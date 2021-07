Åtta insläppta på två matcher – VSK läcker: ”Inte blivit straffade”

Anmäl text- och faktafel

Ett skadedrabbat VSK ställdes borta mot Norrby IF, den formstarka serietrean skulle göra livet surt för Grönvitt.

Dijan Vukojevic gav hemmalaget ledningen på straff efter dryga 20 minuter och sedan gick det utför.

– Jag tycker matchen börjar rätt jämn, sedan får de straffen och sedan går vi ned oss lite. Vi missar ett läge och då blir det lite jobbigare. Sen gör Vukojevic två extremt bra prestationer som punkterar matchen. Det är över efter det känns det som, säger Gustaf Lagerbielke.

Vukojevic gjorde ett hattrick efter två nya mål i den andra halvleken. VSK tröstmålade till 3–1 genom Dusan Jajic men hemmalaget fick slutordet genom Nino Osmanagics 4–1.

Matchen var tidigt punkterad.

Ni känner att det är över vid 0–3, med en knapp halvtimme kvar?

– Ja eller nej inte över men de får mycket energi och vi tappar. Då blir det jobbigt att hämta igen, säger Gustaf Lagerbielke.

Precis som mot Helsingborgs IF för en dryg vecka sedan blev det många mål i baken för Grönvitt. Åtta mål har man nu släppt in på sina två matcher efter uppehållet.

– Nej det är klart det är jobbigt. Som försvarare är ju det bästa man vet att hålla nollan och hålla så tätt bakåt som möjligt. Så det är något vi får kolla på träningarna och utveckla helt enkelt.

Som du sa bra prestationer på några av målen, men ser du några skillnader på ert försvarsspel nu än innan uppehållet?

– Egentligen ser jag inte så stor skillnad. Men van den Hurk (Helsingborgs IF) i senaste matchen och Vukojevic i den här, jag skulle säga att de är klasspelare i superettan. De gör mål på sådana chanser.

Lagerbielke fortsätter:

– Innan har vi väl inte blivit straffade på samma sätt. Vi tar lite mer risker offensivt också som gör att vi blir mer sårbara för omställningar.

Mittbacken förklarar att VSK måste bli bättre på att hålla dessa "klasspelare" från situationer som de föredrar. Han konstaterar också att motståndaranfallarna varit mer effektiva mot just Grönvitt.

– Vukojevic gillar ju omställningar och han fick rätt så många att jobba med idag. Van den Hurk gillar att vara i boxen och stångas och de fick mycket inlägg så det är något vi måste kolla på påförhand. Sedan har de inte gjort så många mål tidigare i serien men de har gjort mål på oss så det är tråkigt.

Känner du någon oro kring försvarsspelet?

– Nej det känner jag inte utan jag vet att vi kommer att jobba på det och vi har haft stolpe ut senaste matcherna. Vi kommer börja täppa till bakåt igen, säger Gustaf Lagerbielke.

Matchfakta/Superettan

Norrby IF–VSK 4–1 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Dijan Vukojevic, 2–0 (58) Dijan Vukojevic, 3–0 (63) Dijan Vukojevic, 3–1 (90+3) Dusan Jajic, 4–1 (90+5) Nino Osmanagic

Varningar, NIF: Brannefalk, Strömberg, Argudo, VSK: Lindahl

Domare: Adi Aganovic

Publik: 667

Så startade VSK:

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Jesper Merbom Adolfsson, Kalle Björklund, Gustaf Lagerbielke

Mittfält: Samuel Sörman (ut 78), Albin Sporrong (ut 78), Dusan Jajic, Simon Johansson, Filip Almström Tähti ( ut78)

Anfall: Olle Edlund (ut 58), William Videhult (ut 88)

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert (in 78), Brian Span (in 58), Jakob Lindahl, (in 78), Patric Åslund (in 88), Emil Skogh (in 78), Viktor Steen