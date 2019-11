Åtta spelare kan lämna VSK – så väntas klubben agera under silly season: "Slutet för trotjänarna?"

Det står redan klart att fyra spelare – Dennis Persson, Ilir Berisha, Petar Petrovic och Ravy Tsouka – lämnar VSK. Utöver de sitter ytterligare åtta grönvita spelare på utgående kontrakt.

Lägg till att VSK säger sig vilja bli en säljande klubb och ni förstår att nytillträdde sportchefen Robin Blommé står inför bråda dagar.

Här går VLT-sporten igenom VSK-truppen lagdel för lagdel, och analyserar var det kan försvinna spelare och var Grönvitt måste förstärka.

Målvakter:

Anton Fagerström (2020)

Daniel Svensson (utgående kontrakt)

Kommentar: Med Fagerström har VSK kanske superettans bästa målvakt på kontrakt. Men 27-åringens succé har säkerligen gett eko i större ligor. Risken finns att VSK får bud som är för bra för att stå emot.

Svenssons vara eller icke vara kan hänga på om Fagerström blir kvar eller inte. Försvinner målvaktskollegan kanske VSK vill lägga sitt krut på att jaga efter en riktigt bra etta, istället för två nya målvakter. Att 16-årige målvaktslöftet Sebastian Sellin redan nu skulle anses vara redo att axla rollen som andrekeeper i superettan är föga troligt.

Tips: Svensson blir kvar. Inga nyförvärv.

Ytterbackar:

Jesper Florén (2020)

Ravy Tsouka (lämnar VSK)

Stefan Batan (utgående kontrakt)

Dennis Botchey (utgående kontrakt)

Dennis Persson (slutar)

Kommentar: När Ravy Tsouka valde att utnyttja en klausul i sitt kontrakt och lämnar klubben öppnade sig plötsligt ett hål på högerbackspositionen, precis som på vänsterkanten där Dennis Persson lägger skorna på hyllan.

Till höger finns dock Florén kvar som ett bra alternativ, medan det ser tunnare ut till vänster, särskilt om Stefan Batan också lämnar. Calle Svensson gjorde det bra där i slutet av säsongen, men VSK kommer definitivt att jaga en mer renodlad vänsterback under vintern.

Frågan är hur man resonerar för att fylla luckan efter Tsouka? VSK:s sportchef uppgav under torsdagen att man kommer leta ny högerback. Frågan är om det blir en ung talang eller ett beprövat kort.

Tips: En ny etablerad vänsterback värvas. En yngre utvecklingsbar spelare plockas in till höger.

Mittbackar:

Calle Svensson (2020)

Sean Sabetkar (2020)

Claus Royo (2021)

Ilir Berisha (lämnar VSK)

Kommentar: Det står redan klart att VSK inte väljer att förlänga Ilir Berishas kontrakt, vilket lämnar klubben med tre mittbackar till kommande säsong. Sannolikt vill man ha fyra tänkbara alternativ på mittbackspositionen. Örgrytes David Engström har uppgetts vara väldigt nära comeback i Grönvitt, vilket förstås vore en kanonvärvning.

Sean Sabetkar har under säsongen attraherat intresse från allsvenska klubbar, och är även han en spelare som kan säljas. I så fall behövs troligtvis ytterligare en mittback. Blir 24-åringen kvar med löfte om kaptensbindeln?

Claus Royo är ett frågetecken sedan han kom i somras. 19-åringen har främst varit skadad och fick aldrig debuterat i superettan.

Tips: En ny mittback värvas

Innermittfältare:

Simon Johansson (2020)

Carlos Moggia (2020)

Filip Ottosson (2020)

Kevin Custovic (2020)

Albin Sporrong (2021)

Jonas Hellgren (utgående kontrakt)

Boris Ljevar (utgående kontrakt)

Josef Akpinar (utgående kontrakt)

Kommentar: Innermittfältet är kanske den intressantaste positionen i VSK inför vintern. Boris Ljevar och Jonas Hellgren har båda startat i de flesta av VSK:s matcher den här säsongen, och sitter nu båda på utgående kontrakt. Samtidigt har Carlos Moggia och Filip Ottosson – som haft svårt att slå sig in i laget – ytterligare ett år kvar på sina kontrakt.

VSK har uppgett att de vill banta truppen. Samtidigt är det också troligt att klubben vill få in ett riktigt spetsigt namn på innermittfältet för att kunna ta kliv nästa säsong.

Innebär det slutet i VSK för någon av trotjänarna – eller till och med båda?

Simon Johansson är också han en spelare som det finns intresse kring. I somras kunde VLT avslöja att trotjänaren tackat nej till ett norskt ligalag. Troligtvis krävs något extra för att få mittfältaren att lämna Grönvitt.

Tips: Två av tre med utgående kontrakt lämnar – ett nyförvärv tillkommer.

Yttermittfältare:

Emil Skogh (2020)

Filip Tronêt (2020)

Brian Span (2020)

Samuel Holm (2020)

Petar Petrovic (lämnar VSK)

Kommentar: VSK har gott om alternativ på ytterpositionerna över nästa säsong. Brian Span spelade mestadels central anfallare under Thomas Gabrielsson, men sannolikt lär en ny tränare framför allt se amerikanen som ett alternativ på kanten.

Filip Tronêt har levererat på en nivå högre än superettan när han har spelat, men tyvärr för honom och VSK har skadorna som så ofta varit lite för många. Så har inte fallet varit den här säsongen, men historiken kan nog göra att många klubbar tvekar till att köpa loss 26-åringen.

Skogh fick chansen på slutet och tog den.

Största frågetecknet är kring Holms vara eller icke-vara i klubben. I somras ansåg man sig behöva Petrovic varav Holm lånades ut. Hur ser nye sportchefen Robin Blommé på behovet?

Tips: En yngre talang värvas

Centrala forwards:

Douglas Karlberg (2020)

William Videhult (2021)

Emir Smajic (utgående kontrakt)

Karwan Safari (utgående kontrakt)

Kommentar: Den brännande frågan här är givetvis hur klubben tänker kring Karwan Safaris framtid i VSK. Han hade under perioder svårt att slå sig in i startelvan under Thomas Gabrielsson, men vann ändå den interna skytteligan med nio mål.

Troligtvis är en fortsättning i Grönvitt det hetaste alternativet för Safari själv men ser VSK honom som en anfallare att bygga vidare med? Enligt Safari själv ska parterna sätta sig ner och diskutera framtiden inom kort.

Lika intressant är hur unge Douglas Karlberg tänker om sin framtid. 22-åringen fick bara starta fyra matcher förra säsongen och är nog desperat efter speltid.

Brian Span finns som ett alternativ centralt. Men känslan är att det kommer hända saker på toppositionen.

Tips: Två av fyra anfallare lämnar – en anfallare värvas