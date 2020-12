Ännu en VIK-match ställs in: ”Risk för smittspridning”

Under torsdagsförmiddagen valde Södertälje SK att packa ihop verksamheten efter samråd med klubbens läkare – på grund av att flera spelare sjukanmälde sig inför träningspasset och att man misstänker covid-19.

– Läkarna har gjort en bedömning att det är tillräckligt stor risk för smittspridning. Det känns rätt att ta det beslutet, säger Dennis Bozic till LT-sporten.

Inför torsdagens ispass fick spelare vända på parkeringen, när de anlände till rinken.

– Det tog typ en halvtimme sedan hade vi allt uppstyrt. Läkarteamet gjorde ett bra jobb. Alla kom inte ens in i hallen. Vi stoppade folk utanför och så fick de bara åka hem, säger SSK-tränaren.

En ledare i A-lagets har testat positivt för covid-19 och efter helgens matcher insjuknade först en spelare med symptom.

På torsdagen var fem spelare sjuka.

Detta efter en vecka där SSK möt Modo, som tvingats pausa verksamheten med konstaterad smittspridning i klubben.

– Vi har en handfull spelare som har tydliga symptom. Då var det tillräckligt. Och läkarna ansåg att man kan spåra det till Modo-matchen, som har det (covid-19).

Södertälje har under förmiddagen sett till att testa samtliga spelare och ledare runt den hockeyallsvenska truppen. Tills dess att resultaten är klara lägger SSK all träning på is.

Det innebär att fredagens hemmamöte med VIK skjuts på framtiden. Det blir den tredje matchen som skjuts upp på grund av corona för VIK.