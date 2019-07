Antalet anställda som köps ut av kommunen ökar kraftigt: ”Inget som görs lättvindigt”

Anmäl text- och faktafel

133 personer har blivit utköpta av kommunen till en kostnad av nära 22 miljoner kronor de senaste 2,5 åren. Under 2018 till och med juni 2019 har 75 anställda inom kommunen fått avsluta sina tjänster enligt överenskommelser - som i många fall inneburit en rejäl säck med pengar. Kostnaden för dessa överenskommelser, eller utköp, kostade kommunen under 2018 och 2019 över 12 miljoner kronor. Utköpen har skett på flera av kommunens förvaltningar och handlar om alltifrån vårdpersonal, till fritidsledare och chefer.

Enligt Beatrice Rodin, förhandlingschef Västerås stad, handlar nästan alla dessa överenskommelser i grund och botten om svåra personalärenden. Anledningen till utköpen varierar menar Beatrice Rodin, men har ofta att göra med upprepad misskötsamhet där den anställde har samarbetssvårigheter, ofta kommer för sent eller på annat sätt inte sköter sina arbetsuppgifter. Det kan också handla om missbruk, där man trots rehabilitering inte ser en bättring eller en kombination av flera faktorer. I de kostsamma överenskommelserna gör kommunen en kalkyl: om det är bättre att lösa misskötsamheten genom utköp jämfört med om ärendet går till domstol.

- Om vi inte gör ett avslut av anställningen i de svåra misskötsamhetsärendena genom en överenskommelse utan istället inleder en uppsägningsprocess så påbörjas en process med formalia, överläggning och eventuell stämning till domstol. Vid stämning till domstol så kvarstår anställningen till dess att tvisten är avgjord. Det innebär att vi som arbetsgivare riskerar att den anställde är kvar i upp till ett år innan domstolen prövar ärendet. Eftersom den här typen av svåra personalproblem kan påverka hela verksamheter är det inte alltid möjligt att vänta i ett år.

Så ni betalar de här summorna för att påskynda processen?

- Ett utköp är inget vi förfogar över själva, det är alltid ett anbud och en accept mellan två parter. Vi försöker alltid att ändra på de här personernas beteenden och ge dem möjlighet att bättra sig. När det gått så långt som till utköp är det oftast den bästa lösningen för båda parter.

Innebär det att ni är rädda för att förlora i Arbetsdomstolen?

- Nej, vi utgår från LAS (Lagen om anställningsskydd, red. anm.) och Arbetsdomstolens praxis, där man behöver saklig grund för uppsägning av personliga skäl och laga skäl för avsked.

Under 2019 har bland annat en registrator på en av kommunens förvaltningar blivit utköpt för 409 000 kronor, motsvarande 14 månadslöner. En ingenjör på en annan förvaltning fick 12 månadslöner i avgångsvederlag, motsvarande 508 800 kronor. Enligt Beatrice Rodin är det rimliga summor.

- Jag kan inte uttala mig i enskilda ärenden, men eftersom man kommit överens om det så är det den bästa lösningen.

Under perioden 2014 till och med 2016, alltså 36 månader, köptes totalt 82 anställda ut – för omkring 18,5 miljoner kronor. Det innebär i snitt cirka 6 miljoner kronor i avgångsvederlag per år under den perioden. Sedan dess har kostnaderna för avgångsvederlag accelererat. Under 2017 blev 58 personer utköpta till en kostnad av cirka 9,5 miljoner. Året därpå, 2018, blev 43 personer utköpta av kommunen för drygt 7,3 miljoner kronor. Fram till och med juni i år har redan 32 personer blivit utköpta till en kostnad av nära 5 miljoner kronor. Beatrice Rodin har inte varit förhandlingschef på Västerås stad i mer än några månader och kan inte svara på varför det har ökat så markant under de senaste tre åren - men hon har en reflektion.

- Arbetslivet har förändrats och organisationerna är mer slimmade nu och vi har ett ekonomiskt läge där vi inte kan ha kvar personer som inte gör sina jobb. Så kanske det inte såg ut för några år sedan. Då fanns det kanske lite mer luft i systemet och vissa som inte presterade kunde fortsätta arbeta samtidigt som övrig personal fick dra ett större lass.

Carin Lidman, ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (S), vet inte varför varför kostnaden för utköp har ökat och menar samtidigt att utköpskostnaden måste ställas i paritet med hur många anställda kommunen har.

- Det kan låta som mycket pengar, men det är inte så mycket med tanke på att Västerås Stad är en av kommunens största arbetsgivare med ungefär elva tusen anställda.

Även hon är inne på att utköp är den absolut sista utvägen.

- Vi vill behålla så många som möjligt och försöker alltid hitta lösningar på de här fallen. Utköp är inget som görs lättvindigt.

Enligt oppositionsrådet, Anna Hård af Segerstad (M), är de ökande kostnaderna ett tecken på bristande personalpolitik.

- I en stor organisation så blir det alltid några anställningar som inte blir helt lyckade. Då kan omplaceringar eller i yttersta fall utköp bli aktuella. Men när utköpen är fler än vanligt eller för ovanligt höga summor så är det ett tecken på att personalpolitiken brister.