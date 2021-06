Anmäl text- och faktafel

”Efter att ha snickrat ihop plattan 'En ny tid' under våren 2020, coronasäkert med musikanter som skickade in filer eller kom in var och en för sig till studion, har jag längtat så efter att få blåsa in 'liveluften' i de här nya låtarna”, säger Sjöholm i ett pressmeddelande.

Turnén inleds den 2 oktober i Halmstad. Den 11 november kommer hon till Västerås.