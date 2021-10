Anmälan om sexuella trakasserier på Ica-lagret

Anmäl text- och faktafel

Den 24 juli fick DO in en anmälan gällande osund kvinnosyn och sexuella trakasserier på Ica-lagret i Västerås.

Med anledning av det har en utredning startats, så här formulerar sig DO: "Diskrimineringsombudsmannen (DO) har genom ett klagomål uppmärksammats på att en arbetstagare hos ICA upplever att det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Mot bakgrund av detta har DO inlett en tillsyn."

ICA Sverige AB ombeds att innan den 22 oktober skriftligen svara på ett antal frågor gällande aktuell anmälan om sexuella trakasserier.

Om DO i samband med tillsyn bedömer att det skett en överträdelse av diskrimineringslagen kan DO väcka talan om diskrimineringsersättning i domstol.