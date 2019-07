Åsa Linderborg sätter punkt för rollen som kulturchef på Aftonbladet: ”Har aldrig försökt springa med flocken”

Hon är arbetarklassbarnet som blev arbetarklassens kanske främsta förespråkare. En vurmare för yttrandefriheten. Omtvistad och ofrånkomlig, sällan i samklang med övriga kultursverige, rentav kall menar kanske vissa. Men det är en belåten och varm, möjligen lättad, Åsa Linderborg som möter mig utanför karuselldörrarna som låter oss passera in till Aftonbladets nya lokaler, en och en.

– Jobbar du också i öppna kontorslokaler? frågar hon mig. Det ser ju så tråkigt ut. Det här landskapet är alltid lika trist. I våra gamla lokaler andades det kämpaglöd och kreativitet, något som flytten tyvärr har kvävt.

Hennes kollegor på kulturredaktionen nickar instämmande. Jag kan förstå att det spirituella, idérika mattas av när jag blickar ut över det öppna kontorslandskapet med heltäckningsmatta och grå tygväggar som avskärmar bordskamraten mittemot. Efter en rundvandring hittar vi ett mörkt rum, också det med heltäckningsmatta, förvisso i annat mönster än den som planar ut över stora redaktionen. Jag frågar Åsa Linderborg om hon överhuvudtaget har njutit av att vara kulturchef. Hon funderar, och funderar lite till:

– Gud, vilken bra fråga. Jag är stolt över att en Västeråstjej... eller nej, en Viksängs-tjej som jag ju är, uppväxt i hyresrätt, kan bli kulturchef. Jag är jättestolt över det.

Åsas mobiltelefon börjar vibrera.

– Jag måste ta det här, det är Jan Guillou.

Guillou är sen med en text som ska in till tidningen.

– Han har ju varken mobiltelefon eller dator och nu har han en bild han vill föra över och undrar hur han ska göra. Det är alltid lite meckigt med hans texter, det går åt många frimärken.

Åter till frågan. Har du njutit?

– Det har varit otroligt stressigt. Som kulturchef har jag haft budget- och personalansvar. Jag tror inte att socialister som jag ska ha budgetansvar, för jag har ingen lust att leverera massa vinst till ägarna i den mening som krävs, haha. Sen ska man hela tiden hålla koll på debatten. Man får inte missa något. Och dessutom hinna gå ska på teater och läsa det mesta som är nyutgivet. Jag har inte varit ledig en enda helg sen jag började.

Så på frågan om du har njutit.

– Ja, i stora drag har jag nog ändå njutit. Jag har njutit av alla fantastiska texter som jag fått in från våra frilansskribenter.

När Åsa var lite drygt tre år packade hennes mamma sina väskor och lämnade Åsas pappa. Något varannan-vecka boende existerade knappast på 70-talet, och nästan alla skilsmässobarn bodde tillsammans med sina mammor - men inte Åsa som de första 14 åren av sitt liv levde tillsammans med sin alkoholiserade pappa. Pappan jobbade på metallverket medan mamman var en känd socialist som satt i stans kommunfullmäktige. Politiken blev tidigt viktig för Åsa, även om hon var ensam med sina åsikter.

– Jag var annorlunda, väldigt annorlunda. Jag försökte kompensera att jag var annorlunda genom att göra mig snobbig och kunde gå runt med August Strindbergs “Hemsöborna” under armen för att visa att jag läser böcker. Det gjorde jag redan som sjuåring. Jag kanske inte var hel och ren men jag ville åtminstone visa att jag var smartast.

Av sin pappa, som i hemlighet var kommunist - ständigt med en knuten näve i byxfickan, fick Linderborg sitt klassmedvetande. Av sin mor fick hon sitt politiska medvetande och vetskapen om att det är viktigt att ta plats. Själv har Åsa knappast knutit näven i byxfickan.

– Vad är det som gör att jag, som bor i en lägenhet med skyddsfönster, eftersom jag är hotad av högerextremister, ändå var den som mest av alla försvarade “Nya Tiders” medverkan på bokmässan? Det tror jag har att göra med både min mamma och min pappa. Från mammas sida vet jag vad det betyder att ha en marginaliserad åsikt, genom pappa vet jag vad klassförakt innebär. Kultureliten känner ju ett monumentalt klassförakt. Jag visste någonting som gjorde att jag försvarade dem. Framförallt handlar det om att försvara yttrandefriheten, även för dem som inte tycker som mig.

Den 5 oktober 2017 publicerade tidningen The New York Times anklagelserna om sexuella trakasserier mot Hollywood-producenten Harvey Weinstein. Publiceringen blev startskottet på Metoo-vågen där flera kända svenskar hängdes ut i media och anklagades för olika former av sexuella trakasserier. Hösten 2017 blev jobbig för Linderborg på flera sätt.

– Jag tappade förtroendet för den svenska journalistkåren. Alla blev aktivister och kunde inte förhålla sig objektivt till det som hände. Det var en omskakande tid eftersom jag var den enda journalisten i Sverige som försökte problematisera rörelsen, både ur ett rättsäkerhetsmässigt och pressetiskt perspektiv. Den väg som feminismen tog där: att män och kvinnor skulle vara så väsensskilda, den tror inte jag på. Och snacket om att det bara är kvinnor som kan vara utsatta för sexuella övergrepp - jag tror det är mer komplicerat än så.

I samband med Metoo-vågen publicerade Aftonbladet en lång rad specifika berättelser om hur den dåvarande chefen för Stadsteatern, Benny Fredriksson, styrde teatern. En granskning som försatte både tidningen och Åsa Linderborg i blåsväder. Artikeln vilade på en lång rad, mestadels anonyma, vittnesmål vilka tecknade teaterledaren som auktoritär, lynnig och känslokall. I artikeln hävdades att Benny Fredriksson skulle ha pressat en skådespelare till abort. I en kolumn till publiceringen vässade Åsa Lindeborg till den formuleringen och skrev att Fredriksson hade tvingat skådespelaren till abort, en formulering hon senare har beklagat sig över. Några månader efter den hårda granskningen valde Benny Fredriksson att ta sitt liv och Aftonbladet fälldes senare av Pressens opinionsnämnd, PON.

– Jag har grubblat väldigt mycket över det. Det blev ju en otrolig tragedi. Journalistik kan förstöra andra människors liv men att det leder fram till självmord är extremt ovanligt, och det är aldrig en orsak till att någon tar livet av sig, utan flera. Jag kan inte sitta och spekulera kring dem men jag tänker att det måste ha varit helt fruktansvärt när ingen ställde sig upp och försvarade honom, det var helt tyst. Jag blev väldigt drabbad av det där, jag kommer ju från en familj där vi hela tiden har diskuterat vilka vi är, vad vi har gjort och att alltid ta ansvar för sina handlingar.

Tycker du att du har gjort det?

– Jag kan bara ta ansvar för de texter som jag har skrivit och det tycker jag att jag har gjort. Jag var den första som kritiserade mina egna texter, före någon annan gjorde det, till skillnad från andra publicister på andra tidningar som vägrar diskutera sina Metoo-publiceringar. Men jag kommer aldrig bli klar med det där, det är en journalists värsta mardröm.

Under Metoo fanns det också de som kritiserade Åsa Linderborg för att hon ställde sig på den antifeministiska skarans sida. Kanske inte minst efter att hon kritiserat domen mot Kulturprofilen.

– Jag blir ju djupt provocerad när jag får höra att jag hör till antifeminismens skara för att jag försvarar rättssäkerheten och pressetiken. Jag skulle säga att feminismens svagaste punkt är just rättssäkerheten, och det är inte en feminism som jag står för. Jag står för alla människors lika värde och det innebär att även män måste ha rättssäkerhet. Jag förstår inte hur den frågan över huvud taget har med feminism att göra.

Till de frågor som Linderborg tycker har varit allra svårast att ta upp hör Israelfrågan - och allt det ryska. Det märktes inte minst när hon i en artikel tackade Röda armén för befrielsen under Andra världskriget och menade att “en viss ödmjukhet inför den sovjetiska insatsen vore klädsam”.

– Då fick jag 59 tidningar emot mig i fem månader. Sedan skrev New York Times: “Med all respekt för västmakter och Churchill, men det var på östfronten som kriget utspelade sig, det får vi aldrig glömma”. Då kändes det nästan som de hade plagierat mig. Det finns saker som alltid är möjliga att säga i USA men som är omöjliga att säga här.

I dag saknar Åsa Linderborg en bredare debatt om ojämlikhet. Om hur klassklyftorna växer men också frågor om det nya arbetslivet, där alla människor blir utbytbara mot robotar. Men framförallt vill hon ha en debatt om hur kulturredaktionerna på andra tidningar ser på frågan om yttrandefrihet.

– Jag tycker det är konstigt att kultursidorna alltmer patrullerar de moraliska gränserna, att det inte är självklart att alla kultursidor försvarar yttrandefriheten och därmed också konstens frihet. Istället relativiserar de sådana frågor.

Det Åsa Linderborg är mest nöjd över att ha åstadkommit under sina 10 år som kulturchef, utöver yttrandefrihetskampen, är att Aftonbladet har vidgat den offentliga debatten. Att hela tiden tänka tvärtom har varit viktigt.

– Vi är den enda rikstäckande kultursidan som har en idédebatt från vänster. Medan alla andra är lagom liberala eller konservativa. Vi försöker aldrig springa med flocken. Hade inte vi funnits hade det märkts.

Dessutom är Åsa stolt över att hon försökt försvara den rena kritikerverksamheten.

– Det är färre och färre som läser recensioner av teater och litteratur. En kultursida som inte har kultur blir det inte mycket kvar av.

Ett problem hon menar att samtliga kulturredaktioner i Sverige brottas med.

– Det finns ett enormt sug efter sånt som är idédebatt, att försöka förstå samhället. Det vill vi alla göra och där är svensk kulturjournalistik bra. Men jag har även försökt att försvar rätten att publicera recensioner som inte genererar massa klick.

Åsa Linderborg har velat sluta som kulturchef under flera år men har av olika anledningar övertalats att stanna kvar. Den största anledningen till att hon nu slutar beror på att hon vill skriva mer. Rollen som kulturchef har tagit mycket tid från just det, skrivandet.

– Efter några år kände jag att jag inte lärde mig någonting nytt av att vara just chef. Jag vill skriva mer och nu får jag göra det, det ska bli otroligt roligt. Samtidigt är jag oerhört stolt. Jag har levt min dröm och tänk om jag hade vetat det när jag satt och läste Aftonbladet med pappa på Rönnbergagatan, att jag en dag skulle få jobba på tidningen och dessutom vara kulturchef.

Efter tio år lämnar nu alltså Åsa Linderborg sitt uppdrag som kulturchef. Först ska hon skriva klart på en ny självbiografisk bok. Därefter blir hon Senior Reporter på Aftonbladet. En kanske inte helt vedertagen rollbenämning inom journalistiken med tydliga arbetsuppgifter. Men som reporter vill hon bland annat skriva reportage om jämlikhet och korruption, försöka skildra det nya Sverige men kommer samtidigt fortsätta att författa kolumner och ge sig in i debatten. Men det är inte utan ett mått av vemod som hon lämnar.

– Jag kommer att sakna min älskade redaktion och alla frilansskribenter, vissa läste jag redan som barn. Jag skulle aldrig kunna tänka mig jobba för en annan tidning och hade jag lämnat Aftonbladet helt, då hade jag varit ledsen på riktigt.