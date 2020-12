Annastasia var 14 år när hon blev gravid – höll det hemligt i fem månader

I dag är Annastasia Wilhelmsson 31 år och trebarnsmamma. Sonen Lukas har fyllt 16 och hans småsyskon är sju och fyra år.

– Jag och Lukas pappa träffades på stationen i Arboga där kompisgänget hängde om kvällarna. Han var lite äldre än jag, 21 år, och jag föll för hans charm.

De blev ett par och tre månader senare började Annastasia, som då var 14 år, misstänka att hon var gravid, och så var det.

– Min första tanke var att göra abort och jag bokade en tid hos barnmorskan. Men när jag satt där i väntrummet kände jag att jag faktiskt ville ha barnet, så jag gick därifrån. Det är jag väldigt glad för, särskilt när jag ser hur fin Lukas är, säger hon.

På den tiden bodde Annastasia hos sin pappa i Arboga.

– Jag misstänkte att han inte skulle acceptera att jag skulle ha barn så jag höll graviditeten hemlig för honom i fem månader. Efter det flyttade jag till mamma i Örebro.

Annastasia säger att hon och Lukas pappa var överens om att behålla barnet.

– Ja absolut, båda två var förväntansfulla och vi såg fram mot att bli föräldrar.

Men eftersom de bodde en bit från varandra, han i Kolsva och hon i Örebro, blev det ett förhållande på distans.

– Vi höll ihop i tre år, sedan tog kärleken slut. Men han har alltid varit en fantastiskt pappa. Lukas har bott hos honom på helgerna och de har tillbringat mycket tid tillsammans annars också. Lukas är verkligen pappas pojke och de har alltid haft en jättefin kontakt.

Reaktionerna från omgivningen på den unga mamman var lite blandade.

– Några kompisar tyckte att det var spännande med ett litet barn, andra bröt jag kontakten med helt. Jag var inte lika rolig att umgås med när jag inte kunde vara ute lika ofta.

Hon säger att det mest var andra som reagerade på att hon var så ung.

– Själv tyckte jag inte att det var så konstigt. Det är kanske nu, när jag är vuxen, som jag har förstått att jag bara var ett barn, fast då tyckte jag inte det.

Annastasia hann fylla 15 år innan Lukas föddes, hon bodde kvar hos sin mamma och var föräldraledig halva årskurs åtta och hela nian.

– Mamma fick själv sitt första barn, min storebror, när hon var 16 år. Så hon visste hur det var och sade att det var mitt barn och mitt ansvar men att hon alltid skulle finnas där för mig när jag behövde henne.

När Lukas var ett år började han på förskolan och Annastasia började plugga.

– Eller han började på dagis som det hette då, jag började skolan och läste in de kärnämnen jag hade missat under mammaledigheten. Sedan sökte jag hotell- och restauranglinjen på gymnasiet och kom in.

Hon berättar att den som hade en särskilt anledning till att inte ha kompletta betyg från grundskolan kunde söka in på det som hette frikvot, vilket hon gjorde.

– Men skötte man sig inte fick man inte vara kvar, så det var lite tuffare krav för oss som kom in den vägen.

Vilka är fördelarna med att få barn tidigt i livet?

– Man har en helt annan energi och jag förstår Lukas på ett helt annat sätt. Det var ju inte så länge sedan jag själv var 16 år, även om mitt liv då såg helt annorlunda ut än hans gör.

Vilka är nackdelarna?

– Jag missade en del som andra unga gör; resa, festa och upptäcka livet, men det var inget jag saknade då. Lukas var ju mitt liv och jag har aldrig ångrat beslutet att behålla honom.

Hon fortsätter:

– Sedan blev det ju väldigt konstigt med namnteckningar på papper eftersom jag inte var myndig. Jag fick exempelvis inte ens skriva under för att köpa skolkort, det fick mamma göra i mitt ställe. Barnbidraget fick jag gå till banken och hämta ut kontant.

Lukas är äldre nu än du var när du blev mamma. Vad skulle du säga om han berättade att han skulle bli pappa?

– Samma sak som min mamma sa, att det är deras barn, deras ansvar och deras beslut och att jag alltid kommer att finnas här för dem om de behöver stöd och hjälp, men att de ska tänka efter vad de verkligen vill.

Sedan flera år tillbaka bor Annastasia Wilhelmsson i Kolsva, hon träffade en ny man via Facebook och de har två flickor tillsammans, Luna, 7, och Lilja som blir 4 år i mars.

– Vi hade varit ihop i två år när jag blev gravid med Luna och några år senare föddes Lilja. Men inget av mina barn är planerade, säger Annastasia och skrattar lite.

Annastasia och flickornas pappa har gått skilda vägar men de har gemensam vårdnad.

– De bor hos sin pappa varannan vecka, han bor också här i Kolsva.

Vilken är den stora skillnaden nu mot när du fick barn som 15-åring?

– Då bodde jag ju hemma hos mamma och hon skötte hemmet, lagade mat och sådant. Jag behövde bara ta hand om Lukas och gå i skolan. Nu är allt mitt ansvar, så tiden skulle jag säga och att jag inte har samma energi som jag hade då.