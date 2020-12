Ann från Norberg skrapade fram 3,6 miljoner

Ann Eliasson, som till vardags jobbar som timvikarie inom hemtjänsten, fick gömma sig lite en kort stund under lördagsmorgonens arbetspass för att via videolänk och med medhjälpare i studion kunna skrapa fram den så kallade Klövervinsten.

Alltså den vinstform på Trisslotterna som vid tre klöver innebär att man under normala omständigheter fått åka till TV4-studion i Stockholm och under TV4 Nyhetsmorgons sändningar under lördagsmorgonen fått skrapa fram en vinst som är garanterad till 1,2 miljoner. Först skrapar man fram en månatlig vinstsumma, sedan skrapar man fram antalet år vinsten utbetalas per månad.

Man får alltså inte hela vinstsumman direkt, men i praktiken har man en fordran på svenska staten på minst 1,2 miljoner eller som i Ann Eliassons fall 3,6 miljoner.

Minsta vinst är 10 000 kronor i månaden i 10 år. Maximal vinst är 100 000 kronor i månaden i 25 år, alltså 30 miljoner. Ann Eliasson såg till att det skrapades fram 30 000 kronor i månaden i tio år. Summa 3,6 miljoner.

Hon lyckades hålla vinsten hemlig till och med för sin sambo, men när folk som sett Nyhetsmorgon på lördagen började ringa sambon och gratulera var hon tvungen att berätta:

– Min tanke var att lägga ett litet brev till sambon under granen, där han skulle få läsa om vinsten. Men han har redan ringt och frågat varför folk ringer och säger grattis till honom, sade Ann Eliasson till Svenska Spels vinnarkommunikatör Liselotte Fondelius. Ann Eliasson tillade:

– Jag tror mig nog ändå ha något att lägga under granen.

Vinstplanen för Dubbeltriss, den lott som Ann Eliasson vann på, är en Klövervinst per en miljon lotter à 60 kronor. Alltså en chans på mellan 1,2 och 30 miljoner på lotter som kostar 60 miljoner kronor att köpa.

Den genomsnittliga Klövervinsten (som ju är ett lotteri inom lotteriet, så att säga) är 2 765 000 kronor. Med andra ord är alla odds normalt sett i Svenska Spels favör.