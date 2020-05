Andreas, 22, skuggar världseliten – hemma från vardagsrummet: "Billigare att köra i diket"

Andreas Zetterlund från Västerås ligger i hårdträning inför den tredje SM-deltävlingen i virtuell bilsport. Spelet är rallyspelet "Dirt Rally 2.0" och i potten ligger fina SM-medaljer.

I den första deltävlingen (Nya Zeeland) kom Zetterlund åtta och i den andra deltävlingen (Australien) knep han en fin fjärdeplats.

Det är en salig blandning motståndare som 22-åringen tävlar mot.

– De som ligger i toppen tillhör absolut världseliten i detta spel, förklarar Andreas. Sedan är det kul att svenska rallyförare från den verkliga rallyvärlden är med och kör virtuellt också.

Zetterlund bor till vardags i Göteborg, där han pluggar till civilingenjör på Chalmers tekniska högskola. Några meriter inom esport säger sig Andreas inte ha, vilket gör hans pågående prestationer i virtuella rally-SM än mer imponerande.

Hur kan du vara så bra på detta spel i denna hårda konkurrens?

– Det undrar jag också. Jag lägger ner väldigt många timmar på detta, men har börjat ta det mer seriöst på slutet.

Precis som "riktiga" idrottsutövare är det av avgörande betydelse att hålla sig i fysisk och psykisk topptrim.

– Det mentala fokuset är viktigast. Tappar du fokuset en sekund är du körd. Jag måste träna genom att köra sträckorna många gånger. Att träna på gym är också ett sätt för mig att hålla mig i form.

Du kör din e-rally med hjälp av VR-headset (virtual reality), vilket inte är särskilt vanligt, varför har du gjort det valet?

– Många upplever det lite obehagligt att använda VR-headset, de blir åksjuka. Men för mig är det viktigt att simulera verkligheten så långt det går.

Zetterlund har via sitt virtuella rallyintresse också börjat köra rally i den vardagliga verkligheten.

– Via en skärm är det inte lika farligt att köra i diket. Och det är definitivt mycket billigare, skrattar Andreas.

Denna korsbefruktning av intressen har onekligen sina fördelar.

– Man vet hur bilen beter sig och man lär sig hur man ska reagera i vissa situationer när det går snett.

Tjänar du några pengar på din gaming, som du kan investera i din rally-satsning?

– Inte än. Men det vore en dröm och jag behöver en större budget för att ha råd att köra rally. Jag kör för Västerås motorklubb och min bil står i Västerås och väntar på mig.

Zetterlund utvecklas stadigt som rallyförare.

– Jag kvalade in till rallycross-SM i vintras, som skulle ha gått under SM-veckan i Boden, men tyvärr ställdes tävlingen in.