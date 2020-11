Annchi Kihl: ”Bonnläppen som satte sig i systemet”

”Han stack 25 öre i min näve och for till Amerika”.

Givetvis övervägde jag inte att gravera något sånt på mammas minnessten. Jag bara tänkte.

25-öringen var ett stigma – och orden hennes egna. Fällda inte utan spår av den bittra humor hon förvärvat.

Före det var hon en tulta i rutigt förkläde, obekymrad om hur hon hade avlats. Sprang glad och barfota på backarna, somnade hos lammen när hon blev trött.

Den unge mannen från granngården var hennes pappa. Inte i kyrkboken, där stod hon som ”OÄ”. Oäkta.

Men känslorna mellan mormor och den unge mannen hade visst inte varit oäkta. Passionerat, viskades det så det gav genklang i generationer framåt.

Men karln pep iväg. Passionen rann väl av. Med biljetter till Cunardlinjen på fickan sökte han en framtid i Amerika. Men innan han for, stack han alltså den där 25-öringen i handen på sin lilla oäkting.

Varför man själv, år 2020, ältar storyn om en försvunnen morfar kan man sannerligen fråga sig. Det borde inte vara ett ämne för terapisoffan att en äventyrslysten bonnläpp sjappade från sitt ansvar för hundra år sedan?

Men fröken Bortvald blev min mamma och sånt gör skillnad. Övergivenhet kan kontaminera arvsmassan.

Utvandringen ligger tyvärr obearbetad i många av oss. Trots Vilhelm Mobergs nationalepos och Jan Troells oförglömliga filmatisering. Trots Ola Larsmos Swede Hollow och den helt nya filminspelningen av Utvandrarna i regi av Erik Poppe. Trots all forskning.

Jens Liljestrand författare av biografin om Moberg, ”Mannen i skogen” berättar i Sveriges Radio P 1 om hur Vilhelm Moberg förundrades av den stora tystnaden över att mer än en miljon svenskar utvandrat. Innan hans uppdiktade emigranter Karl-Oskar och Kristina fick bli den kollektiva berättelse som dittills inte funnits, fanns mest en skam. En skam över det efterblivna och fattiga Sverige, över att så många visade sitt land ryggen. En skam över att bli kvar.

Den skammen släpade mormor och mamma runt på. Trots att livet öppnade sig för dem. Mormor gifte sig och mamma, en blondin med getingmidja som serverade på Sara-krogar och vred skallarna av karlar, skapade ett eget liv.

Men fröken Bortvald släppte inte taget. Och det blev inte bättre för att den där 25-öringen gick i repris, nu med ränta. Det kan ha varit på 1950-talet. Det kom ett brev från Wisconsin, fyllt av ruelse och fem svenska hundralappar.

De satt vid köksbordet, snorade och grät, sköt sedlarna mellan sig. ”Du ska ha dem”. ”Nej, du ska ha dem”. Och ingen av dem skrev ”return to sender” och ”shove it up your ass”. De kunde ju faktiskt ha skrivit det på svenska.

Jag ärvde inte mammas tunga sinne och minne. Tyvärr inte hennes getingmidja heller, men blev vittne till hur emigranten i mer än ett halvsekel snyltade kraft och glädje av kvinnorna som kunde ha varit mina förebilder.

Nu har maken fått vittring på honom. Han släktforskar och som jag berättat i en tidigare krönika, gick han, efter att ha avverkat sin egen förträffliga släkt av adel och stormän, över till min släkt av hustrumördare, bonnläppar och horder av övergivna kvinnor och barn. Men så upphörde spåren efter min morfar i kyrkböcker och emigrantregister och maken beklagade sig.

– Släpp honom, sa jag, han har ställt till nog med elände.

– Okej, sa han och vek in på andra släktgrenar.

Jag hängde en tvätt, skrev en stund, gick en promenad. Kände mig nöjd. Jag hade satt punkt för ett surt, gammalt släkttrauma.

Tills jag stack in huvudet i makens mancave och gav nya order:

– Du, jag tar tillbaka det där. Fortsätt leta efter rymmaren. Men hojta bara om du få träffar på typ Rockefeller, Vanderbilt eller Gates. Du fattar. Googla Forbes lista.

Ann-Christine Kihl