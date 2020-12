Annas kärlek begick självmord – så hittade hon kraft att gå vidare

Anmäl text- och faktafel

Den 31 augusti 2009 tog mannen som Anna levde tillsammans med sitt liv och hennes framtid kraschade.

– Jag vet inte vad jag ska säga, det finns inga ord. Det var en ren katastrof helt enkelt.

Anna var sjukskriven några månader efter dödsfallet men började därefter återgå till sitt arbete som kommunikatör hos Västerås Stad. Något hon i dag känner var ett bra val.

– Det var en välsignelse. Vardagslivet är så viktigt, att hålla fast vid rutinerna även om inget känns roligt och inget smakar gott.

En annan räddning i Annas liv blev "Med Mirandas ögon”, en anonym blogg som hon startade redan innan hon miste sin partner. För Anna som alltid varit en skrivande människa blev bloggen ett andningshål.

– Där kunde jag berätta hur det kändes, ocensurerat. Jag trodde väl inte att det var någon som lyssnade, läste och tittade på det där, men till min förvåning började folk höra av sig till mig. Folk som var lika anonyma som mig.

Tiden gick och Anna kände till slut att hon tordes stå för vad hon skrev och valde då att tala om vem som stod bakom bloggen.

– Vad jag minns blev det ingen större uppståndelse av det. De flesta tyckte nog att det var lite skönt att få ett ansikte och de som jag kände tyckte nog det var skönt att få läsa om hur jag mådde och hur det var med mig.

– Jag fortsatte att skriva och fick kontakt med människor som jag inte kände då, men som jag fortfarande har kontakt med. Jag fick så mycket tillbaka från andra.

2013 kom tankarna på att göra något av allt bloggande. Anna samlade ihop blogginläggen och ansökte om Västerås Stads kulturstipendium. Hon fick ett stipendium och började då jobba med att sammanställa en berättelse.

– Det var viktigt för mig att det skulle handla om min upplevelse av sorgen, inte om självmord eller psykisk ohälsa, utan vad som händer när det värsta händer och vad man gör då.

Med stöd av goda vänner skrev Anna ihop 15 kapitel och skickade iväg det till några förlag, men manuset blev inte antaget.

– Det var några som tyckte det lät spännande, men de sa också att det är ett svårt ämne med en väldigt liten marknad.

Anna valde då att publicera på bloggen, ett kapitel i veckan. Både läsare och feedback strömmade in.

– Då kände jag att jag var nöjd och tänkte att nu har jag gjort det där.

Men de flesta runt omkring Anna tyckte annorlunda.

– De frågade hur det gick med boken och jag sa att det blir ingen bok. Men de stod på sig så jag tog kapitlen till en lektör i Stockholm och tillsammans jobbade vi med berättelsen i nästan ett helt år. Det var ett jättearbete och jag var på väg att ge upp många gånger.

När boken väl var klar gjorde Anna nya försök med förlagen. Den här gången fick hon bättre feedback och till slut fick hon napp hos Visto förlag.

För ett par veckor sedan kom boken “Tiden är människornas ängel” ut på marknaden.

– Det är så fascinerande att få känna att det jag har skrivit är värdefullt. Det här är ju ingen lätt bok att skriva och inte lätt att ge ut. Den har inte varit självklar på något vis. Den handlar om mig, men även om andra människor och det har varit svårt att balansera så att det inte blir för utelämnande.

Varje gång Anna har tvekat med boken har någon eller något påmint henne om att den behövs.

– Det är det som har drivit mig. Jag tänker att om min upplevelse och erfarenhet kan komma till nytta, att någon annan kan få lite hjälp och tröst när det känns som värst, då är det värt det.

– Mitt ärende med boken är att förmedla att det är mänskligt att sörja, till och med länge. Ibland går det inte över, det tar jättelång tid och kommer kanske tillbaka om och om igen.

Att boken äntligen blev klar berodde mycket på grund av coronapandemin. Innan hade Anna fullt upp med sitt arbete med en dokumentärfilm om Ted Gärdestad. Tanken var att den filmen skulle haft premiär på sensommaren 2020.

– Men biograferna stängde, finansiärerna backade, allt blev satt på paus och jag fick tid över för boken.

Nu är Annas bok “Tiden är människornas ängel” utgiven. Och i boken finns den händelse med som blev upprinnelsen till dokumentären om Ted Gärdestad.

– Den finns med i boken, allt hänger ihop. Planen är nu att fortsätta jobba med filmproduktionen och förhoppningsvis blir filmen klar 2021.

Mer om Anna:

Ålder: 56 år.

Gör: Driver egna företaget Anna Widerberg Production AB.

Bor: I Västerås.

Uppvuxen: Kållered, Mölndal. ”Jag flyttade till Västerås 1989”.

Familj: Tre utflugna barn.

Intressen: Träning. ”Men det har blivit lite si och så nu under restriktionerna för jag tränar mycket på gym. Men jag försöker så gott jag kan. Jag var med i ett team, Strong Woman, där jag lärde mig lyfta skivstänger, vilket var jätteroligt. Och så tycker jag om att yoga, annars läser jag fruktansvärt mycket.”

Läser: Tolstoj (”Krig och fred”) Solzjenitsyn (”Cancerkliniken”, ”Gulagarkipelagen”) och Camus (”Pesten”). ”Men Tolkien är min stora inspirationskälla. Jag läste ”Lord of the Rings”-trilogin när jag var 15 år och jag älskar Peter Jacksons filmer och ser om dem en gång per år, de långa versionerna. Boken från JRR Tolkien är bland det mest fascinerande jag någonsin har läst.”

Äter helst: ”Jag tycker nästan om allt. Men jag är ju från västkusten, så jag är väldigt förtjust i fisk och skaldjur.”