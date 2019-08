Att vandra har blivit en folkrörelse – vi listar böckerna som inspirerar

Det ligger djupt i vår natur att sätta den ena foten framför den andra. Nu vill många vandra i den någorlunda vilda och otyglade naturen. Det blir en kontrast till vardagen. Strapatsen kan ge oss inre ro, trygghet och en ökad självtillit. Vi har bemästrat något. En del vill bestiga Mount Everest, världens högsta berg, andra vill gå runt Siljan eller promenera runt hemmakvarteren medan någon vill klättra längs New Yorks kloaker.

Det sistnämnda kan tyckas vara att gå lite för långt. Men Erling Kagge gjorde det, han har alltid haft behov för att utforska. Han är norrman och har vuxit upp med "att gå på tur" men tagit det både längre bort och högre upp. Han kan bocka av både Mount Everest och Sydpolen, till exempel. Han har skrivit flera böcker och att läsa hans senaste bok, ”Att gå. Ett liv i rörelse” är en avkopplande upplevelse förutom möjligen beskrivningen av New Yorks avloppssystem. Och han drar sig inte för att citera Hippokrates som för 2 400 år sedan sa ”Att gå är människans bästa medicin.”

En av Kagges grundfilosofier är att vi inte vinner tid när vi reser snabbt. Många tror att de sparar tid genom att resa snabbt, vilket förstås stämmer matematiskt. Samtidigt tycker många att livet går alltför fort. Kagge tycker själv att han uppfattar mer när han tar det lugnare.

– Väldigt mycket går i full fart i Sverige, och även i Norge. Vi har en stark tro på progression, även inom utbildningssystemet och det offentliga. Men vi behöver pauser, utan att för den skulle vara mot teknologisk utveckling.

Att dra ner på hastigheten är en dimension som försvunnit hur många människors liv.

– Vi blir rastlösa, ensamma och kanske till och med deprimerade av att alltid vara tillgängliga, säger Erling Kagge.

Just denna dag har han gått till kontoret, ungefär 2,5 km, och tycker även dessa kortare turer är viktiga. Det behövs ingen ”hjältetur”.

Något konkret råd till en blivande vandrare tvekar han först att ge, tycker det ges så många i tid och otid. Men så säger han:

– Den första kvarten kan kännas helt meningslös och du blir otålig. Men om du lägger mobilen hemma, accepterar stöket i huvudet i början så kommer du allteftersom känna dig friare. Tänk på att både Sokrates och Steve Jobs gick mycket för att utveckla sitt sinne.

– Och ingen ångrar att de gått en tur.

Den amerikanska författaren Rebecca Solnit skriver också om vandring, som en utflykt som kan öppna dörren till det okända. Hon vandrar med människor som letar efter personer gått vilse invid Klippiga Bergen och menar att GPS både är bra och dåligt:

”De som går vilse är ofta analfabeter på det här språket som är jordens eget, eller också stannar de inte upp för att läsa det”. Så för hon ett resonemang om att våga vara trygg med det okända. ”Mobiltelefoner och GPS har blivit ett substitut för den här förmågan när fler och fler använder dem till att beställa sin egen räddning som en pizza, även om det fortfarande finns gott om platser utan täckning.”, skriver Solnit i sin "Gå vilse. En fälthandbok.”

Tillbaka till Sverige där den starkaste trenden i sommar är svemester, en sammanslagning av orden Sverige och semester. Men den näst starkaste trenden är att vandra:

– Det blir bara starkare och starkare och handlar i första hand om mer lättillgängliga vandringar, säger Jenny Engström, kommunikationschef på Svenska Turistföreningen.

På 12 ställen i landet har Turistföreningen i år lanserat det de döpt till Signaturleder, som du kan nå med kollektivtrafik. De är utformade som en rundtur alternativt är det enkelt att ta sig till start och från mål. De finns spridda över landet, allt från Siljan, Höga Kusten, Tiveden till Österlen.

Vandringar, både i städer och i vildmarken, hittar vi i många böcker. Kan det rent av finnas likheter mellan litteratur och vandring? Låter det alltför långsökt? Egentligen inte, båda aktiviteterna kan sätta igång fantasin, ge en frihetskänsla och ett inre lugn.

Vandring i litteraturen

