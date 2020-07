Ann förlorade båda sina föräldrar inom loppet av två år: ”Det var som att falla ned i ett svart hål”

Anmäl text- och faktafel

För att bearbeta sin sorg efter att ha mist båda sina föräldrar började Ann Kjellqvist skriva en bok. En bok om cancer, ALS och kärlek.

– Den hade ett terapeutiskt syfte i början men sedan tänkte jag att min berättelse även kan hjälpa någon annan.

Boken tog ungefär 3 månader att skriva och därefter kontaktade Ann en lektör som läste texten och gav feedback.

– Jag skrev lite till, kontaktade ett förlag och så blev det en bok.

Boken gavs ut för ett par veckor sedan och responsen har varit god.

– En person sa att jag beskriver hela spektrat av känslor; sorgen, saknaden och den bottenlösa förtvivlan, men också tacksamheten för det som varit med både glädje och kärlek.

– För mig är boken också en kärlekshyllning till mina föräldrar.

Vad betydde dina föräldrar för dig?

– De är grunden till den jag är. De har alltid varit närvarande föräldrar, ställt upp och skjutsat till träningar och engagerat sig som klassföräldrar och så. När sedan jag och min bror fick egna barn skapade de också ett bra förhållande till sina barnbarn. Det har varit så fantastiskt.

– Barnbarnen var det viktigaste i deras liv.

Anns mamma drabbades redan 2011 av cancer. Hon fick behandling och gick bland annat på cellgifter. Ann tog moderns cancer jättehårt.

– Det var som att falla ned i ett svart hål av oro och maktlöshet, men så lärde jag mig att leva med det.

Några månader innan hon skulle friskförklaras fem år senare, hittade läkaren en ny cancer. Ett år senare dog hon.

Anns mamma blev 67 år och hennes pappa var 72 år när han gick bort.

– De skulle precis börja njuta av ålderdomen. De var starka och friska, hade alltid varit hälsosamma och sportiga, ändå hände det här. Det hade jag aldrig kunna föreställa mig.

– Efter att mamma gått bort bokade pappa en resa till Antarktis och gjorde upp planer. Han ville visa att han skulle leva vidare trots allt.

Men så blev det inte. Kort därefter drabbades Anns pappa av ALS. En sjukdom som Ann beskriver som skoningslös, en sjukdom som fråntar personen all värdighet.

– Min bok handlar väldigt mycket om ALS, vad den sjukdomen gör med personer som drabbas.

Kan du beskriva din känsla när du höll den färdigskrivna boken i dina händer?

– Stort, overkligt nästan. Jag tror att jag grät en skvätt. För mig har det varit viktigt att få ut min berättelse, i flera syften.

– Dels hur det är att förlora sina föräldrar, de ska vi ju alla tyvärr gå igenom, men jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle ske på det här sättet. Men sedan också att få berätta om vilka fantastiska personer mina föräldrar var och samtidigt öka medvetenheten och kunskapen om ALS.

Vad tror du dina föräldrar skulle sagt om boken?

– Jag hoppas och tror att de skulle varit stolta. Det var också viktigt för mig att under hela sjukdomstiden berätta för mina föräldrar vad de betydde för mig och att jag älskade dem.

Anns make Per och de tre sönerna har varit ett stort stöd under föräldrarnas sjukdomsperioder, efter att de gått bort och nu under bokskrivandet.

– De har varit så viktiga i det här, vi har gått igenom allt tillsammans. De ser till att livet går vidare.

Mer om Ann:

Ålder: 43 år.

Bor: I Stockholm.

Familj: Maken Per, sönerna Lukas, Isak och Axel.

Gör: Arbetar som kommunikatör i finansbranschen.

Född och uppvuxen: Först på Brandthovda i Västerås och därefter på Önsta Gryta. "Mina föräldrar flyttade sedan till vår sommarstuga vid Anundshög. Där bodde de fram tills att de gick bort".

Intressen: "Jag gillar att laga mat, läsa, skriva och att springa. Träning är väldigt viktig i mitt liv och löpning är min passion. Den har varit en viktig del i den här sjukdoms- och sorgeprocessen, det har varit som terapi."

Aktuell med: Nyligen givit ut boken ”Där vitsipporna blommar – en berättelse om cancer, ALS och kärlek”. Finns att beställa på nätet.