Ännu en Valborgsmässoafton utan körsång – men pandemin har inte tystat körstaden Västerås 

Ursprunget till dagens IngelaVocalis är Asea-kören som bildades 1947 på musikdirektör Axel Melanders initiativ. Inledningsvis hade den åtta medlemmar och sjöng i mindre sammanhang för företagets anställda, men den växte raskt till och började snart ha offentliga konserter. Asea-kören framträdde med den kände sångaren Lasse Dahlquist i Västerås Idrottshall och satte i Västeråssonen och skådespelaren Olof Thunbergs regi upp Carl Zellers operett “Fågelhandlaren”, en succé som också spelades på Oscarsteatern i Stockholm. Under 1970-talet började kören under ledning av Björn Skärfstad med körinternat, att under två veckoslut intensivt arbeta med sin repertoar, något som varit viktig för dess utveckling och gäller än idag.

I samband med att Asea blev ABB 1988 ändrade också kören sitt namn till ABB-kören. Med tiden har bandet till ABB blivit svagare och förra året tog kören i stället namnet IngelaVocalis efter dess mångåriga dirigent Ingela Johnsdotter Omnell, en Västeråsprofil som länge var lärare för musikklasserna på Fryxellska skolan, har dirigerat många körer och också skriver egen körmusik.

– Tidigare var inriktningen att hälften av körmedlemmarna skulle arbeta på företaget, men när jag blev dirigent för kören för 32 år sedan ville jag utveckla kören ännu mer och då behövde vi ett friare intag av sångare, säger Ingela Johnsdotter Omnell.

Tanken var att hennes 30-årsjubileum som dirigent skulle ha firats med en stor konsert, men har på grund av pandemin flyttats fram flera gånger och förhoppningsvis blir den av i höst.

– Det är verkligen en ära att kören har tagit sitt namn efter mig, det betyder mycket. För anledningen att jag valt att vara kvar som dirigent i alla dessa år är att jag hela tiden inspireras av att få följa enskilda medlemmar utvecklas i sångteknik och självförtroende och därmed se och höra hela kören över tid förbättras som ett team. Det finns fortfarande mycket god körmusik som jag vill upptäcka och dela med kören. Det är dessutom en varm gemenskap och positiv anda, säger Ingela Johnsdotter Omnell.

Nu består IngelaVocalis av cirka 50 medlemmar som är i blandade åldrar. De som varit med längst i kören sjöng i den redan innan Ingela Johnsdotter Omnell blev dess dirigent. Repertoaren är bred, kören sjunger klassiska stycken, kyrkomusik och populärmusik.

– Vi sjunger både i profana och kyrkliga sammanhang så att körmedlemmarna också känner att de får variation, utmanas, får ökat självförtroende och musikalisk bredd. I princip sjunger kören allting utantill och den sceniska framställningen är extra viktig. Att sända och förmedla musiken till publiken och på så sätt beröra med text och ton, inlevelse och gemensamt uttryck ger en extra dimension, säger Ingela Johnsdotter Omnell.

Genom åren har kören framträtt med olika stora och välkända artister, som Anna-Lotta Larsson, Sonja Aldén och Sven-Bertil Taube. Västerås är sedan gammalt en körstad, men i dag är det svårare för körer att dra publik.

– Det är en stor ekonomisk risk en kör tar när en större konsert ska anordnas. Att hyra Västerås konserthus och betala en känd artist är dyrt. Men kören lyckas fylla konserthusets parkett vilket är ett fantastiskt gensvar från vår stora och trogna publik, säger Philippa Nordmark, IngelaVocalis ordförande.

Precis som för alla andra körer har pandemin varit en stor utmaning. Konsert efter konsert har ställts in och IngelaVocalis har inte kunnat träffas för att repetera. I vanliga fall samlas kören varje tisdagskväll på Fryxellska skolan, men nu övar de i stället över videokonferenstjänsten Teams på nätet. Ingela sänder repetitionen via två kameror hemifrån från sitt vardagsrum med sin flygel som enda sällskap.

– Först när jag såg att det bara vara 20-25 medlemmar som väntade på att komma in i repetitionen så blev jag bekymrad. Jag tänkte: “Nu händer det, nu faller de bort”, men så var alla plötsligt på plats och så har det sedan varit varje gång, säger Ingela Johnsdotter Omnell.

Philippa Nordmark sjunger sedan många år i körens sopranstämma. Hon berättar om hur speciellt och annorlunda det är att öva körsång över nätet.

– Det har förändrat kraven på oss som enskilda sångare. Att stå hemma och sjunga alldeles ensam är en utmaning och långt ifrån gemensam körsång och delad sångglädje.

Medlemmarna kan nämligen inte höra varandra, utan enbart Ingela Johnsdotter Omnells instruktioner och pianospel.

För Ingela Johnsdotter Omnell är det förstås också speciellt. Hon kan kan inte heller lyssna på körmedlemmarnas sång, då blir det bara en kakofoni av röster som sjunger i olika takt på grund av de olika uppkopplingarnas eftersläpningar och tidsförskjutningar. Ingela Johnsdotter Omnell får helt enkelt i sitt huvud föreställa sig hur det låter och ge sina instruktioner till kören utifrån det.

– Vi spelar in alla repetitioner så att man kan gå in och lyssna på dem i efterhand. Nu kommer vi också att ha individuella uppföljningssamtal med Ingela och gå igenom hur det har gått för oss var och en och hur vi har utvecklats i vår röst och sångteknik i och med vårens enskilda övningar, säger Philippa Nordmark.

Trots omständigheterna har alltså kören hållits intakt och det har också tillkommit en medlem som nu enbart övat med kören via Teams och aldrig sjungit med den i “verkligheten”. Och kören söker hela tiden nya medlemmar.

– Intagning sker efter ett sångprov och vi vill att man har erfarenhet av körsång och att man är förtrogen med notläsning, säger Ingela Johnsdotter Omnell.

I vanliga fall brukar IngelaVocalis uppträda på Valborgsmässoafton. Traditionellt har kören sjungit på Ottartrappan, Västerås slotts borggård och på Stora torget , men liksom förra året har dessa framträdanden nu ställts in. Så nu är siktet inställt på att i höst kunna genomföra 30-årsjubileet för Ingela Johnsdotter Omnell.