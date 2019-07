Andreas Bergwall: "Man kan ju ta över Djurgården Fotboll för att få ner dem till division 1"

Fotbollsmagasinet Offside har redan grillat fotbollsprofiler genom åren med presumtiva frågor. Även Mittmedias sajt Hockeypuls har följt i spåret med flera tränare i SHL och Hockeyallsvenskan – och nu gör Bandypuls samma sak. Här och nu är det AIK:s Andreas Bergwall som ställs mot väggen.

Du får värva vilken spelare du vill i bandyvärlden, vem väljer du?

- Johan Löfstedt. En otroligt bra bra person och en komplett bandyspelare. Fruktansvärt bra spelare.

En spelare filmar till sig en utvisning som leder till en straff där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?

– I min värld så tycker inte jag att filmningar tillhör sporten. Jag tycker inte att det rimmar med sporten. Om någon filmar är jättesvårt att se, men jag förutsätter att vi inte har de spelarna i laget.

Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut, vilket?

– Haha, jag har ju inte tagit några beslut i min tränarkarriär än... Jag brukar inte ångra något så än så länge är det inget jag ångrar.

En sponsor är villig att gå in med fem miljoner kronor i AIK. Enda motkravet är att hans son, som inte har kvaliteter nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?

– Nej, det blir ett nej. Det kommer vara helt omöjligt att motivera resten av truppen. Det är ett solklart nej.

Du får välja att ta över vilket lag som helst i världen, oavsett sport, vilket väljer du?

– Jaa du, det beror på hur taskig man ska vara... Man kan ju ta över Djurgården Fotboll för att få ner dem till division 1, det är inte omöjligt. Man vill ju inte ta sitt favoritlag för då går det åt pipsvängen, man har ju inte de kvalitéerna. Men då väljer jag att kliva in på Goodison Park som Evertons tränare.

Du råkar av en slump höra flera spelare som rätt hårt kritiserar din ledarstil, hur agerar du?

– Då tror jag att jag skulle samla hela laget och inte bara den gruppen. Sen vill jag att vi ventilerar, allihop tillsammans. Det ska vara högt i tak. Man får säga vad man tycker och sen får man utifrån det jobba vidare och komma överens.

Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din bandykarriär, vad skulle du göra annorlunda?

– Som jag sa tidigare så brukar jag inte ångra någonting, men om det skulle vara något så kanske jag skulle åkt till Ryssland några år tidigare och spelat mer där.

Ditt lag får antingen starta varje match med en 1-0-ledning eller att ni alltid får bollen när den går ut över linjen, vad väljer du?

– Bollen. Att leda med ett mål är ingenting att leva på men att få bollen hela tiden, solklart.

En spelare producerar poäng match efter match men åker samtidigt på personliga straff för olämpligt uppträdande. Är du glad eller missnöjd med spelaren?

– Jag skulle vara jätteglad för produktionen av poäng men samtidigt så tror jag att vi behöver få den spelaren att förstå att han är jätteviktig för laget. Så att han känner att han är en ledare och viktig för laget. Då tror inte jag att han skulle ta lika många utvisningar.

Svenska bandyförbundet beslutar att bandy ska spelas med åtta utespelare, på lite mindre plan. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?

– Min spontana tanke blir att jag inte har någon aning för jag vet inte hur de andra lagen kommer att se ut med åtta spelare, helt enkelt.

Du har en av Sveriges största talanger i föreningen men du anser att han ännu inte är redo för A-lagspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?

– Jag anser att det är därför vi har reglerna för junioravbytare. Jag tycker inte att vi har så många juniorspelare som kliver rakt in i A-laget i elitserien. Så därför skulle han få speltid bland juniorerna, för att göra honom mogen för A-lagspel.

Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill. Vem lyfter du in i organisationen?

– Stuart Baxter. Fyfan. Det är det bästa jag har hört, när han skriker "This is the fucking Champions League" till domaren när AIK möter Barcelona på Råsunda och bortalaget gör mål på en hörna i samband med ett byte. Det är pondus.

Ditt lag saknar en spelmotor. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter – en tung lirare som dessutom är ekonomiskt möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?

– Aa, det gör jag. Det enda som vi behöver göra är att sätta oss ner med honom och prata om klubbens värdegrund och hur jag ser på hur saken. Det är klart han ska få chansen hos oss.

Det är dags för SM-final. Samtidigt ringer din favoritklubb AIK Hockey och erbjuder dig jobb som tränare för deras a-lag, men du måste ta det beslutet på studs. Vad väljer du?

– Jag väljer att vara kvar alla dagar i veckan. En SM-final med läktaren klätt i svart och gult slår allt.