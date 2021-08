Ann-Christine Kihl: ”Sommarläsning om 'bra' och 'dåliga' kvinnor”

Jag misslyckades med feelgood-läsningen i sommar.

Diamant Salihus bok ”Tills vi alla dör” trängde sig upp ur boktraven när tonåringar började skjuta vilt omkring sig i sommaren. Författaren försöker förstå vad som hände med de små killar som växte upp som vänner i Järvaområdet men sen började ta kål på varandra i konstellationer som Shottaz och Dödspatrullen. Scener som fortsätter skaka oss.

Och som om vi inte fått nog läste jag Hanne Vibeke Holsts ”Som pesten”. Det är fiktion men där covid-19 lägger ett verklighetsfilter över den pandemithriller som Holst med ofattbar tajming utkom med ett halvår innan utbrottet i Wuhan.

Men feelbad-läsningen toppades av ”Villebråd”. Så heter kvinnorättsaktivisten och forskaren Ayaan Hirsi Alis nya bok. Ett reportage med tesen att kvinnors rättigheter och frihetliga landvinningar i Europa eroderar när unga män, med ursprung i länder där kvinnor har en underkastad ställning, i stora antal migrerar till Europas sekulära välfärdsstater. Med massiv research vill hon visa hur ett ökat sexuellt våld mot kvinnor i det offentliga rummet sammanfaller med den stora strömmen av unga män som kom till Europa under flyktingkrisen 2015.

Kontroversiell, sägs det givetvis om boken. Islamofobisk? Islamkritikern Ayaan Hirsi Ali är van med det tillmälet. Men i hennes granskning finns varken onda eller goda, inga krav på att stänga gränser, ingen rasism. Ingen empatilöshet. Här finns bara en analys av kulturella konflikter i Europa, hur kvinnors fri- och rättigheter urholkas av trakasserier i det offentliga rummet men också av opportunistiska beslut som tyst och långsamt går en kvinnofientlig hållning till mötes: könsseparerade offentliga bad och dito elevgrupper och festivaler samt den återkommande ”lösningen” för att trygga kvinnor: att begränsa deras frihet i stället för att lagföra mäns beteende.

Det är jobbig läsning. Inte minst för den ängslan vi har att etniska grupper ska pekas ut, i det här fallet muslimska män eftersom det är kvinnosynen inom just islam som hon lyfter. Det har hon förstås fått kritik för trots att hon i alla sammanhang understryker det som varje läsare borde förstå: nej, det handlar inte om ”alla män” från dessa länder, inte om ”alla muslimska män” men det handlar om de många män som på senare år kommit med migrantströmmarna från länder där kvinnor delas upp i ”bra” och ”dåliga” och som fortsätter att leva efter den kvinnosynen. Det är de ”dåliga” kvinnorna som inte skyler sina kroppar och inte står under manligt beskydd som det är fritt att se som ”villebråd”. Att det inte bara är infödda, europeiska kvinnor som drabbas av en kvinnosyn kliven ur medeltiden vet vi sedan länge från svenska bostadsområden där invandrade kvinnor kontrolleras och trakasseras av självutnämnda moralpoliser.

Ayaan Hirsi Ali är kompromisslös i sitt försvar av kvinnliga rättigheter och liberal demokrati och varnar för faran att inte lyfta upp den kulturella konflikt hon ser. Det är i tystnaden om problemet som populister göds och högerextrema krafter växer, menar hon. Och det är i samma tystnad, om vad individer gör sig skyldiga till, som invandrade människor demoniseras i grupp.

Har ängslan för att underblåsa rasism och främlingsfientlighet övertrumfat flickors och kvinnors trygghet och säkerhet?

I boken beskriver hon nyårsfirandena i Köln 2015 då hundratals kvinnor omringades och trakasserades sexuellt av cirka 1 500 män i grupp, de flesta asylsökande. Inte långt efter attackerna i Köln erkände svensk polis att de mörkat en liknande händelse under ungdomsfestivalen We Are Sthlm sommaren 2015. Polisen förklarade också varför attackerna mot unga kvinnor hade tystats ned: en rädsla för att underblåsa rasism och ”inte spela Sverigedemokraterna i händerna”.

Hon frågar sig varför det inte hörs några feministiska ramaskrin över det ökade sexuella våld hon ser. Har ängslan för att underblåsa rasism och främlingsfientlighet övertrumfat flickors och kvinnors trygghet och säkerhet?

Jag kan heller inte minnas några feministiska ramaskrin för ett 20-tal år sedan när hedersvåld kom i dagen och kunde räknas i jagade och dödade flickor mitt i bland oss. I stället kom bortförklaringar och relativiseringar, ”alla män slår”, ”Fadime-debatten demoniserar islam”, ovanpå det Gudrun Schymans talibantal där i princip alla män var talibaner.

Ayaan Hirsi Ali lämnar en rad förslag på vägar framåt för Europas regeringar: bland annat ändringar i asyllagstiftningen, kraftfull utbildning om värderingar och lagar knutna till villkorslösa krav på att de efterlevs, annars blir det utresebiljett.

Mera tyngande, men nödvändig läsning än ”Villebråd” är svår att hitta just nu.

Det skulle i så fall vara senaste rapporten från FN:s klimatpanel.

Och vi vet att det hänger starkt ihop: ju större klimathot, desto större migrantströmmar måste hanteras.