerås SK–Skutskär
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Favoriten stod pall för trycket.
Västerås SK är svenska mästare för andra året i rad – och för samma följd i ordningen genom historien.
Här är samtliga guldhjältar för VSK säsongen 2019/20.

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Jessica Gow/TT

VÄSTERÅS SK

Bildad: 1904.

Säsonger i eliten: 13.

SM-guld: 2 (2019, 2020).

Övriga SM-finaler: 1 (2017).

Maratontabellen: 9:a.

Malin Persson.
Bild: Rasmus Ellvin

SPELARE FÖR SPELARE

1. Isabelle Larsson

Ålder: 20.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

4. Virva Rylander

Ålder: 19.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

7. Malin Hedfors

Ålder: 33.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

8 Maja Odén

Ålder: 20.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

9. Lovisa Odén

Ålder: 24.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

11. Ingrid Heien Bjonge

Ålder: 25.

Antal SM-guld: 1.

Moderklubb: Hauger BK.

12. Galina Mikhailova

Ålder: 30.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Irkutsk.

13. Emilia Aldengård

Ålder: 25.

Antal SM-guld: 1.

Moderklubb: Söråkers IF.

14. Malin Kuul

Ålder: 28.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

15. Clara Lundin

Ålder: 17.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Västerås SK.

17. Mathilda Eklund

Ålder: 19.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Köping IS.

18. Charlotte Selbekk

Ålder: 22.

Antal SM-guld: 3.

Moderklubb: Haslum IL.

22. Ingebjörg Kvaal-Knutsen

Ålder: 20.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Haslum IL.

23. Bella Aronsson

Ålder: 21.

Antal SM-guld: 1.

Moderklubb: Skirö AIK.

62. Linda Lohinova

Ålder: 25.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: LRK Tornio.

65. Sara Carlström

Ålder: 26.

Antal SM-guld: 5.

Moderklubb: Kareby IS.

81. Anna Fosselius

Ålder: 31.

Antal SM-guld: 1.

Moderklubb: Sunvära SK.

88. Matilda Plan

Ålder: 21.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Katrineholm SK (KSK Bandy)

89. Emelie Åkerlund

Ålder: 23.

Antal SM-guld: 1.

Moderklubb: Åtvidabergs BK.

95. Malin Persson (K)

Ålder: 24.

Antal SM-guld: 2.

Moderklubb: Söråkers IF.

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