Askebrands tydliga passning till supportrarna – efter avgå-ropen: ”Vi behöver att de stöttar”

Det blev en riktigt skön poäng för VSK på lördagen, när man hämtade upp 0–2 till 2–2 mot topplaget J-Södra.

Men fram till den sena upphämtningen hade det inte varit någon särskilt rolig kväll för laget, och speciellt inte för tränaren Thomas Askebrand.

Vid 0–2-underläge och vad som såg ut att vara en hopplös situation i matchen ropade de supportrar som i vanlig ordning placerat sig på stegar och plattformar utanför arenan på Thomas Askebrands avgång, en mening som den senaste tiden också delats av många som uttryckt sig på bland annat sociala medier.

– Det är klart att det inte är roligt. Samtidigt är det inget jag kan påverka på det sättet. De har sin fria vilja att tycka vad de vill, det är inget jag kan göra något åt eller bry mig om på det sättet. Framför allt inte under 90 minuter, då har man annat att tänka på, säger VSK-tränaren och fortsätter:

– Det enda som jag kan känna och tycka är mer att vi behöver supportrarna. Vi behöver att de stöttar och ropar glada tillrop i alla situationer. Så länge matchen är igång så lever matchen, då vill man att supportrarna ska hjälpa oss. Vi behöver hjälpen, helt enkelt. Det är mer det man kan känna. För egen del så är det som det är. Det är inget jag kan påverka, och inget jag har någon åsikt om, egentligen.

Inför matchen mot J-Södra hade VSK tre raka förluster, och när matchen på lördagen blåstes igång hade laget trillat ner på kvalplats efter att Dalkurd fått med sig en poäng mot Akropolis. Thomas Askebrand sticker inte under stol med att den senaste tiden varit jobbig för honom personligen.

– Allting påverkar. Man ifrågasätter sig själv rätt mycket och tittar sig i spegeln. Till slut blir det nästan att man är så hård mot sig själv att man går ner i källaren. Det blev lite grann så att frugan fick säga till mig, “hur många år har det gått dåligt för dig?”. Då fick man sig en liten tankeställare. Jag har två år av 26 eller 27 som tränare som inte varit roliga, resterande gånger har jag egentligen haft rätt bra resultat, om jag ska vara sån.

– Det var det som häromdagen fick mig att lyfta upp mig själv lite grann, för annars är man rätt hård mot sig själv. Och jag tycker man ska vara det. Man lägger ner rätt mycket tid och energi på det här, och på något sätt vill man få utdelning. När man inte får det blir man besviken, så är det ju.

Men om det under en period av matchen var riktigt tungt för VSK så blev det en ännu skönare avslutning, med en sen poäng mot ett av seriens bästa lag. För Thomas Askebrand var nyckeln till vändningen tydlig.

– Att de verkligen vill något tillsammans. Sen är det inte säkert fast man vill att man lyckas göra det. Men jag tycker vi vill framåt, vi vill in på spelarna när vi har försvarsspel så vi kan vinna tillbaka bollen. Jag tycker vi gör det jävligt bra, måste jag säga.

Vad tror du den sena upphämtningen kommer betyda för er framöver?

– Det är svårt att säga, men samtidigt har vi ett underläge, vi ger inte upp och får utdelning två gånger om. Det ger en liten boost. Både att vi kan göra mål och få med oss poäng i matcher. Sen tror jag inte det var någon lättnad där inne, snarare en jävlar anamma. Vi kände att precis så här ska vi göra. Det är faktiskt ett av seriens bästa lag vi möter, som aspirerar på att gå upp. Då känner man att gör vi rätt grejer så kan vi vinna mot alla.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–Jönköpings Södra IF 2–2 (0–1)

Mål: 0–1 (42, straff) Amir Al-Ammari, 0–2 (63) Moustafa Zeidan, 1–2 (73) Emil Skogh, 2–2 (90+2) David Engström

Varningar, VSK: Moussa Traoré, Filip Almström Tähti. J-Södra: –

VSK (4-2-3-1): Anton Fagerström: Jesper Florén (ut 69), David Engström, Sean Sabetkar, Filip Almström Tähti – Moussa Traoré (ut 58), Jonas Hellgren – Filip Tronêt, Albin Sporrong, Emil Skogh (ut 87) – Karwan Safari (ut 69).

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Johansson (in 58), Pedro Ribeiro, Brian Span (in 87), Calle Svensson, Justin Salmon (in 69), William Videhult (in 69).